América Latina

Purga en Cuba: la dictadura llevará a juicio al ex ministro de Economía Alejandro Gil por supuestos delitos de espionaje y corrupción

El proceso se desarrollará en absoluto hermetismo, sin acceso al público ni a la prensa, bajo la justificación de “razones de seguridad nacional”

Guardar
El ex ministro de Economía
El ex ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil (EFE/Yander Zamora)

El ex ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, enfrentará desde este martes un juicio cerrado por cargos de espionaje y corrupción, en uno de los procesos más opacos y emblemáticos que afronta la cúpula del poder comunista en los últimos años.

El Tribunal Supremo Popular anunció que solo las partes y personas previamente autorizadas tendrán acceso a la vista oral, bajo el argumento de “razones de seguridad nacional”.

La decisión, habitual en el sistema judicial cubano, restringe por completo la fiscalización ciudadana y mediática, como parte del férreo control del régimen sobre la información y la justicia.

Gil, figura decisiva en las reformas económicas y hombre de confianza del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, desapareció de la vida pública tras su destitución en febrero de 2024. Su caída fue atribuida inicialmente a “graves errores” en la gestión, sin mayores explicaciones.

Recién un año y siete meses después, la Fiscalía cubana informó de una suma de once cargos contra el ex funcionario, entre ellos espionaje, malversación, tráfico de influencias y lavado de activos.

Gil, figura decisiva en las
Gil, figura decisiva en las reformas económicas y hombre de confianza del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, desapareció de la vida pública tras su destitución en febrero de 2024

El proceso legal se mantuvo oculto hasta la última etapa, privando a la población cubana de información sobre el caso y sobre el destino de quien fuera uno de los hombres más poderosos del régimen.

La dictadura cubana asegura que se sigue el debido proceso, aunque la justicia es reconocida por su falta de independencia, subordinada al Partido Comunista y sin instancias de apelación autónoma.

En cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa”, comunicó el Tribunal. Amnistía Internacional y otros organismos han denunciado reiteradamente la ausencia de garantías en los juicios por corrupción y delitos políticos en la isla.

Alejandro Gil, arquitecto de la polémica Tarea Ordenamiento de 2021, impulsó las medidas económicas más restrictivas y controvertidas del castrismo en las últimas décadas. Bajo su mando, se decretó el fin de la doble moneda, grandes aumentos de los combustibles –que llegaron hasta el 400%– y una frágil apertura a pequeños emprendimientos privados tras más de medio siglo de prohibición total.

La dictadura de Cuba llevará
La dictadura de Cuba llevará a juicio al ex ministro de Economía Alejandro Gil por supuestos delitos de espionaje y corrupción (EFE/Yander Zamora)

El colapso de la economía y el deterioro de las condiciones de vida tras estas reformas generaron amplio descontento social y abrieron un escenario de profunda inestabilidad interna que el régimen buscó atajar con severos controles y represión.

Al salir de la cúpula gobernante, Gil perdió sus privilegios y fue aislado sin explicación oficial, repitiendo una práctica habitual de las purgas dentro del castrismo.

El caso recuerda al del general Arnaldo Ochoa en 1989, ejecutado tras un proceso igualmente sin garantías y denunciado por la sociedad civil como un ejemplo de ajuste de cuentas y castigo ejemplarizante por parte de la elite. En ambos casos, la opacidad y el secretismo primaron sobre la transparencia y la justicia imparcial.

Entre los delitos enumerados por la Fiscalía aparecen, además de espionaje y malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, cohecho y daño a documentos oficiales, acusaciones graves cuya investigación y prueba quedarán fuera del escrutinio público.

El código penal cubano contempla penas que van de 10 años de prisión a la pena de muerte por espionaje, aunque rara vez se cuenta con defensas independientes o posibilidades reales de absolución.

La figura de Gil ilustra el ciclo de ascenso y caída de los tecnócratas del régimen, promovidos por su lealtad y descartados frente al menor signo de crisis, como chivos expiatorios del fracaso sistémico.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

CubaLa HabanaAlejandro Gilministro de Economía y Planificación de CubaTribunal Supremo Popular de CubaMiguel Díaz-CanelRégimen de CubaespionajeÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

América Latina, entre la desconfianza y el crimen: el mapa de riesgos que alerta a los inversores

Un nuevo informe del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, dirigido por Carlos Díaz-Rosillo, advierte sobre la erosión institucional, la expansión del crimen organizado y la fragilidad económica como los principales factores de riesgo para la región en 2025

América Latina, entre la desconfianza

El Congreso Judío Latinoamericano reunió a expertos y autoridades para debatir sobre terrorismo y seguridad regional

El encuentro impulsado por la entidad buscó fortalecer la cooperación entre organismos del Estado, el sistema judicial y especialistas internacionales frente a las nuevas amenazas transnacionales y los desafíos en materia de prevención

El Congreso Judío Latinoamericano reunió

Sin mencionar a Evo Morales, Rodrigo Paz ordenó a los militares “recuperar la soberanía” en algunos territorios del país

El presidente pidió a las Fuerzas Armadas recuperar la soberanía en todo el país, en clara alusión al bastión del ex mandatario donde sus leales lo custodian ante el riesgo de captura. “Aquí no hay dueños del territorio, no hay dueños de regiones”, enfatizó

Sin mencionar a Evo Morales,

Ecuador: la masacre en la cárcel de Machala evidencia la expansión del grupo Sao Box y la persistente crisis penitenciaria

Las autoridades atribuyen los hechos a enfrentamientos entre bandas que operan desde dentro del sistema carcelario

Ecuador: la masacre en la

El chavismo mantiene su aparato de propaganda en X pese a la censura gubernamental

En Venezuela, la censura y la propaganda estatal avanzan de forma paralela, según demuestra una investigación

El chavismo mantiene su aparato
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan detalles del caso del

Revelan detalles del caso del perro agredido en Antioquia: el canino sobrevivió y el responsable quedó en libertad

Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbilli por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

Receta de ensalada tabulé, rápida y fácil

Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 11 de noviembre

La Justicia rechazó otro intento por mudar a Mar del Plata el juicio por la tragedia del ARA San Juan

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Siria llega

El presidente de Siria llega a EEUU antes de su reunión del lunes con Donald Trump en la Casa Blanca

AMP. Fritz se confirma como alternativa a Alcaraz y Sinner empieza firme su defensa en las Finales de la ATP

EEUU contempla la designación de los dos cárteles más grandes de Brasil como organizaciones terroristas

Operativo policial en Río de Janeiro: un informe reveló que ninguna víctima mortal de la redada figuraba entre los principales buscados por la Justicia

Ucrania destapó una red de corrupción en el sector nuclear en plena crisis energética

ENTRETENIMIENTO

“No estoy aquí para decirles

“No estoy aquí para decirles qué pensar. Estoy para abrirles los ojos”: Sydney Sweeney y su visión sobre la industria de Hollywood

Fiona Shaw, la villana favorita, se ríe de su temible fama: “No soy para nada aterradora, no tengan miedo, vengan y saluden”

Frankenstein de Guillermo del Toro: el final explicado de la película que domina en Netflix

Una criatura, 42 prótesis y un abrigo de guerra: así se forjó el Frankenstein de Guillermo del Toro

MrBeast lanza su parque de retos inspirados en YouTube