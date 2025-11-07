Keir Starmer y Lula da Silva coincidieron en que la energía limpia es la oportunidad económica del siglo XXI

Keir Starmer junto a Lula da Silva en Belém (MAURO PIMENTEL/Pool via REUTERS)

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron en que la energía limpia representa “la oportunidad económica del siglo XXI” durante una reunión bilateral al margen de la Cumbre COP30, según informó la residencia oficial de Downing Street.

Ambos líderes destacaron la importancia del multilateralismo y la colaboración internacional para abordar el cambio climático.

En el encuentro, trataron sobre los esfuerzos conjuntos en materia de energía limpia y consideraron que esta representa una oportunidad económica clave para este siglo, según consignó Downing Street.

Subrayaron la importancia de tomar en serio los esfuerzos de transición energética, tanto por el futuro del planeta como por las oportunidades de crecimiento y empleo.

Durante la reunión, Starmer resaltó las buenas relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Brasil. Ambos mandatarios se comprometieron a fortalecer aún más esta alianza.

Un portavoz de Downing Street mencionó que el príncipe de Gales, Guillermo, también se reunió con Starmer y Lula en Brasil. Coincidieron en que se trataba de una cumbre del clima “histórica”, realizada en el corazón del Amazonas, y conversaron sobre sus ambiciones globales para afrontar el cambio climático.

El príncipe William junto a Keir Starmer y Lula da Silva (MAURO PIMENTEL/Pool via REUTERS)

El encuentro de Lula con Macron

En otro orden, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par francés, Emmanuel Macron, acordaron este jueves en Belém “reforzar” la cooperación policial para combatir el crimen organizado transnacional en la región amazónica, informó el Gobierno brasileño.

Durante una reunión al margen de la cumbre climática de la ONU (COP30), ambos mandatarios discutieron la seguridad en los 730 kilómetros de frontera entre Brasil y la Guayana francesa. Lula propuso que Francia designe un agregado para sumarse a las “actividades de inteligencia” del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, con sede en Manaos desde septiembre.

Este centro apunta a combatir delitos como el narcotráfico, la tala y minería ilegales, actividades controladas por bandas como Comando Vermelho y el PCC.

Lula da Silva junto al francés Emmanuel Macron (REUTERS/Anderson Coelho)

Además de la agenda de seguridad, Lula manifestó su esperanza de firmar este año el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, sobre el cual Francia se ha mostrado reticente. Ambos líderes también dialogaron sobre el Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), para el que Francia destinará 500 millones de euros, según confirmó el Ejecutivo brasileño

Por medio de su perfil en la red social X, el mandatario brasileño escribió un mensaje a todos los líderes presentes en el COP30: “Debemos adoptar un nuevo modelo de desarrollo más justo, resiliente y con bajas emisiones de carbono. Espero que esta Cumbre contribuya a elevar nuestras expectativas y a ampliar nuestra visión más allá de lo que vemos hoy”.