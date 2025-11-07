Jeannette Jara aseguró que es probable que “suspenda o renuncie” a su militancia comunista si llega al balotaje en Chile

Jara había dicho previamente que suspender o renunciar al PC no era un tema que estuviese sobre la mesa.

Un golpe de timón en un intento por extenderse hasta el centro político dio la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, a poco más de una semana de las elecciones presidenciales del próximo domingo 16 de noviembre. Este jueves, la carta oficialista admitió que “lo más probable es que suspenda o renuncie” a su militancia comunista de pasar a la segunda vuelta, asunto que había descartado de plano en entrevistas previas.

“Es bien probable, porque la verdad es que veo que durante la campaña se ha generado tanta controversia con aquello”, partió diciendo en diálogo con El Diario de Cooperativa,

“Como no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como Presidenta (...) Creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido”, agregó.

“Lo más probable es que suspenda o renuncie; la figura que proceda en ese momento (...) Si yo soy Presidenta de Chile, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo y a los que no también”, complementó al exministra de Trabajo.

Finalmente, Jara también se mostró contrariada por el hecho de que los medios siempre la presentan como “la candidata del Partido Comunista”:

“Insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC –lo cual no niego, pues milito ahí–, pero hoy día represento a una coalición mucho más amplia”, remató Jara, quien aparece primera en la carrera presidencial, según todos los sondeos.

Matthei comparó el gesto de Jara con la renuncia del expresidente Sebastián Piñera a Renovación Nacional.

Matthei: “Todo el mundo va a saber que es comunista”

Las reacciones no se hicieron esperar y la primera en disparar sus dardos fue la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien minimizó el gesto de Jara:

“Yo no creo que ella llegue a ser presidenta, y espero que no sea presidenta, pero si llegase y renunciara al Partido Comunista, está bien... (aunque) todo el mundo también va a saber que es comunista”, dijo Matthei.

De paso, recordó que el expresidente Sebastián Piñera “también renunció a Renovación Nacional, y, sin embargo, la sede de Renovación Nacional lleva su nombre (...) Él renunció como una forma de dar garantías a todo el mundo, pero todo el mundo sabía que era Renovación Nacional”, sostuvo la exalcaldesa de Providencia.

El líder libertario Johannes Kaiser también se mostró escéptico.

Kaiser: “Una renuncia formal no es una renuncia espiritual”

Por su parte, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mostró escéptico de que la renuncia de Jara al PC implique que ella deje de seguir las ideas que esta colectividad promueve.

“No creo necesariamente que exista una posibilidad de desconectarse tan rápidamente de 30 años de historia personal (...) El Partido Comunista la nominó como candidata precisamente porque ella es leal al Partido Comunista”, manifestó el timonel libertario, quien aparece tercero en las encuestas por debajo de José Antonio Kast y arriba de Matthei.

“Una renuncia formal no es una renuncia espiritual, y el problema que nosotros tenemos es con un ideario, no con un documento en el Servel”, indicó Kaiser.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, tildó el gesto como un “acto de coherencia y generosidad”.

Reacciones oficialistas

Desde su propio bloque, mientras tanto, valoraron el gesto de Jara y el primero en darle su espaldarazo fue el presidente de su propio partido, Lautaro Carmona, quien lo calificó como un “acto de coherencia y generosidad”, descartando de plano cualquier tipo de desavenencia con el PC.

De la misma opinión fue el diputado DC, Eric Aedo, quien indicó que “Jara una vez más ha dado cuenta de que para ella Chile está primero”.

A pesar de ello, también se alzaron voces como la del presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, quien argumentó que “no creo que el problema central sea ser o no comunista. No creo que sea un tema relevante si deja o no la militancia, lo importante es el compromiso que ella tiene con el país, cerró el diputado.