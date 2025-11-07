América Latina

Jeannette Jara aseguró que es probable que “suspenda o renuncie” a su militancia comunista si llega al balotaje en Chile

La carta presidencial oficialista aparece primera en todas las encuestas. Las respuestas de los otros pustulantes no se hicieron esperar

Guardar
Jara había dicho previamente que
Jara había dicho previamente que suspender o renunciar al PC no era un tema que estuviese sobre la mesa.

Un golpe de timón en un intento por extenderse hasta el centro político dio la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, a poco más de una semana de las elecciones presidenciales del próximo domingo 16 de noviembre. Este jueves, la carta oficialista admitió que “lo más probable es que suspenda o renuncie” a su militancia comunista de pasar a la segunda vuelta, asunto que había descartado de plano en entrevistas previas.

“Es bien probable, porque la verdad es que veo que durante la campaña se ha generado tanta controversia con aquello”, partió diciendo en diálogo con El Diario de Cooperativa,

“Como no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como Presidenta (...) Creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido”, agregó.

“Lo más probable es que suspenda o renuncie; la figura que proceda en ese momento (...) Si yo soy Presidenta de Chile, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo y a los que no también”, complementó al exministra de Trabajo.

Finalmente, Jara también se mostró contrariada por el hecho de que los medios siempre la presentan como “la candidata del Partido Comunista”:

“Insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC –lo cual no niego, pues milito ahí–, pero hoy día represento a una coalición mucho más amplia”, remató Jara, quien aparece primera en la carrera presidencial, según todos los sondeos.

Matthei comparó el gesto de
Matthei comparó el gesto de Jara con la renuncia del expresidente Sebastián Piñera a Renovación Nacional.

Matthei: “Todo el mundo va a saber que es comunista”

Las reacciones no se hicieron esperar y la primera en disparar sus dardos fue la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien minimizó el gesto de Jara:

“Yo no creo que ella llegue a ser presidenta, y espero que no sea presidenta, pero si llegase y renunciara al Partido Comunista, está bien... (aunque) todo el mundo también va a saber que es comunista”, dijo Matthei.

De paso, recordó que el expresidente Sebastián Piñera “también renunció a Renovación Nacional, y, sin embargo, la sede de Renovación Nacional lleva su nombre (...) Él renunció como una forma de dar garantías a todo el mundo, pero todo el mundo sabía que era Renovación Nacional”, sostuvo la exalcaldesa de Providencia.

El líder libertario Johannes Kaiser
El líder libertario Johannes Kaiser también se mostró escéptico.

Kaiser: “Una renuncia formal no es una renuncia espiritual”

Por su parte, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mostró escéptico de que la renuncia de Jara al PC implique que ella deje de seguir las ideas que esta colectividad promueve.

“No creo necesariamente que exista una posibilidad de desconectarse tan rápidamente de 30 años de historia personal (...) El Partido Comunista la nominó como candidata precisamente porque ella es leal al Partido Comunista”, manifestó el timonel libertario, quien aparece tercero en las encuestas por debajo de José Antonio Kast y arriba de Matthei.

“Una renuncia formal no es una renuncia espiritual, y el problema que nosotros tenemos es con un ideario, no con un documento en el Servel”, indicó Kaiser.

El presidente del PC, Lautaro
El presidente del PC, Lautaro Carmona, tildó el gesto como un “acto de coherencia y generosidad”.

Reacciones oficialistas

Desde su propio bloque, mientras tanto, valoraron el gesto de Jara y el primero en darle su espaldarazo fue el presidente de su propio partido, Lautaro Carmona, quien lo calificó como un “acto de coherencia y generosidad”, descartando de plano cualquier tipo de desavenencia con el PC.

De la misma opinión fue el diputado DC, Eric Aedo, quien indicó que “Jara una vez más ha dado cuenta de que para ella Chile está primero”.

A pesar de ello, también se alzaron voces como la del presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, quien argumentó que “no creo que el problema central sea ser o no comunista. No creo que sea un tema relevante si deja o no la militancia, lo importante es el compromiso que ella tiene con el país, cerró el diputado.

Temas Relacionados

Jeannette JaraEvelyn MattheiJohannes KaiserSebastián PiñeraLautaro CarmonaChileElecciones Chile 2026

Últimas Noticias

El juez Alexandre de Moraes rechazó los recursos de Jair Bolsonaro y pidió confirmar la condena a 27 años de cárcel

El relator del juicio por golpismo contra el ex presidente de Brasil fue el primer magistrado de la Corte Suprema en pronunciarse. Los otros cuatro miembros del colegiado deberán emitir sus votos de manera virtual

El juez Alexandre de Moraes

Aseguran que la inteligencia de México frustró un plan para asesinar a la embajadora de Israel

Según informaron funcionarios estadounidenses e israelíes, los servicios de seguridad mexicanos evitaron el atentado contra Einat Kranz-Neiger que planeaba la Guardia Revolucionaria de Teherán

Aseguran que la inteligencia de

Quiénes son los enviados de Donald Trump a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

El mandatario estadounidense decidió que un grupo de funcionarios viaje a La Paz para el acto de asunción del flamante jefe de Estado del país sudamericano

Quiénes son los enviados de

Macabro hallazgo en Chile: la policía encontró dos cuerpos calcinados y descuartizados en un operativo antidrogas

Ambos aparecieron en medio de allanamientos por tráfico de estupefacientes en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua

Macabro hallazgo en Chile: la

Nuevo balance de la dictadura cubana: el huracán Melissa dejó más de 76.000 viviendas afectadas en la isla

El régimen de Miguel Díaz-Canel afirmó que “cualquier cifra preliminar queda por debajo de la afectación real”

Nuevo balance de la dictadura
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mazón fue informado del borrador

Mazón fue informado del borrador del Es-Alert hora y media antes de su envío definitivo el día de la DANA

El nuevo disco de Rosalía es un aluvión sonoro capaz de combinar flamenco, fado, música clásica y electrónica en 13 idiomas

La OCDE advirtió que el “Plan Motosierra” de Milei podría poner en riesgo la industria

Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional para reunión bilateral con Sheinbaum: estos son los temas que abordarán

La Justicia otorgó la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio

INFOBAE AMÉRICA
Inter Ikea gana un 32%

Inter Ikea gana un 32% menos en su año fiscal ante el impacto de los aranceles en sus costes

La alemana Hensoldt reduce un 35% sus 'números rojos' hasta septiembre con unas pérdidas de 30 millones

El juez Alexandre de Moraes rechazó los recursos de Jair Bolsonaro y pidió confirmar la condena a 27 años de cárcel

Aseguran que la inteligencia de México frustró un plan para asesinar a la embajadora de Israel

Sydney Sweeney rompe su silencio sobre el "surrealista" apoyo de Donald Trump a su polémico anuncio tachado de racista

ENTRETENIMIENTO

La cláusula de Vin Diesel

La cláusula de Vin Diesel y Dwayne Johnson para las peleas de Rápidos y Furiosos: “Son dos alfas”

Millie Bobby Brown y David Harbour se muestran unidos en la premiere de “Stranger Things” tras rumores de conflictos laborales

‘Gremlins 3′ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe de la película

Meghan Markle regresa a la actuación tras ocho años de ausencia

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California