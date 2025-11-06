América Latina

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

La decisión llega tras la anulación de la sentencia por el caso “golpe de Estado II”, en la que el Tribunal Supremo detectó vulneraciones al debido proceso

Guardar
Imagen de archivo: La ex
Imagen de archivo: La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez es trasladada a un juzgado para el inicio de un juicio en su contra el 17 de octubre de 2024 en La Paz (EFE)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez y ordenó su inmediata liberación tras considerar que hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que afectaron su derecho al debido proceso y la obligan a ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades.

La ex mandataria, detenida desde marzo de 2021 en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz, podría abandonar el penal este jueves una vez concluyan los trámites judiciales, según confirmaron sus abogados y familiares.

“Creemos que mi madre va a salir mañana (jueves), ahora va a salir el mandamiento de libertad, tienen que notificar todavía al penal. Al fin va a estar libre”, informó Carolina Ribera, hija de la ex presidenta, en declaraciones recogidas por medios locales. Ribera agregó que su madre asistirá a la investidura del presidente electo Rodrigo Paz como “ex presidenta constitucional de Bolivia” una vez recupere sus derechos políticos.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que la revisión de la sentencia atendió una solicitud de la defensa de Áñez, concluyendo que la ex mandataria no podía ser juzgada mediante la vía penal común por los hechos relacionados con la crisis política de 2019, sino que debía someterse a un juicio de responsabilidades previa autorización del Congreso, dado su cargo. “Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años”, detalló Saucedo ante los medios, y subrayó que la decisión debe ser comunicada a un juez de La Paz para ejecutar la excarcelación.

Durante la jornada, las inmediaciones del penal de Miraflores congregaron tanto a familiares de Áñez como a grupos de simpatizantes que manifestaron su apoyo con mensajes y consignas. Varios carteles colocados en los muros exigían su liberación y cuestionaron los procesos seguidos en su contra.

Áñez fue detenida hace casi cinco años, inicialmente acusada de terrorismo, sedición y conspiración, cargos que surgieron a raíz de una denuncia interpuesta por una ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS). En junio de 2022 recibió la condena de diez años de prisión por lo que se denominó el caso ‘golpe de Estado II’, que la señalaba por asumir de forma ilegal la presidencia tras la renuncia de Evo Morales y otros miembros de la cadena de sucesión en noviembre de 2019.

Imagen de archivo: La ex
Imagen de archivo: La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez sostiene una bandera desde una ventana en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz (EFE/Gabriel Márquez)

La crisis política de aquel año estuvo marcada por intensas protestas y la posterior dimisión de Morales, quien denunció un “golpe de Estado”. El Gobierno saliente encabezado por Luis Arce también sostuvo esta versión mientras el país enfrentaba jornadas de convulsión. Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las movilizaciones provocó la muerte de 36 personas, principalmente tras la toma de poder de Áñez, en episodios conocidos como las masacres de Sacaba y Senkata.

Además del proceso principal, la ex gobernante enfrenta otras investigaciones relacionadas con las muertes durante las protestas, aunque insistió en que debía responder por estos hechos ante un juicio de responsabilidades. Hace algunos meses, los casos fueron remitidos del fuero ordinario al TSJ, donde se decidirá sobre su continuación.

En el ámbito político, la decisión del TSJ coincidió con el inicio de una nueva legislatura en el Parlamento boliviano, marcado por la presencia de partidos de derecha y centroderecha, incluidos el Partido Demócrata Cristiano de Paz, Libre de Jorge Quiroga y Unidad de Samuel Doria Medina. El senador Branko Marinkovic, ex ministro de Áñez y miembro de Libre, calificó la liberación como “el fin de una etapa de abuso”.

Mientras tanto, representantes de organizaciones de víctimas de la crisis de 2019, como David Inca, anunciaron la intención de solicitar formalmente al Congreso la apertura de un juicio político contra Áñez en el marco de la nueva mayoría parlamentaria.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

BoliviaJeanine Áñezúltimas noticias américaRodrigo Paz

Últimas Noticias

El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% pese a las presiones del gobierno

El organismo advirtió que el objetivo es controlar el ritmo de los precios, mientras mantiene su postura frente a un mercado laboral fuerte y las tensiones geopolíticas

El Banco Central de Brasil

La dictadura de Nicolás Maduro impuso un sistema de vigilancia vecinal para delatar y reportar a ciudadanos “desconocidos”

La nueva medida exige la colaboración de los vecinos en la detección de movimientos considerados sospechosos o inusuales en los barrios

La dictadura de Nicolás Maduro

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”

La Cancillería respondió con un duro comunicado que reivindica su política de seguridad

Ecuador rechazó las acusaciones del

Prisión preventiva para el presunto autor del crimen que conmociona a Chile: habría matado a su cuñado y a sus dos sobrinos gemelos

Se cree que Jorge Ugalde usó drogas de sumisión para asesinar al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años por motivos económicos

Prisión preventiva para el presunto

Militares chilenos custodian el aeropuerto de La Araucanía tras amenazas de un presunto nuevo grupo radical mapuche

Hace unos días desconocidos colgaron un lienzo con la frase “su aeropuerto explotará”

Militares chilenos custodian el aeropuerto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así es como las dietas

Así es como las dietas extremas y suplementos para bajar de peso pueden hacer que desarrolles hipotiroidismo

La Dian tiene nueva herramienta para cerrar empresas en solo unos minutos: “No llega por sorpresa; ocurre todo el tiempo”

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Estas son las compras que debes hacer si quieres participar en el sorteo del SAT en el Buen Fin

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de noviembre: servicio lento en la Línea 4 del MB por congestionamiento vial

INFOBAE AMÉRICA
Mamuts lanudos en lugares inesperados:

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral

Perú rompe relaciones con México tras "conocer con sorpresa" el asilo de la ex primera ministra Chávez

Rubio se reúne con el opositor cubano Ferrer y celebra que "esté libre de la opresión del régimen"

Donald Trump dijo que Estados Unidos evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

ENTRETENIMIENTO

“Nice Not To Meet You”:

“Nice Not To Meet You”: así es el nuevo k-drama con Lee Jung-jae, el protagonista de Squid Game, que ya puedes ver en streaming

“KPop Demon Hunters” tendrá una secuela tras su éxito en Netflix: ¿cuándo se estrenaría?

“Nadie me iba a contratar solo por ser el hermanito de James”: Dave Franco y el desafío de construir una identidad propia en Hollywood

Linkin Park vuelve con nueva formación y una gira que despierta pasiones encontradas

Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, mostró las marcas en su piel a raíz de un trastorno compulsivo