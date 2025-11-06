América Latina

Ecuador recibirá USD 250 millones del BID para fortalecer su sistema de salud

El programa beneficiará a más de 10 millones de personas y se enfocará en prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades crónicas

Guardar
El préstamo financiará atenciones para
El préstamo financiará atenciones para enfermedades crónicas y oncológicas. EFE/José Jácome

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de un préstamo por USD 250 millones a favor de Ecuador, destinado a reforzar su sistema de salud, con énfasis en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares y el cáncer. El financiamiento, aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral, permitirá ampliar la cobertura, mejorar la atención médica y reducir las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a estas patologías, que actualmente representan más de la mitad de las muertes en el país andino.

Las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se incluyen las afecciones cardiovasculares, la diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y diversos tipos de cáncer, son responsables del 53% de los fallecimientos en Ecuador, según cifras del Ministerio de Salud Pública. Solo en 2023, las enfermedades cardiovasculares se consolidaron como la principal causa de muerte en el país. En este contexto, el crédito del BID busca apuntalar los esfuerzos del Estado para revertir esta tendencia y ofrecer servicios sanitarios más equitativos y eficaces a la población.

El programa respaldado por el BID beneficiará a aproximadamente 10,2 millones de personas que utilizan los servicios del Ministerio de Salud Pública. Abarcará a ciudadanos de todas las edades, con énfasis en aquellos que dependen del sistema público de atención primaria. El financiamiento incluye recursos para adquirir equipamiento médico especializado tanto en el primer nivel de atención como en unidades más complejas que tratan enfermedades crónicas y oncológicas.

FOTO DE ARCHIVO. Visitantes pasan
FOTO DE ARCHIVO. Visitantes pasan frente a una pantalla con el logotipo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Centro de Convenciones Atlapa de Ciudad de Panamá, Panamá, 13 de marzo, 2013. REUTERS/Carlos Jasso

Una de las prioridades de la iniciativa será el fortalecimiento de la capacidad institucional para tomar decisiones clínicas basadas en evidencia. Además, se implementará un sistema de información orientado al seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. Este sistema permitirá mejorar el monitoreo de los tratamientos, reducir la pérdida de continuidad en la atención, y optimizar el uso de recursos.

En términos financieros, el préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años, con un periodo de gracia de 5,5 años. La tasa de interés estará basada en el índice SOFR (Secured Overnight Financing Rate), una referencia internacional utilizada por organismos multilaterales y bancos para operaciones de largo plazo.

El SOFR es una tasa de interés de referencia ampliamente utilizada en los mercados financieros internacionales. Reemplaza progresivamente a la antigua tasa LIBOR, que fue retirada debido a problemas de manipulación y falta de transparencia. Esta tasa refleja el costo de los préstamos a un día garantizados por bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, indica cuánto pagan los grandes bancos e instituciones financieras para tomar prestado dinero por una noche, ofreciendo como garantía esos bonos del Tesoro. Se considera una tasa muy confiable y segura porque se basa en transacciones reales y de alto volumen en el mercado estadounidense.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (AP Foto/Dolores Ochoa)

En el caso de Ecuador, esto significa que el interés que pagará el país variará de acuerdo con esa tasa internacional, ajustada con un margen adicional establecido por el organismo multilateral.

El anuncio forma parte de una serie de medidas de cooperación técnica y financiera que el BID ha venido desplegando en América Latina y el Caribe con el propósito de avanzar hacia sistemas de salud más resilientes, inclusivos y sostenibles. En el caso de Ecuador, el programa se alinea con los objetivos y otras estrategias nacionales de atención primaria, combate a enfermedades no transmisibles y reducción de desigualdades en el acceso a la salud.

Fundado en 1959, el BID es uno de los principales socios estratégicos de desarrollo de América Latina. La institución trabaja con gobiernos y actores del sector público para diseñar soluciones que impacten positivamente en la vida de las personas. En Ecuador, el BID ha sido un aliado clave en proyectos de infraestructura, inclusión social, desarrollo rural y modernización del Estado.

Temas Relacionados

Daniel NoboaBIDEcuadorSalud

Últimas Noticias

Cinco presidentes y más de 50 delegaciones internacionales confirmaron su asistencia a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

La Cancillería boliviana indicó que confirmaron su presencia los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. También asistirá una comisión de funcionarios de Estados Unidos

Cinco presidentes y más de

Evo Morales pide “garantías y levantar el proceso en su contra” para asistir a la posesión de Rodrigo Paz

El ex presidente fue invitado al acto de investidura de los nuevos gobernantes. Para su asistencia, pidió que se anule el proceso judicial por el que enfrenta un mandamiento de aprehensión

Evo Morales pide “garantías y

Prisión preventiva para cuatro narcos colombianos que descuartizaron a un cómplice dominicano en Chile

El cuerpo de la víctima, de 48 años, apareció repartido dentro de dos maletas en un sector rural capitalino

Prisión preventiva para cuatro narcos

Daniel Noboa recorrió Manta con Kristi Noem en medio del debate sobre el regreso de las bases extranjeras al país

La visita coincide con el impulso oficial a una reforma constitucional que permitiría el regreso de bases extranjeras

Daniel Noboa recorrió Manta con

Así es la polémica canción de Evelyn Matthei en clave urbana que tensiona a la derecha chilena

“Lamento que haya caído en esto”, señaló José Antonio Kast sobre el clip “Soy Evelyn mirando pa’ delante”, que acumula más de 1 millón de visitas en Youtube en un día

Así es la polémica canción
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro sigue respondiendo críticas por

Petro sigue respondiendo críticas por alegar inclusión a lista Clinton: “Lloro. Nadie es profeta en su tierra”

Se acaban las cámaras de fotomultas trampa en Medellín, la alcaldía anuncia cambios: “queremos tu vida, no tu plata”

Melissa Gate le tira indirecta a Altafulla con su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’ y la posibilidad de coronarse como ganadora

Velocidades de Lima igualan a las de un peatón en hora punta: tráfico supera a otras capitales de la región

Bloquean familiares de desaparecidos la autopista México-Toluca con rumbo a la CDMX

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno aboga por respetar

El Gobierno aboga por respetar el derecho internacional ante la creciente presión de Estados Unidos sobre Venezuela

A sus 92 años, el presidente Paul Biya inició su octavo mandato en Camerún tras una disputada elección

Sacyr gana 62 millones hasta septiembre, un 16% menos por desinversiones, pero eleva un 5% el flujo de caja

La Audiencia Nacional acuerda investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

(AM) Sacyr gana 62 millones hasta septiembre, un 16% menos por desinversiones, pero eleva un 11% flujo de caja

ENTRETENIMIENTO

Heidi Klum y su hija

Heidi Klum y su hija Leni vuelven a posar en lencería pese a las críticas de sus fans

Ted Danson y Mary Steenburgen compartieron detalles sobre su historia de amor fuera de cámaras: “Realmente no somos perfectos”

Sam Smith confesó que se hizo una liposucción a los 13 años: “Vivía un infierno”

Ian McKellen no renunciará a su papel de Gandalf a pesar de sus problemas de salud: “No voy a bajar el ritmo”

Así fue la última llamada de Paul McCartney y John Lennon antes del asesinato del exBeatle