El turismo uruguayo se ilusiona tras el triunfo de Milei: “Los argentinos van a gastar más que el año pasado”

Empresarios proyectan una buena temporada turística en Uruguay (EFE/Gianni Schiaffarino)

Octubre suele ser el mes en el que los empresarios del sector turístico comienzan a prestar más atención a lo que sucede en Argentina. Es una época en la que los turistas comienzan a definir sus planes para el verano y, para los uruguayos, la llegada de los argentinos es clave para tener una buena o mala temporada. La mirada hacia la vecina orilla es incluso más atenta en años de elecciones.

El triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de este domingo fue recibido como una buena noticia por el sector turístico e incluso por el equipo económico del gobierno, que espera que haya una menor volatilidad y un “buen escenario” para el comercio y el turismo. Los empresarios, en tanto, destacan que la diferencia de precios –que en otros años perjudicó fuertemente al país– ahora es prácticamente inexistente.

“Es un aliciente que Argentina tenga a alguien que siga como venía el país, funcionando mejor que lo anterior. Para Uruguay, y básicamente para Maldonado, es importante porque mantiene lo que venía antes, la inversión y el turismo. Hay expectativas positivas”, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, Javier Sena, al noticiero Telemundo de Canal 12.

El presidente de Argentina, Javier Milei, da un discurso después de que su partido La Libertad Avanza ganara las elecciones de medio término, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de octubre de 2025. REUTERS/Cristina Sille

“Argentina se mantiene con valores más o menos parecidos a los de Uruguay. Por lo tanto, seguramente en el verano los argentinos van a gastar más que el año pasado porque los precios en Argentina están muy parecidos a Uruguay. En algunos casos hasta están hasta más caros los alimentos. Eso da una presunción de que va a ser una temporada aceptable, una temporada buena”, señaló Sena.

El empresario recordó que el verano de 2025 significó una “temporada aceptable” para el país, aunque el gasto no fue el que esperaban por la diferencia cambiaria. “Pero estamos viendo que esa diferencia no existe ya, prácticamente. Entonces, seguramente van a gastar más”, dijo.

Hasta mediados de septiembre, las inmobiliarias recibieron varias llamadas de interesados en reservar para la temporada. En ese momento se detuvieron las consultas –por la “incertidumbre” en el país, según Sena– aunque en los últimos días ese interés reflotó.

Proyectan buena afluencia de turistas para el verano (EFE/Gastón Britos)

Alejandro D’Elía, integrante de la Cámara Uruguaya de Turismo, sostuvo que ya se proyectaba una “buena temporada” para el 2026 y destacó que el triunfo de Milei “favorece a Uruguay”, consignó El Observador.

“Con la cercanía de la temporada, esto es muy positivo, porque había mucha gente expectante de lo que iba a pasar. Reafirma que la temporada será un poco mejor de lo que ya se proyectaba”, dijo el empresario. “Veo con muy buenos ojos lo que está pasando. Será más positivo para Uruguay si las reformas que se anuncian se reflejan en los próximos meses”, agregó el empresario.

El economista Ignacio Umpiérrez, en tanto, declaró a este medio que el triunfo de Milei en Argentina implicará una mejora relativa de los precios para Uruguay y sostuvo que hay “buenas perspectivas” para la temporada de verano.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

“Quizás algo por debajo del verano de 2018, pero a niveles muy buenos. Eso dará impulso a la economía en el primer trimestre de 2026, luego de varios trimestres previos de muy bajo crecimiento acumulado”, señaló.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, consideró este lunes que a Uruguay se le abre un “buen escenario” al país en lo comercial y lo turístico. “En particular, para la próxima temporada en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios. Obviamente, es un tema que seguimos muy de cerca”, dijo Oddone ante legisladores, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Infobae.