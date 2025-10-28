El gobierno de Uruguay destacó el triunfo de Milei: espera “menos volatilidad” y “buen escenario” para el turismo

El presidente de Argentina, Javier Milei, festeja junto a simpatizantes su triunfo en las elecciones legislativas de medio término en Buenos Aires, Argentina. 26 oct, 2025. REUTERS/Cristina Sille

Las elecciones legislativas en Argentina eran seguidas con expectativa por el gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay. En particular, la preocupación del ministro de Economía, Gabriel Oddone, estaba puesta en qué iba a pasar con la cotización del dólar en el país vecino porque el recuerdo de lo que sucedió en 2022 y 2023 todavía está latente en el país. Durante ese período, los uruguayos viajaron de manera masiva a Argentina y el comercio sufrió las consecuencias.

Tras la victoria de Javier Milei en las legislativas, a Uruguay se le abre un “buen escenario” en lo comercial y lo turístico, evaluó Oddone este lunes, durante una comparecencia al Parlamento para explicar el proyecto de ley de Presupuesto del gobierno.

“El resultado, que configura una confirmación del respaldo al gobierno de Milei, introduce un escenario muy diferente al que uno habría podido imaginarse en caso de que no hubiera sido así. El discurso del presidente Milei sugiere que, además de este respaldo, va a gestionar la búsqueda de acuerdos y consensos con las fuerzas del Parlamento”, dijo Oddone ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Infobae.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

El ministro del gobierno del Frente Amplio, la coalición centroizquierdista de Uruguay, dijo que para las próximas semanas espera que haya una “menor volatilidad de mercado a nivel de variables nominales” y que se confirme una “estrategia desinflacionaria” como prioridad de la administración libertaria.

Oddonde consideró que el desafío que tiene el gobierno argentino es el de confirmar una agenda “pro crecimiento” y evaluó que el principal reto que tienen las autoridades es trazar un “panorama claro” para atraer inversión.

El ministro de Orsi dijo que la situación fiscal en Argentina está “en orden” pero que el éxito de sus gobierno estará en el consolidar el nivel de actividad. “Si este no termina de consolidarse, tarde o temprano los problemas fiscales emergerán, y eso daría lugar a preocupaciones sobre la sostenibilidad del proceso de ajuste”, evaluó Oddone. Y destacó que la “reducción de la inflación significativa” que se dio en los últimos dos años deja margen para que las urgencias del país “se manejen de manera acompasada con los incentivos de la región”.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

Luego, el ministro destacó qué mirada hay desde Uruguay sobre esta situación: “Lo vemos como un escenario de estabilidad de precios relativos en el cual Argentina no se va a abaratar de manera dramática como observamos en 2022-2023”.

“Eso significa un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico. En particular, para la próxima temporada en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios. Obviamente, es un tema que seguimos muy de cerca”, consideró Oddone.

Durante 2025, el comercio de la frontera uruguayo estuvo afectado principalmente por la diferencia de precios con Brasil. Ante este escenario, el gobierno decidió reducir impuestos y extender subsidios para mitigar el impacto de las empresas de la zona. Oddone recordó esta decisión al hablar ante los senadores y dijo que, en el caso de Argentina, las medidas se concentraron en descuentos impositivos por el combustible.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

“Creemos que el escenario que se abre en este momento será de menos volatilidad a los precios relativos entre Uruguay y Argentina y, por tanto, menos volatilidad a la política de fijación del precio de los combustibles en nuestro litoral”, destacó Oddone ante los legisladores.

Esta no es la primera vez que el ministro Oddone destaca el plan llevado adelante por Milei. En junio, en otra comparecencia ante el Parlamento, el ministro de Orsi consideró que el presidente argentino “hizo algo muy difícil de realizar” y se mostró “sorprendido” por el programa que implementó.