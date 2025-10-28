América Latina

El gobierno de Uruguay destacó el triunfo de Milei: espera “menos volatilidad” y “buen escenario” para el turismo

Gabriel Oddone, ministro de Economía, estimó que la temporada de verano será un éxito porque Argentina no se abaratará y continuará la “paridad de precios”

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
El presidente de Argentina, Javier
El presidente de Argentina, Javier Milei, festeja junto a simpatizantes su triunfo en las elecciones legislativas de medio término en Buenos Aires, Argentina. 26 oct, 2025. REUTERS/Cristina Sille

Las elecciones legislativas en Argentina eran seguidas con expectativa por el gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay. En particular, la preocupación del ministro de Economía, Gabriel Oddone, estaba puesta en qué iba a pasar con la cotización del dólar en el país vecino porque el recuerdo de lo que sucedió en 2022 y 2023 todavía está latente en el país. Durante ese período, los uruguayos viajaron de manera masiva a Argentina y el comercio sufrió las consecuencias.

Tras la victoria de Javier Milei en las legislativas, a Uruguay se le abre un “buen escenario” en lo comercial y lo turístico, evaluó Oddone este lunes, durante una comparecencia al Parlamento para explicar el proyecto de ley de Presupuesto del gobierno.

“El resultado, que configura una confirmación del respaldo al gobierno de Milei, introduce un escenario muy diferente al que uno habría podido imaginarse en caso de que no hubiera sido así. El discurso del presidente Milei sugiere que, además de este respaldo, va a gestionar la búsqueda de acuerdos y consensos con las fuerzas del Parlamento”, dijo Oddone ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Infobae.

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

El ministro del gobierno del Frente Amplio, la coalición centroizquierdista de Uruguay, dijo que para las próximas semanas espera que haya una “menor volatilidad de mercado a nivel de variables nominales” y que se confirme una “estrategia desinflacionaria” como prioridad de la administración libertaria.

Oddonde consideró que el desafío que tiene el gobierno argentino es el de confirmar una agenda “pro crecimiento” y evaluó que el principal reto que tienen las autoridades es trazar un “panorama claro” para atraer inversión.

El ministro de Orsi dijo que la situación fiscal en Argentina está “en orden” pero que el éxito de sus gobierno estará en el consolidar el nivel de actividad. “Si este no termina de consolidarse, tarde o temprano los problemas fiscales emergerán, y eso daría lugar a preocupaciones sobre la sostenibilidad del proceso de ajuste”, evaluó Oddone. Y destacó que la “reducción de la inflación significativa” que se dio en los últimos dos años deja margen para que las urgencias del país “se manejen de manera acompasada con los incentivos de la región”.

El presidente de Uruguay Yamandú
El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

Luego, el ministro destacó qué mirada hay desde Uruguay sobre esta situación: “Lo vemos como un escenario de estabilidad de precios relativos en el cual Argentina no se va a abaratar de manera dramática como observamos en 2022-2023”.

“Eso significa un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico. En particular, para la próxima temporada en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios. Obviamente, es un tema que seguimos muy de cerca”, consideró Oddone.

Durante 2025, el comercio de la frontera uruguayo estuvo afectado principalmente por la diferencia de precios con Brasil. Ante este escenario, el gobierno decidió reducir impuestos y extender subsidios para mitigar el impacto de las empresas de la zona. Oddone recordó esta decisión al hablar ante los senadores y dijo que, en el caso de Argentina, las medidas se concentraron en descuentos impositivos por el combustible.

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

“Creemos que el escenario que se abre en este momento será de menos volatilidad a los precios relativos entre Uruguay y Argentina y, por tanto, menos volatilidad a la política de fijación del precio de los combustibles en nuestro litoral”, destacó Oddone ante los legisladores.

Esta no es la primera vez que el ministro Oddone destaca el plan llevado adelante por Milei. En junio, en otra comparecencia ante el Parlamento, el ministro de Orsi consideró que el presidente argentino “hizo algo muy difícil de realizar” y se mostró “sorprendido” por el programa que implementó.

Temas Relacionados

Javier MileiGabriel OddoneUruguayYamandú Orsilegislativas en Argentinaturismo

Últimas Noticias

Lacalle Pou reapareció para criticar a Orsi por la rescisión de contrato con astillero español: “Se pasó de rosca”

El expresidente, retirado de los temas de debate diario del país, dijo que al actual mandatario lo “arrastraron a una operación política”

Lacalle Pou reapareció para criticar

Lentos pero salvajes: por qué los huracanes como Melissa son cada vez más comunes

Los científicos afirman que tanto la intensificación rápida como las tormentas estancadas están aumentando en un clima más cálido. Esto es lo que debes saber

Lentos pero salvajes: por qué

Bahamas emitió una orden formal de evacuación para el sureste del país ante la llegada del huracán Melissa

“Este aviso se emite para garantizar que las personas que corren mayor riesgo puedan ser reubicadas de forma segura antes de que las condiciones empeoren”, precisó en una rueda de prensa el primer ministro bahameño, Phillip Davis

Bahamas emitió una orden formal

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La nave insignia y más avanzada de la flota estadounidense partió recientemente del Mediterráneo y se encamina al área bajo responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos

El portaaviones USS Gerald Ford

La defensa de Jair Bolsonaro apeló la sentencia que lo condenó a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El equipo legal del ex mandatario brasileño cuestionó la acumulación de delitos, denunció faltas al debido proceso y solicitó que la Corte Suprema clarifique aspectos que considera contradictorios en el fallo

La defensa de Jair Bolsonaro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sale a la venta el

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Michoacán

Ana Adan, catedrática de psicobiología: “Dormir otros cinco minutos entre alarmas es una barbaridad”

Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Michoacán

INFOBAE AMÉRICA
Así buscan los restos de

Así buscan los restos de los rehenes israelíes que aún se encuentran enterrados en Gaza

Una década después del fin de la política del “hijo único”, China se enfrenta a una población en declive

Abascal se borra del funeral de Estado de la dana y tampoco acudirá ningún dirigente en representación de Vox

El director de orquesta Andrés Salado se une a Ayuda en Acción para ofrecer un concierto solidario por la dana

Un grupo alineado con el Ejército acusa a las RSF de ejecutar a "más de 2.000 civiles" tras la toma de El Fasher

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson sorprenden en Matate, amor

El método de Kristen Bell para mantenerse fuerte y equilibrada a los 44 años

Dislexia, prejuicios y una audición decisiva: el difícil camino de Jennifer Aniston antes del éxito de Friends

De las canciones a las páginas: cómo Elton John, Tupac y Madonna se reinventaron mediante la palabra escrita

De Stranger Things al altar: el divertido momento viral que sacó a Steve Harrington de Hawkins