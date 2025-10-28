América Latina

Lula da Silva se convirtió en el primer presidente octogenario de Brasil: “Estoy en el mejor momento de mi vida”

El mandatario cumplió años y lo celebró en la cumbre ASEAN en Malasia junto a varios líderes asiáticos que le obsequiaron una torta gigantesca

Guardar
Lula celebró su cumpleaños en Malasia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumplió 80 años y es el primer mandatario en funciones del país que alcanza esta edad. Actualmente, se encuentra en visita oficial en Malasia y celebró su cumpleaños junto a varios líderes asiáticos.

Lula nació el 27 de octubre de 1945 en Garnhuns, un municipio del estado de Pernambuco.

Con esta edad, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) superó el récord de Michel Temer (2016-2018), quien dejó el cargo a los 78 años. El tercer presidente con más edad en el mandato fue Getulio Vargas, quien tenía 72 años cuando murió en 1954.

Por el contrario, el presidente más joven fue Fernando Collor (1990-1992), que asumió el cargo con 43 años y renunció dos años después tras un escándalo de corrupción.

Lula corta su torta de
Lula corta su torta de cumpleaños en Malasia

Durante una cena oficial ofrecida por el presidente de Malasia, Anwar Ibrahim, Lula anunció que intentará buscar un cuarto mandato en las elecciones de 2026. Hasta ahora había señalado que su postulación dependería de su estado de salud, pero durante una visita a Indonesia, declaró que buscará la reelección.

En el brindis, Lula afirmó: “Estoy cumpliendo 80 años y estoy en el mejor momento de mi vida. Nunca me sentí tan vivo y con tantas ganas de vivir. Por eso les digo a todos que espero vivir hasta los 120 años. A partir de hoy solo me faltan 40 años”.

Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010. Impedido de postularse para un tercer mandato consecutivo, apoyó la candidatura de Dilma Rousseff, quien fue elegida en 2010 y reelegida en 2014.

En 2018 no pudo participar de las elecciones debido a una condena por corrupción, por la que estuvo preso 580 días, hasta que la Corte Suprema anuló la sentencia. Finalmente, en 2022, Lula fue elegido para su tercer mandato, que finaliza en diciembre de 2026.

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se estrechan la mano durante su encuentro en el marco de la 47.ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia (Ricardo Stuckert/Presidencia de Brasil/Folleto vía REUTERS)

Su reunión con Donald Trump

Los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron este domingo en Malasia y acordaron iniciar de inmediato negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, aunque los aranceles del 50% impuestos por Washington a las importaciones brasileñas se mantienen por ahora.

El encuentro bilateral, que tuvo lugar en los márgenes de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el Centro de la Ciudad de Kuala Lumpur, duró aproximadamente 50 minutos y concluyó con señales alentadoras de ambas partes.

“He tenido una reunión excelente con el presidente Trump en la tarde de este domingo en Malasia. Hemos hablado de forma franca y constructiva de la agenda comercial y económica bilateral”, explicó Lula en su cuenta en la red social X. “Hemos acordado que nuestros equipos se van a reunir de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones para los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, añadió.

Trump se había mostrado optimista antes del inicio de la reunión. “Es un gran honor estar con el presidente de Brasil, un gran país. Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así”, manifestó el mandatario estadounidense.

Temas Relacionados

Lula da SilvaBrasilMalasiaASEANÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Washington ha implementado planes para condiciones climáticas adversas y retiró sus activos militares de cualquier zona donde las condiciones sean peligrosas

Estados Unidos reubicó a sus

Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

El próximo 4 de noviembre, en Brasilia, los ministros de Agricultura de los países del continente elegirán al sucesor del médico veterinario argentino Manuel Otero

Cuenta regresiva para la elección

Al menos 15 personas murieron tras caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia

El suceso ocurrió en la carretera que une a la ciudad de Quillacollo con la localidad de Independencia, en la región de Cochabamba

Al menos 15 personas murieron

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia dejó de depender de la “trinchera ideológica” del ALBA

La ex presidenta interina dijo que el grupo “puede quedarse con sus gestos simbólicos, cargados de sectarismo e inútil dogmatismo”

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia

Rodrigo Paz se reunió con el embajador de China en Bolivia y dijo que quiere reforzar las relaciones bilaterales

El presidente electo mantuvo un encuentro con Wang Liang y recibió las felicitaciones del mandatario chino, Xi Jinping

Rodrigo Paz se reunió con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno autoriza vía decreto

El gobierno autoriza vía decreto la venta de cannabis medicinal en el país

Dorado Mañana números sorteados 28 de octubre

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 28 de octubre

Tensión en Ventanilla por el bloqueo de la Av. Néstor Gambetta EN VIVO: transportistas protestan y se enfrentan a la PNP por el asesinato de chofer

Empleo en Bogotá: Google abrió vacantes para diferentes perfiles

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos reubicó a sus

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

México recibirá este año más de 1,6 millones de turistas por el 'Día de Muertos', un 2,3% más

WhatsApp prueba una función de Administrar Almacenamiento en cada chat para facilitar liberar espacio en el dispositivo

Cinco vecinos de Paiporta narran cómo vivieron en sus casas la riada del 57 y el 29O: "Esta vez ha sido criminal"

Técnicos superiores sanitarios amenazan con llegar a huelga indefinida si el Gobierno no asume sus "compromisos"

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp y Tim Burton:

Johnny Depp y Tim Burton: la emotiva anécdota que selló una amistad más allá del cine

Morris Chestnut repasó sus mejores momentos en el cine y la televisión con anécdotas desconocidas

Dua Lipa lidera la lista de los menores de 30 más ricos de Reino Unido, esta es la gran fortuna de la cantante

Así fue el “arresto” de Anne Hathaway durante el concierto de Sabrina Carpenter en Nueva York

‘Stranger Things’: Noah Schnapp enciende las teorías sobre el romance entre Will y Mike