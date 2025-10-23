América Latina

Lula da Silva confirmó que se presentará para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

El mandatario, de visita en Indonesia, adelantó que participará en las elecciones de octubre de 2026

Guardar
Lula da Silva confirmó en
Lula da Silva confirmó en Indonesia que irá por la reelección el año que viene (REUTERS/Willy Kurniawan)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026, durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia.

Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, le dijo Lula a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta, según el discurso leído por el mandatario brasileño y divulgado por la Presidencia del país sudamericano.

En su pronunciamiento, el líder progresista señaló que aunque su mandato actual termina a finales de 2026, está “preparado para disputar otras elecciones”.

Lula, quien cumplirá 80 años el próximo 27 de octubre, apuntó que pese a su edad tiene la misma energía que cuando tenía 30 y subrayó que esta decisión fortalecerá las relaciones bilaterales: “Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa”.

Lula da Silva junto a
Lula da Silva junto a su par de Indonesia, Prabowo Subianto (Yasuyoshi CHIBA/AFP)

El anuncio se produjo tras la firma de acuerdos sobre energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia.

Lula y Subianto, además, acordaron avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial Mercosur-Indonesia antes de diciembre próximo.

Tras la visita oficial a Indonesia, el mandatario brasileño viajará a Malasia, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que se prevé un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lula es fundador del Partido de los Trabajadores (PT), gobernó en dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2011, y regresó al poder el 1 de enero de 2023 tras derrotar en las elecciones al entonces presidente, Jair Bolsonaro.

Lula da Silva y Prabowo
Lula da Silva y Prabowo Subianto firmaron acuerdos en distintas áreas (Yasuyoshi CHIBA / AFP)

La firma de acuerdos con Indonesia

Los Gobiernos de Brasil e Indonesia firmaron este jueves varios acuerdos con el propósito de “incrementar” el comercio bilateral, en el marco de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a Yakarta.

Lula presidió junto a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, la firma de tratados sobre energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia.

“Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para trabajar con el objetivo de que Indonesia y Brasil se conviertan en dos actores fundamentales en la geografía económica del mundo”, dijo el mandatario brasileño.

El comercio de ambos países -que aglutinan de manera conjunta a unos 500 millones de habitantes- alcanzó los 7.150 millones de dólares en 2024, según los datos del Ministerio indonesio de Comercio, que marca un superávit para Brasil de casi 3.700 millones.

El político brasileño, que ya visitó Indonesia en 2008, incidió en el “potencial de los mercados” de ambas naciones al defender el comercio basado en reglas y criticar el “proteccionismo”, y abrió la puerta a ampliar la cooperación militar, en particular en cuanto a acuerdos para proveer aeronaves para las Fuerzas Aéreas de Indonesia.

Temas Relacionados

Lula da SilvaBrasilElecciones Brasil 2026IndonesiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El regreso del clan Kinahan marca un nuevo capítulo en el narcotráfico internacional en Brasil

Un accidente aéreo en el que murió el piloto australiano Timothy James Clark reveló una red de comercio ilegal de drogas vinculada al clan irlandés

El regreso del clan Kinahan

Brasil e Indonesia firmaron acuerdos comerciales durante la visita de Lula da Silva a Yakarta

El mandatario sudamericano y su homólogo Prabowo Subianto encabezaron la firma de tratados en áreas como energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros sectores

Brasil e Indonesia firmaron acuerdos

Uruguay rescinde contrato con astillero español Cardama por patrullas oceánicas: hay “indicios de estafa”

El presidente Yamandú Orsi anunció una denuncia penal por un posible fraude contra el Estado uruguayo y ante la constatación de que el contrato fue realizado con “una empresa de papel”

Uruguay rescinde contrato con astillero

Daniel Noboa anunció la reducción del precio del diésel en Ecuador tras el fin del paro indígena

El nuevo valor del combustible se aplicará desde diciembre bajo un mecanismo de estabilización que permitirá ajustes mensuales de hasta el 10%, según la cotización internacional del crudo

Daniel Noboa anunció la reducción

Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30

El gobierno de Lula da Silva otorgó derechos de exploración en aguas profundas y avanzó con perforaciones cerca del Amazonas

Brasil subastó cinco nuevos bloques
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Yo vi cómo lo empujaron”:

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23-F en 1981

Cómo la formación de Júpiter influyó en el origen de planetas y meteoritos, según los científicos

Los castillos más impresionantes de Cádiz: un viaje por fortalezas históricas en mitad de la montaña y frente al mar

Denuncian a Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 en Roma, por presunta agresión sexual

INFOBAE AMÉRICA
El regreso del clan Kinahan

El regreso del clan Kinahan marca un nuevo capítulo en el narcotráfico internacional en Brasil

Cómo la formación de Júpiter influyó en el origen de planetas y meteoritos, según los científicos

Brasil e Indonesia firmaron acuerdos comerciales durante la visita de Lula da Silva a Yakarta

Dos periodistas y un rescatista murieron durante un bombardeo ruso con drones en Ucrania

Panamá no es un espectador: por qué el enfoque “bilateral” del presidente Mulino no tiene sentido

ENTRETENIMIENTO

La transformación física de Marlon

La transformación física de Marlon Wayans para su regreso a Scary Movie

Allison Janney habló sobre el duelo que la transformó: terapias con ketamina, espiritualidad y el humor como refugio

El papel que pudo cambiar la carrera de Charlie Hunnam, pero lo abandonó por lealtad: “La peor experiencia profesional de mi vida”

La turbulenta relación amorosa que terminó en sobredosis y alejó a Jim Carrey de Hollywood por más de 10 años

Tim Curry y el duro proceso de enfrentar un derrame cerebral: “Tuve que aprender a hablar otra vez”