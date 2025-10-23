Lula da Silva confirmó que se presentará para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

Lula da Silva confirmó en Indonesia que irá por la reelección el año que viene (REUTERS/Willy Kurniawan)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026, durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, le dijo Lula a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta, según el discurso leído por el mandatario brasileño y divulgado por la Presidencia del país sudamericano.

En su pronunciamiento, el líder progresista señaló que aunque su mandato actual termina a finales de 2026, está “preparado para disputar otras elecciones”.

Lula, quien cumplirá 80 años el próximo 27 de octubre, apuntó que pese a su edad tiene la misma energía que cuando tenía 30 y subrayó que esta decisión fortalecerá las relaciones bilaterales: “Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa”.

Lula da Silva junto a su par de Indonesia, Prabowo Subianto (Yasuyoshi CHIBA/AFP)

El anuncio se produjo tras la firma de acuerdos sobre energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia.

Lula y Subianto, además, acordaron avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial Mercosur-Indonesia antes de diciembre próximo.

Tras la visita oficial a Indonesia, el mandatario brasileño viajará a Malasia, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que se prevé un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lula es fundador del Partido de los Trabajadores (PT), gobernó en dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2011, y regresó al poder el 1 de enero de 2023 tras derrotar en las elecciones al entonces presidente, Jair Bolsonaro.

Lula da Silva y Prabowo Subianto firmaron acuerdos en distintas áreas (Yasuyoshi CHIBA / AFP)

La firma de acuerdos con Indonesia

Los Gobiernos de Brasil e Indonesia firmaron este jueves varios acuerdos con el propósito de “incrementar” el comercio bilateral, en el marco de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a Yakarta.

Lula presidió junto a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, la firma de tratados sobre energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia.

“Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para trabajar con el objetivo de que Indonesia y Brasil se conviertan en dos actores fundamentales en la geografía económica del mundo”, dijo el mandatario brasileño.

El comercio de ambos países -que aglutinan de manera conjunta a unos 500 millones de habitantes- alcanzó los 7.150 millones de dólares en 2024, según los datos del Ministerio indonesio de Comercio, que marca un superávit para Brasil de casi 3.700 millones.

El político brasileño, que ya visitó Indonesia en 2008, incidió en el “potencial de los mercados” de ambas naciones al defender el comercio basado en reglas y criticar el “proteccionismo”, y abrió la puerta a ampliar la cooperación militar, en particular en cuanto a acuerdos para proveer aeronaves para las Fuerzas Aéreas de Indonesia.