América Latina

El huracán Melissa aumentó de categoría: pronostican catastróficas inundaciones en Jamaica, Haití y República Dominicana

Desde el Centro Nacional de Huracanes informaron que el ciclón avanza lentamente por el Caribe con vientos de 160 km/h, riesgo de lluvias torrenciales y deslizamientos. El fenómeno podría también impactar en Cuba

Guardar
Las olas rompen cerca del
Las olas rompen cerca del faro de Punta Torrecilla durante la tormenta tropical Melissa, en Santo Domingo, República Dominicana (REUTERS/Eddy Vittini)

La tormenta tropical Melissa se convirtió este sábado en huracán en el Caribey por la noche intensificó su potencial, alcanzando la categoría 2 del fenómeno natural.

El ciclón ya posee el potencial de generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra mortales en Jamaica y partes de la isla La Española, en la que se encuentran Haití y República Dominicana, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El centro de Melissa se ubicaba en la noche a unos 209 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití). Según los especialistas, presentó vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora y ráfagas con fuerza de tormenta tropical extendiéndose a 257 kilómetros del núcleo.

Melissa avanza lentamente hacia el oeste a 5 km/h y se prevé que pueda fortalecerse rápidamente en las próximas 24 horas, alcanzando la categoría de “huracán mayor” el domingo, según el pronóstico del NHC.

Jamaica, bajo alerta de huracán, y el sur de Haití y República Dominicana, bajo vigilancia por intensas lluvias, están en la zona de mayor riesgo hasta principios de la próxima semana, con advertencia de inundaciones catastróficas y deslizamientos peligrosos para la vida.

El avance esperado del huracán
El avance esperado del huracán Melissa, según el análisis del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (Créditos: NHC)

Los modelos meteorológicos anticipan un giro norte y noreste entre lunes y martes, con el centro de Melissa moviéndose cerca de Jamaica durante el fin de semana y acercándose al este de Cuba a mediados de semana.

En los próximos días, el ciclón podría descargar entre 38 y 63 centímetros de lluvia en el sur de La Española y Jamaica, y hasta 89 centímetros en la península haitiana de Tiburón, lo que podría provocar inundaciones severas en el este del territorio cubano.

Melissa, de lento desplazamiento y trayectoria errática, ya dejó un saldo de al menos tres muertos en Haití y una víctima más en República Dominicana, donde también se reporta una persona desaparecida.

El NCH subrayó que el pausado avance de Melissa provocará vientos devastadores, lluvias intensas, inundaciones catastróficas, deslizamientos, cortes de electricidad y comunidades aisladas durante varios días.

Un hombre lleva un saco
Un hombre lleva un saco de arena, en preparación para la llegada del huracán Melissa, en Jamaica (REUTERS/Octavio Jones)

Hasta el momento, en Haití, además de tres muertos, se contabilizaron cinco heridos por el derrumbe de un muro, crecidas de ríos, inundaciones y un puente destruido por la ruptura de riberas en Sainte-Suzanne (noreste). El director de Protección Civil, Ronald Délice, explicó que las autoridades están distribuyendo alimentos y que muchos residentes resisten evacuar.

Por otra parte, en República Dominicana la tormenta dañó cerca de 200 viviendas, dejó a más de medio millón de personas sin agua, derribó árboles y semáforos, y provocó varios deslizamientos de tierra y el aislamiento de más de dos decenas de comunidades.

Esta temporada atlántica acumula 13 ciclones, incluidos los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa; Chantal ha sido la única en tocar tierra en EEUU, dejando dos muertos en Carolina del Norte en julio.

El temor del Caribe por Melissa

El huracán podría convertirse en el más catastrófico del Caribe en 2025 debido a su rápida intensificación, desplazamiento lento y condiciones atmosféricas favorables para un fortalecimiento adicional, factores que aumentan su potencial destructivo sobre zonas densamente pobladas y con infraestructuras vulnerables.

Una mujer camina por una
Una mujer camina por una calle inundada en medio de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa (REUTERS/Eddy Vittini)

Según el NHC y reportes de Reuters, Jamaica podría registrar precipitaciones superiores a 600 milímetros en solo tres días, volumen suficiente para provocar desbordes de ríos, saturar los suelos y colapsar sistemas de drenaje tanto urbanos como rurales.

El NHC advirtió que el sistema se mantendría más tiempo del habitual sobre la región, prolongando la exposición a vientos intensos y lluvias torrenciales, lo que históricamente ha resultado en elevados daños materiales y pérdidas humanas.

Expertos citados por Reuters y análisis históricos del NHC resaltan que la combinación de lluvias extremas, vientos muy fuertes y una limitada capacidad de respuesta local crea las condiciones propicias para una catástrofe humanitaria en el Caribe bajo la influencia de Melissa.

(Con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaTormenta tropicalHuracanesCaribeJamaicaHaitíRepública DominicanahuracánMelissaCentro Nacional de HuracanesNHC

Últimas Noticias

La dictadura cubana activó la alerta ciclónica en la parte oriental de la isla por la inminente llegada del huracán Melissa

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y avanza en dirección noroeste por el mar Caribe. Advierten que podría provocar lluvias abundantes e inundaciones

La dictadura cubana activó la

Crece la ola de violencia en Ecuador: cinco personas fueron asesinadas en un ataque armado en Santo Domingo de los Tsáchilas

El hecho, que también dejó un herido, ocurrió en un local de billar de esa provincia. Las autoridades investigan una posible disputa entre bandas criminales que operan en la región

Crece la ola de violencia

Rodrigo Paz viajará a EEUU la próxima semana para gestionar ayuda ante la crisis del combustible en Bolivia

El presidente electo boliviano buscará acuerdos con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales para garantizar el suministro de gasolina y diésel. La emergencia energética y la falta de divisas marcan el final del ciclo del MAS y el inicio de una nueva etapa política

Rodrigo Paz viajará a EEUU

“Cama turca”, “bicicleta” y uso de “shakiras”: los brutales métodos de tortura que aplica la dictadura cubana en sus cárceles

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas identificó 60 muertes bajo custodia estatal entre marzo de 2024 y el mismo mes de este año. La palabra de la activista Camila Rodríguez, una de las autoras del informe

“Cama turca”, “bicicleta” y uso

Expectativa en Brasil por la posible reunión entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia: cuáles serían los temas de la agenda

El esperado encuentro de este domingo, que aún no tiene confirmación oficial, mantiene en vilo al gigante latinoamericano

Expectativa en Brasil por la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Envían a la cárcel a

Envían a la cárcel a cinco personas por secuestro de ciudadano alemán en Medellín

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 26 de octubre

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 26 de octubre

Lotería del Cauca: resultados ganadores del 25 de octubre de 2025

Actualización climática en México este 26 de octubre: previsión detallada por estado

INFOBAE AMÉRICA
Al menos tres muertos y

Al menos tres muertos y cerca de 30 heridos, incluidos seis niños, en un ataque con drones rusos en Kiev

Tailandia y Camboya firman la paz en Malasia en presencia de Trump

Kazajistán desmantela más de 40 grupos dedicados al narcotráfico desde principios de año

Donald Trump firmó el acuerdo “histórico” de paz entre Tailandia y Camboya en el inicio de su gira asiática por Malasia

Marco Rubio descarta aranceles contra Colombia tras imponer sanciones contra el presidente Petro

ENTRETENIMIENTO

El papel que estuvo a

El papel que estuvo a punto de retirar a Leonardo DiCaprio de Hollywood: “Quería golpearme la cabeza contra la pared”

Jennifer Aniston habló sobre liderazgo, amistad y cómo superar la presión mediática

“La mansión del diablo”: así nació la primera película de terror en la historia del cine

EJae reveló su dura experiencia como aprendiz antes de triunfar con K-Pop Demon Hunters

Qué fue de Ola Ray, la playmate que protagonizó “Thriller” y tuvo un amorío con Michael Jackson