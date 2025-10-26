El gobierno de Jamaica llamó a la población a buscar refugio ante la inminente llegada del huracán Melissa

Jamaica se prepara para la llegada del huracán Melissa (REUTERS/Octavio Jones)

Las autoridades de Jamaica luchan este domingo por refugiar a la mayor cantidad de habitantes ante las “catastróficas inundaciones” que los meteorólogos han pronosticado que ocurrirán en el país caribeño por el paso del huracán Melissa esta semana.

Y es que, según publican varios medios locales, los residentes de algunas zonas de Jamaica, especialmente en Port Royal, en la costa de la capital de Kingston, en el sureste del país y una de las más propensas a inundaciones, han ignorado las advertencias de las autoridades para buscar refugio.

Para el traslado de los residentes a los 881 refugios que hay en el país, el Gobierno proveyó la Compañía de Transporte Urbano de Jamaica.

Cerca del mediodía de este domingo, Margaret Parkes, de 62 años, era una de las pocas habitantes de Jamaica que aceptó tomar el autobús y ser transportada a uno de los refugios.

Según dijo Parkes a los medios locales, decidió movilizarse porque sufre de ataques de pánico.

Según el boletín más reciente de las 15.00 horas (19.00 GMT) del Centro Nacional de Huracanes, Melissa cargaba vientos sostenidos de 220 km/h.

Alfred Veitch coloca bloques de hormigón sobre su gallinero, preparándose para la llegada del huracán Melissa, en Port Royal, Jamaica, el 26 de octubre de 2025 (REUTERS/Octavio Jones)

A su vez, el ministro de Transporte, Daryl Vaz, detalló que la agencia solo había recibido desde el sábado cuatro llamadas de residentes para refugiarse.

Vaz mencionó que ni una docena de residentes de zonas como Flagaman, en la costa de Saint Elizabeth, así como en Old Harbour Bay, en Santa Catherine, y en Port Royal y Rae Town, ambos en Kingston, habían sido trasladados a algún refugio.

En Port Royal y Portmore, en el sureste del país, se espera que el oleaje llegue a los 4 metros, según dijo el meteorólogo sénior de Jamaica, Evan Thompson.

Por su parte, el ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, exhortó a los residentes de zonas propensas a inundaciones o de zonas bajas a refugiarse inmediatamente, pues advirtió que muchas comunidades quedarán cubiertas con agua y no sobrevivirán las inundaciones.

“Será imposible para nosotros, luego de tantas advertencias que hemos dado, que nuestros primeros respondedores salgan a arriesgar la vida”, sostuvo Mckenzie.

Efectos de Melissa en República Dominicana

Niños jugando en una calle inundada por las lluvias de la tormenta tropical Melissa en Santo Domingo, República Dominicana, el viernes 24 de octubre de 2025 (AP Foto/Ricardo Hernandez)

Por otra parte, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llamó este domingo a encaminarse hacia “la normalidad” tras varios días con gran parte de sus provincias en niveles de alerta roja, en las que se suspendió la jornada laboral a causa del huracán Melissa.

“El país en su gran proporción debe ir entrando ya en la normalización de todas sus actividades”, indicó Abinader, quien decidió levantar la suspensión laboral y de la educación en la mayoría de provincias, incluida la capital.

“Los pronósticos que habían eran muy negativos y por eso tomamos todas las medidas para mitigar cualquier daño”, señaló esta tarde en una rueda de prensa conjunta con la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos y el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

De hecho, el COE decidió este domingo rebajar a cuatro las provincias en alerta roja, las cuales están localizadas al suroeste del país, mientras que otras trece se encuentran en aviso amarillo y la misma cantidad en verde.

Hasta este momento, en la República Dominicana Melissa ha causado un muerto e inundaciones, y las autoridades continúan la búsqueda en aguas del mar caribe de un niño que desapareció junto al malecón de Santo Domingo.

Como dato preliminar, el director del COE indicó que hay “735 viviendas afectadas, 3.765 personas desplazadas, cuatro albergues activados, con 77 personas alojadas y 48 comunidades incomunicadas”

Abinader felicitó el trabajo de la Defensa Civil que “ayudó en la prevención y sacando familias de lugares vulnerables”.

(Con información de EFE)