Brasil e Indonesia firmaron acuerdos comerciales durante la visita de Lula da Silva a Yakarta

El mandatario sudamericano y su homólogo Prabowo Subianto encabezaron la firma de tratados en áreas como energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros sectores

Los Gobiernos de Brasil e Indonesia firmaron este jueves varios acuerdos con el objetivo de incrementar el comercio bilateral, durante la visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a Yakarta.

Lula y su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, encabezaron la firma de tratados en áreas como energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros sectores, durante una ceremonia llevada a cabo en el Palacio Presidencial de Indonesia.

“Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para trabajar con el objetivo de que Indonesia y Brasil se conviertan en dos actores fundamentales en la geografía económica del mundo", afirmó el presidente brasileño.

El intercambio comercial entre los dos países, que juntos tienen cerca de 500 millones de habitantes, alcanzó los 7.150 millones de dólares en 2024, según datos del Ministerio indonesio de Comercio. Este resultado arroja un superávit para Brasil cercano a los 3.700 millones de dólares.

Durante su discurso, Lula destacó el potencial de los mercados de ambos países, defendió un comercio basado en reglas y criticó el “proteccionismo”. Además, expresó la disposición de ampliar la cooperación militar, particularmente a través de acuerdos para la provisión de aeronaves destinadas a las Fuerzas Aéreas de Indonesia.

El presidente brasileño, en calidad de actual titular del Mercado Común del Sur (Mercosur), informó que acordó junto a Prabowo avanzar en las negociaciones para un acuerdo preferencial entre Mercosur e Indonesia antes de diciembre.

Por su parte, Prabowo, quien viajó a Brasil en julio pasado, coincidió en la importancia de incrementar el comercio bilateral y subrayó la condición de ambas naciones como miembros del grupo de economías emergentes BRICS.

“Ambos países somos dos nuevas potencias económicas en constante crecimiento. Somos dos potencias del Sur Global, por lo que la cooperación entre Indonesia y Brasil tiene un significado estratégico y ambos consideramos importante esta relación. Tras un intenso debate, hemos decidido estrecharla e intensificarla en todos los aspectos", declaró Prabowo.

Por la tarde, Lula participará en un foro de empresarios de ambos países y el viernes visitará la sede de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde se reunirá con el secretario general Kao Kim Hourn antes de viajar a Malasia.

En Kuala Lumpur, el presidente brasileño participará el domingo en la cumbre de la ASEAN en su calidad de presidente de los BRICS.

En los márgenes de la cumbre, el 25 y 26 de octubre, existe la posibilidad de un encuentro entre Lula y Trump. Brasilia señaló que “hay espacios” disponibles en la agenda.

Este eventual encuentro se realizaría en un contexto de tensiones comerciales, después de que Estados Unidos aplicara aranceles del 50% a productos brasileños tras la condena al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión.

