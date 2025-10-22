La Corte Suprema de Brasil publicó la sentencia de Bolsonaro y abrió el plazo de apelaciones

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, asiste al juicio en el Tribunal Supremo de Brasil por presunto intento de golpe de Estado, mientras el ministro de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, dirige el proceso, en Brasilia, Brasil. 10 de junio de 2025 (REUTERS/Diego Herculano)

La Corte Suprema de Brasil publicó este miércoles la sentencia del juicio en que el ex presidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo y abrió el plazo para las posibles apelaciones.

A partir de la publicación, la defensa del líder de la extrema derecha y de otros siete condenados tienen un plazo de cinco días para presentar la primera de las apelaciones posibles, que se limita a cuestiones de forma y de redacción, pero no del mérito de la condena.

Ese primer recurso, según el proceso penal brasileño, no modificaría la sentencia, dictada el pasado 11 de septiembre, que sí podría ser contestada por medio de una segunda apelación, que pudiera ser presentada en un plazo de quince días.

No obstante, este segundo recurso está en principio descartado, ya que la tradición de la Corte Suprema indica que es rechazado cuando la sentencia es dictada por una amplia mayoría, que en el caso de Bolsonaro fue por cuatro votos a uno.

La Primera Sala del tribunal, responsable del proceso, no tiene plazos legales para responder a las posibles apelaciones, aunque no suele demorar en ese trámite, que es el último y definitivo del proceso.

Una vez que sean juzgados los recursos, la corte deberá ordenar la ejecución de las sentencias y definir dónde serán cumplidas.

En el caso de Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia desde agosto pasado, una condición que sus abogados ya han anticipado que intentarán mantener, alegando motivos de salud.

Fotografía de archivo fechada el 8 de enero de 2023 que muestra a simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro mientras invaden el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal, en Brasilia (Brasil) (EFE/ Andre Borges)

El ultraderechista niega haber cometido algún delito. Fue condenado por intentar un golpe de Estado tras perder la contienda de 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar a su contrincante. Fue declarado culpable de otros cargos, entre ellos, participar en una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático.

Los coconspiradores de Bolsonaro, todos ellos ex funcionarios, también fueron sentenciados por su participación en el intento de golpe de Estado.

El juicio fue noticia a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un arancel del 50% a los bienes importados de Brasil y mencionó, en parte, el caso de Bolsonaro, al que llamó una “cacería de brujas”.

Eso provocó un fuerte deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, descrito por expertos como el punto más bajo en sus más de 200 años de historia.

Las relaciones han mejorado. Lula y Trump hablaron por teléfono y podrían reunirse este fin de semana en Malasia en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

La primera conversación entre Trump y Lula ocurrió en la Asamblea General de la ONU el mes pasado, donde se abrió un canal de negociación comercial para reducir las fricciones bilaterales. A principios de mes, mantuvieron una llamada telefónica de media hora.

La cita marcará un momento relevante dentro de la agenda bilateral, resultado de semanas de diálogo directo entre los dos gobiernos.

(Con información de EFE y AP)