Condenan a un menor en Uruguay por participar en el crimen de un ex juez: las desesperantes horas finales

Así estaba el auto de Luis Delfino, un ex juez de Uruguay que fue asesinado (Captura Telemundo/Canal 12)

El ex juez uruguayo Luis Delfino, de 63 años, salió de su apartamento en el barrio Buceo de Montevideo (en el sureste de la ciudad) y se dirigió hasta una pizzería en la Cruz de Carrasco, en la periferia de la capital uruguaya. A través de WhatsApp había arreglado encontrarse allí con el dueño del local. Lo que se supo sobre él después fue trágico: sus restos aparecieron en un auto calcinados, en una macabra escena.

La muerte de este ex juez generó misterio en Uruguay porque sus familiares aseguraron que no tenía inconvenientes con nadie y tampoco tenía antecedentes penales. Entonces, los investigadores exploraron al menos dos hipótesis y la investigación ahora se empieza aclarar.

Un adolescente de 17 años fue condenado por la coautoría de este crimen a una pena de siete años y medio de internación en un centro de reclusión de menores. La Justicia de Adolescentes concluyó que el motivo del homicidio del ex juez fue una deuda de dinero, informó este miércoles el diario El País.

Las horas finales de Delfino fueron desesperantes.

El descampado en el que apareció el auto de un ex juez de Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Delfino fue en la noche de este sábado a la pizzería de la Cruz de Carrasco y se encontró con el dueño, a quien le había prestado dinero para abrir el local. Pero él nunca se lo había devuelto. Ante esa deuda, el dueño se puso en contacto con el adolescente a través de otra persona. El rol que tendría el menor sería el de rapiñar a la víctima, de acuerdo a la reconstrucción que hace el medio uruguayo.

Delfino llegó en la tarde al lugar y, entre las diez de la noche y la una de la madrugada, fue interceptado por el adolescente y otras personas. El menor le sacó al ex juez el arma que llevaba y lo amenazó con otra pistola. Desde allí lo llevaron hacia un lugar conocido como “el rancho” y le vendaron los ojos para que no reconociera al dueño de la pizzería.

Allí, el ex juez fue agredido varias veces y lo amenazaron para que les diera las claves de las cuentas bancarias y las tarjetas que hacía algunos instantes le habían robado. Luego lo asfixiaron y le dieron un tiro en la cabeza.

El crimen ocurrió el 10 de agosto.

El dueño del negocio, el adolescente y otras dos personas pretendían deshacerse de las pruebas. Y, para lograrlo, condujeron el auto de la víctima con el cadáver en el baúl. Al llegar a un terreno baldío lo prendieron fuego.

Los criminales comenzaron a hacer compras con las tarjetas de Delfino. Estuvieron en una panadería, compraron cigarrillos y whisky etiqueta roja y pasaron por una ferretería y una carnicería. Estos gastos quedaron reflejados en el estado de cuenta de la tarjeta del ex juez, que la familia comenzó a notar.

Luis Delfino, ex juez asesinado en Uruguay (Facebook)

Las compras las hizo una persona que no participó del crimen sino alguien que recibió la tarjeta de parte del adolescente en una boca de drogas.

Otro elemento que vinculó al adolescente a este crimen fue que él mismo subió una publicación a Instagram con un arma de fuego tipo pistola, que fue la que le arrebató a Delfino. En la foto se veía también una hamburguesa, que había comprado con la tarjeta de su víctima.

Como coautora del crimen hay otra persona imputada. d

Delfino tuvo una corta carrera en el Poder Judicial. Ingresó en el organismo en marzo de 1993 como juez de paz de Canelones y ocho meses después fue trasladado a Pando. Luego, se fue a vivir a Cerro Largo, un departamento del noreste uruguayo. En 1998 regresó al departamento de Canelones, donde estuvo durante dos años hasta su destitución, según consignó La Diaria. La Suprema Corte de Justicia lo destituyó por “múltiples irregularidades”.