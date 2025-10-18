América Latina

María Corina Machado afirmó que las acciones de Estados Unidos buscan cortar la financiación de Maduro

La Nobel de la Paz venezolana planteó su visión sobre el impacto internacional en los recursos oficiales y pide a los jefes de Estado de la región asumir un papel más decidido frente al panorama político del país

La Nobel de la Paz
La Nobel de la Paz sostiene que Venezuela está cerca de recuperar la democracia (Europa Press)

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que las medidas del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela tienen como objetivo impedir el acceso a fondos esenciales para el dictador Nicolás Maduro.

En una entrevista con el diario Folha de São Paulo, Machado señaló que el régimen chavista obtiene recursos a través de actividades ilícitas y que las acciones actuales contra el narcotráfico procuran eliminar esas fuentes de financiamiento.

Machado, recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz, destacó que diversos sectores opositores han solicitado a autoridades extranjeras la interrupción de los flujos financieros que sostienen a la dictadura venezolana.

La líder opositora destaca el
La líder opositora destaca el impacto internacional de su reconocimiento en Oslo (Reuters)

Además, mencionó también que la operación antinarcóticos puesta en marcha en las costas del país forma parte de esa estrategia y, al ser consultada sobre la participación de la CIA, precisó que el foco está en bloquear los ingresos derivados de actividades ilegales. La referencia de Machado está relacionada con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que autorizó operaciones encubiertas en territorio venezolano.

Donald Trump confirmó la autorización
Donald Trump confirmó la autorización de operaciones encubiertas en Venezuela (Reuters)

Por otro lado, sostuvo que los líderes regionales tienen un papel clave y exhortó directamente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a sumarse al aislamiento diplomático de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva se distancia del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones venezolanas (Reuters)

Durante la conversación con Folha de São Paulo, la líder opositora describió el contexto político regional al advertir que Brasil, por su dimensión y peso económico, no puede adoptar una posición de neutralidad. Subrayó que, pese a las diferencias con antiguos aliados en Sudamérica, existen canales de comunicación abiertos, lo que permitiría esfuerzos de concertación frente a la crisis venezolana.

Por otro lado, María Corina Machado, afirmó que Venezuela enfrenta su coyuntura “más decisiva” y que el país “está cada día más cerca de recuperar la libertad y la democracia”. La declaración se difundió mediante un video presentado durante la 81º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), desarrollada en Punta Cana, República Dominicana.

Machado aboga por la verdad
Machado aboga por la verdad como herramienta para desmontar el régimen chavista (Europa Press)

Machado denunció la censura y represalias en Venezuela, señalando que la situación es sumamente grave debido a la centralidad de la información en la sociedad actual. Acusó a las autoridades de manipular la opinión pública a través del cierre de medios, la persecución de periodistas y la construcción de una realidad paralela sustentada en estrategias de guerra psicológica y desinformación.

Remarcó que la única forma de desmontar estos regímenes autoritarios es la prédica constante de la verdad, e insistió: “La verdad nos hará libres”, subrayó María Corina Machado.

La dirigente agradece el apoyo
La dirigente agradece el apoyo internacional a la causa democrática venezolana (Europa Press)

La líder opositora destacó que el Premio Nobel de la Paz 2025 constituye un impacto para los venezolanos y transmite un mensaje sobre el aislamiento internacional del régimen de Nicolás Maduro. Dedicó el galardón a la ciudadanía venezolana y al presidente estadounidense Donald Trump.

Asimismo, advirtió que solo planea recibirlo en Oslo en diciembre si Maduro abandona el poder, ya que enfrenta amenazas directas y actualmente permanece en la clandestinidad en Venezuela, detalló EFE.

(Con información de EFE)

