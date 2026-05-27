Chile: Megapuerto de San Antonio obtuvo su aprobación medioambiental tras seis años de trámites

El actual puerto duplicará su capacidad de transferencia de carga.

Tras seis años de trámites y “permisología”, este martes la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso aprobó por unanimidad la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio (115 kms al oeste de Santiago), la mayor obra portuaria en la historia de Chile que contempla una inversión público-privada de USD4.450 millones, de los cuales USD 1.950 millones son inyectados por el Estado.

De esta manera, se cierra un largo proceso que incluyó una consulta indígena y tres instancias de participación ciudadana, por lo que ahora la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) tiene luz verde para comenzar la construcción de un molo de abrigo de 4 kilómetros, amén de dos nuevos terminales portuarios, zonas de carga y almacenamiento, degradados para el ingreso de barcos y nuevas vías de acceso, obras con las que el actual puerto duplicará su capacidad de transferencia de carga.

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En un punto de prensa, el gerente general de Puerto San Antonio, Fernando Gajardo, señaló que “la aprobación ambiental de Puerto Exterior constituye un hito muy relevante para Puerto San Antonio y para el país, pues se reconoce la solidez técnica y ambiental del proyecto, luego de un proceso exhaustivo de evaluación que se extendió por seis años”, según consignó Emol.

De acuerdo a Gajardo, las instancias de participación ciudadana sirvieron para “perfeccionar su diseño, optimizar medidas y reforzar compromisos orientados a asegurar un desarrollo portuario compatible con el entorno y, al mismo tiempo, decisivo para la competitividad del comercio exterior del país”.

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La empresa creará el Parque Lagunas de Llolleo a fin de proteger un humedal ubicado al norte de la desembocadura del río Maipo, hogar de una alta biodiversidad de aves acuáticas.

4 mil puestos de trabajo

Por su parte, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, recordó que el proceso implicó “una tramitación de largos años, no exenta de dificultades que se fueron resolviendo una a una y finalmente se llega a esta aprobación unánime de todos los comisionados (...) El Servicio de Evaluación Ambiental recogió en gran parte las inquietudes que se formularon a lo largo de esta tramitación”.

Al cierre, el alcalde de la comuna de San Antonio, Omar Vera, indicó que el megapuerto “indudablemente va a provocar un desarrollo territorial, económico y social, no solo de la comuna puerto de San Antonio, sino que de la provincia y de la región”, puesto que permitirá que el país “siga siendo competitivo a nivel mundial”.

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Desde la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) informaron además se crearán unos cuatro mil empleos directos durante las etapas de construcción y operaciones. El aumento de calado, en tanto, permitirá recibir en forma simultánea hasta ocho buques de 400 metros de largo, que están entre los más grandes del mundo.

Tocante a compromisos medioambientales, la empresa creará el Parque Lagunas de Llolleo a fin de proteger un humedal ubicado al norte de la desembocadura del río Maipo, hogar de una alta biodiversidad de aves acuáticas. Debido a esto, el diseño incluye barreras físicas, acústicas e iluminación controlada para no interferir con los ciclos de anidación de dichas aves.

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