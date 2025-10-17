América Latina

Detuvieron al hijo del presidente boliviano Luis Arce por una denuncia de violencia familiar

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, solicitó la detención preventiva por 180 días para Luis Marcelo Arce Mosqueira y señaló que, en las próximas horas, será puesto a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica

Luis Marcelo Arce Mosqueira
Luis Marcelo Arce Mosqueira

Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este jueves en Santa Cruz tras una orden emitida por la Fiscalía Departamental, que investiga una denuncia por “violencia familiar o doméstica”, informó el Ministerio Público.

La fiscal Jessica Echeverría dispuso la aprehensión de Arce Mosqueira, de 33 años, el pasado 20 de septiembre, luego de recibir una denuncia presentada por su pareja.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó en conferencia de prensa que el acusado se presentó a declarar voluntariamente ante la fiscal Echeverría acompañado de su abogado, momento en el que se ejecutó la orden de captura.

Marcelo Arce Mosqueira, a la fecha, se encuentra en dependencias de la FELCV”, indicó Zeballos, en referencia a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, unidad policial especializada en casos de violencia familiar.

El fiscal Zeballos informó que la Fiscalía presentó una imputación formal por el delito de violencia familiar doméstica en sus vertientes física y psicológica, y solicitó la detención preventiva por 180 días.

El acusado se presentó a declarar voluntariamente ante la fiscal Echeverría acompañado de su abogado, momento en el que se ejecutó la orden de captura (EFE/ Fiscalía de Bolivia)

“Cursa una imputación formal por lo cual se está requiriendo y solicitando la medida excepcional de detención preventiva por el término de 180 días”, declaró el funcionario.

El Ministerio Público sostuvo que cuenta con valoraciones psicológicas, sociales y declaraciones que respaldan la acusación, mientras la víctima presentó un certificado médico con 12 días de impedimento físico.

La Fiscalía General había emitido además una orden de captura con sello rojo de Interpol, motivo por el cual se presume que el hijo del mandatario decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades.

Según explicó el fiscal general, Róger Mariaca, la denuncia fue presentada por la pareja de Arce Mosqueira, quien afirmó ser víctima de violencia física y psicológica.

Diez días después, la denunciante retiró la acusación contra el hijo del presidente. Argumentó que lo hacía para “evitar un proceso penal” tras “aceptar las disculpas” que le ofreció Arce Mosqueira, y con el fin de evitar que su imagen sea expuesta públicamente.

La Fiscalía General había emitido además una orden de captura con sello rojo de Interpol, motivo por el cual se presume que el hijo del mandatario decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades

Pese a ello, la Fiscalía anunció que el proceso continuaría de oficio. El fiscal Zeballos señaló que el juez del caso deberá valorar la acción de conciliación, aunque precisó que la mujer sufrió “afectación emocional y cognitiva”, además de la lesión física constatada por el forense.

El Código Penal boliviano establece penas de dos a cuatro años de prisión por este tipo de delito.

Al conocerse el caso, el presidente Luis Arce expresó en la red social X: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”.

Agregó que su posición se mantiene “más allá de mi condición de presidente, como padre que respeta las leyes” del país.

El mandatario, que culmina su gestión en noviembre próximo, tiene tres hijos y enfrenta además una denuncia presentada por una exfuncionaria de la autoridad minera, quien lo acusó de abandono durante su embarazo en 2024. Ese proceso continúa en investigación.

(Con información de EFE)

