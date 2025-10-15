El camino hacia la COP30 ingresa en su recta final sin despejar dudas sobre financiación

Vista general de la reunión preparatoria ministerial (Pre-COP30), antes de la Cumbre del Clima COP30, en Brasilia (REUTERS/Mateus Bonomi)

El camino hacia la COP30 ingresó en su etapa final, con los problemas de financiación y metas de reducción de emisiones contaminantes todavía pendientes, pero con el objetivo de avanzar hacia la sustitución de los combustibles fósiles.

Los debates previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), cuya inauguración está prevista para el 10 de noviembre en Belém, en la Amazonia brasileña, concluyeron este martes con el cierre de la última ronda de consultas entre los negociadores.

La Pre-COP30 reunió durante dos días en Brasilia a representantes de 67 de los 162 países ya acreditados para la cumbre, quienes no lograron superar los principales obstáculos que persisten en las negociaciones.

La nigeriana Amina Mohammed, secretaria general adjunta de la ONU, describió este encuentro previo como “un momento crítico en el camino hacia la COP30”.

Durante la ceremonia de clausura, Mohammed destacó la dificultad para asegurar la financiación destinada al combate al cambio climático en los países menos desarrollados. También señaló que la ONU aún espera que los países que no han presentado sus metas de reducción de emisiones para 2035 lo hagan, ya que solo 67 gobiernos han cumplido ese compromiso.

El presidente de la COP30 de Brasil, André Correa do Lago, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, y la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, asisten a la reunión preparatoria ministerial (Pre-COP30), antes de la Cumbre del Clima COP30, en Brasilia (REUTERS/Mateus Bonomi)

“Cada país que no haya presentado su NDC (nombre que reciben dichas metas) debe hacerlo y rápido, porque debemos tener datos para poder enfrentar la realidad”, afirmó la funcionaria de la ONU, quien también instó a que la COP30 “garantice la financiación para el combate al cambio climático”.

Grace Fu, ministra de Medio Ambiente de Singapur, participó en la clausura y resaltó las dificultades de una “transición energética justa, tanto a nivel doméstico como internacional”. Subrayó que el problema principal sigue siendo la financiación: “Los caminos hacia una transición justa se deben abrir para todos los países. No sirve que lo hagan solo unos pocos”.

Por su parte, Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil, señaló que la reunión de Belém debe centrarse en la “implementación” y dejar atrás “los discursos” para dar paso a “acciones concretas”.

Respecto a la financiación, Silva identificó tres áreas prioritarias: “Preservación, combate a la deforestación y restauración forestal”. Aunque existen consensos sobre estos puntos, no hay recursos garantizados para ellos.

A pesar de los avances, el recorrido hacia Belém mantiene los mismos desafíos. “Queda mucho por resolver”, admitió el presidente de la COP30, el diplomático brasileño André Corrêa do Lago.

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, habla junto a Simon Stiell, Secretario Ejecutivo de la ONU Cambio Climático (CMNUCC), y el presidente de la COP30 de Brasil, André Correa do Lago, durante la reunión preparatoria ministerial (Pre-COP30), antes de la Cumbre del Clima COP30, en Brasilia (REUTERS/Mateus Bonomi)

Compromiso para promover los combustibles sustentables

Durante la Pre-COP30 se logró consenso en proponer, en la cita de Belém, la adopción de un compromiso global para cuadruplicar la producción de combustibles sustentables para 2035.

“La idea es que se adopte un documento, que sea una señal, un mensaje político, sobre la necesidad de sustituir los combustibles fósiles”, explicó João Marcos Paes Leme, director de Energía de la cancillería brasileña.

Entre los productos mencionados figuran el etanol, los combustibles sintéticos y el hidrógeno verde, cuyo papel en los mercados globales es actualmente “residual”, según el funcionario.

Esta propuesta cuenta con el apoyo de Brasil, Italia, Japón y la India y responde a lo acordado en la COP28 de 2023 en Dubai, donde se definió impulsar la producción de combustibles sustentables, aunque sin establecer una escala específica.

El director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), el italiano Francesco La Camera, valoró la iniciativa: “Vamos a Belém con mucho optimismo. Creemos que es un objetivo posible y que existe el compromiso político necesario”, afirmó sobre el impulso a los combustibles alternativos frente a los fósiles.