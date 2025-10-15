América Latina

Crisis económica en Bolivia: el PIB cae por primera vez en 39 años y el país entra en recesión

El Instituto Nacional de Estadística reportó que el decrecimiento de la economía en el primer semestre fue de -2,4%, una tasa negativa que no se registraba desde 1986

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
Achica Arriba, Bolivia. 14 de
Achica Arriba, Bolivia. 14 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Bolivia registró un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre de este año. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el crecimiento negativo es de -2,40%, que se atribuye a una coyuntura desfavorable y al “exceso de bloqueos políticos” que interrumpieron el transporte y la cadena productiva.

Según los datos históricos del Banco Mundial, Bolivia no tenía un decrecimiento en su economía desde 1986; a excepción de 2020 por la emergencia sanitaria del Covid-19. Es decir que, en condiciones regulares, el PIB no decrecía desde hace 39 años, cuando se registró una tasa de -2,6%. El promedio en los últimos diez años, a excepción del 2020, del crecimiento del país fue de 3,9 % anual.

Los datos presentados este martes distan de la proyección del Gobierno de Luis Arce, que en noviembre de 2024 estimó un crecimiento económico del 3,51 % para este año, según el Presupuesto General del Estado (PGE).

Imagen de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian
Imagen de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

El director del INE, Humberto Arandia, atribuyó el decrecimiento de la economía a una coyuntura política desfavorable y los bloqueos de caminos hubo en marzo, mayo y junio; que no solo afectaron al transporte, sino a la cadena productiva en general. “Si bien es cierto que estamos con una tasa negativa de 2,40 %, esperamos que los próximos trimestres se tenga una recuperación gradual de la economía, no completa, pero sí gradual”, manifestó el funcionario en conferencia de prensa.

Arandia añadió que las actividades extractivistas, hidrocarburos y minería, registraron un decrecimiento del -12,98%, el mayor porcentaje en comparación con otras. En tanto el comercio registró una tasa de crecimiento negativa del -5,18 %, las actividades inmobiliarias, un -3,56 %; el suministro de electricidad, agua y recolección de desechos, un -2,45 %; el transporte y las comunicaciones, -2,24 %, y la administración pública, salud y educación de no mercado, un -0,90 %.

Por el contrario, las actividades que registraron crecimiento fueron la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, con un 3,71 %; las actividades financieras y seguros, 2,59 %; de alojamiento y servicio de comidas y bebidas, un 2,38 %, la industria manufacturera, un 0,80 %, las actividades comunales, sociales, personales y domésticas, un 0,52 %, y la construcción, un 0,46 %.

El presidente de Bolivia, Luis
El presidente de Bolivia, Luis Arce, habla durante una entrevista con EFE La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

La economía boliviana atraviesa un periodo de menor dinamismo desde 2014, año en que comenzó a reducirse el ingreso nacional principalmente por la caída de los precios internacionales del gas y la disminución de las exportaciones.

Durante una década, el país había mantenido un modelo basado en la redistribución del excedente generado por el sector hidrocarburífero, lo que permitió sostener el gasto público y los subsidios. Sin embargo, la reducción sostenida de las reservas de gas, el descenso de la producción y el aumento del déficit fiscal han limitado la capacidad del Estado para mantener el ritmo de inversión y transferencias, lo que ha generado un creciente desequilibrio en las finanzas públicas.

A partir del primer trimestre de 2023, los efectos de esta desaceleración comenzaron a sentirse en las calles cuando se limitaron las transacciones bancarias en dólares, surgió un mercado paralelo de divisas y aumentó sostenidamente el precio de los alimentos. En paralelo, surgieron periodos de escasez de combustible que provocaron largas filas en los surtidores de vehículos y afectaron industrias estratégicas como el transporte y la agricultura.

Bolivia enfrenta una fuerte escasez
Bolivia enfrenta una fuerte escasez de productos esenciales por la falta de divisas, trabas a las importaciones y carencia de combustibles. Foto: IPS

Estas señales reflejan el agotamiento de un modelo que durante años se apoyó en la bonanza gasífera, ahora enfrentado a un contexto de menor ingreso externo, mayores presiones inflacionarias y un mercado cambiario tensionado.

Tras darse a conocer el balance de la economía, cuando faltan solo cuatro días para el balotaje en el que los bolivianos elegirán al próximo presidente, varios sectores expresaron su preocupación por la situación del país y la incertidumbre que se genera para las futuras inversiones.

El panorama para los próximos años no es alentador: el Banco Mundial proyectó que el país estará en recesión al menos hasta 2027, y proyectó una caída del PIB del -1,1% y -1,5%, respectivamente, lo que aumenta el desafío para el próximo Gobierno.

Temas Relacionados

BoliviaPIBProducto Interno BrutoInstituto Nacional de EstadísticaINEHumberto ArandiaLuis Arcerecesión

Últimas Noticias

Avanza en Chile un proyecto de ley para restringir beneficios sociales a migrantes ilegales

La iniciativa nació desde la oposición y será votada en las próximas semanas

Avanza en Chile un proyecto

Santiago Peña se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella

El mandatario paraguayo visitó a su par en el Palacio del Quirinale, sede de la Jefatura del Estado italiano. Ayer mantuvo un encuentro con la primera ministra, Giorgia Meloni

Santiago Peña se reunió con

El Gobierno de Trump afirma que Paz y Quiroga buscan “relaciones sólidas y mejores” con Estados Unidos

El secretario de Estado hizo referencia al balotaje del domingo en Bolivia. Señaló que con el cambio de gobierno puede haber una mejor relación entre ambos países

El Gobierno de Trump afirma

El papa León XIV recibirá este viernes a Yamandú Orsi en el Vaticano

La gira europea del mandatario uruguayo incluye encuentros clave con líderes internacionales y un rol destacado en la conferencia de la FAO

El papa León XIV recibirá

El camino hacia la COP30 ingresa en su recta final sin despejar dudas sobre financiación

Los debates previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuya inauguración está prevista para el 10 de noviembre en Belém, concluyeron con la última ronda de consultas entre los negociadores

El camino hacia la COP30
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

¿Lima y Callao tendrán toque de queda? Esto se sabe de la medida que ya tiene la aprobación de 30 alcaldes

La mañanera de hoy 15 de octubre | El FONDEN eran puras deudas, no tenía dinero, era muy burocrático y con mucha corrupción: Sheinbaum

Resultados Kábala 14 de octubre: los números ganadores del Pozo Buenazo y Chao Chamba

Cómo funciona la tasa de basuras para inquilinos y propietarios de viviendas

INFOBAE AMÉRICA
Pakistán afirmó haber acordado una

Pakistán afirmó haber acordado una tregua de 48 horas con Afganistán, pero los talibanes no lo confirmaron

Seis touroperadores internacionales recorren la Montaña Palentina para promocionarla como destino ecoturístico

Júlia Bartel: "El fútbol inglés es un modelo a seguir, sabiendo que en España tenemos el talento"

El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas llega con la potencia del chip M5 optimizado para IA y con autonomía para un día

Camino inicia la perforación en Los Chapitos, reconocido entre los 15 proyectos prioritarios de Perú

ENTRETENIMIENTO

Robert De Niro y Al

Robert De Niro y Al Pacino celebran su amistad de cinco décadas en la nueva campaña Warmer Together de Moncler

The Walking Dead celebra 15 años con Norman Reedus y Melissa McBride hablando sobre la transformación de sus personajes

Rami Malek reveló cómo Mr. Robot lo llevó directo al papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

La reacción de Britney Spears ante acusaciones de su exesposo sobre incidente con cuchillo y sus hijos

Colin Hanks recordó la impresión que le dejó John Candy y reveló su búsqueda en el documental: “Incluso de niño, me hizo sentir escuchado”