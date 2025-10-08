América Latina

El Banco Mundial proyecta que la economía boliviana seguirá en recesión hasta 2027

El organismo difundió un reporte sobre la economía en la región que comprende América Latina y el Caribe. El mayor decrecimiento proyectado del país será en 2027 cuando llegue al -1,5%

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
Imagen de archivo. EFE/Luis Gandarillas
Imagen de archivo. EFE/Luis Gandarillas

Las proyecciones del Banco Mundial para la economía de Bolivia no son alentadoras. Según el reporte del estado económico de América Latina y el Caribe presentado este martes en Washington (EEUU), la economía boliviana entrará en recesión durante tres años.

Para 2025 estima que la economía se contraiga en -0,5% y junto con Haití, serán los únicos países que no crecerán en la región. Para 2026 y 2027 pronostica una mayor caída del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano: -1,1% y -1,5%, respectivamente.

El reporte contrasta con el presentado en abril cuando proyectó un crecimiento del 1,2%. El nuevo indicador se aleja aún más de la tasa de crecimiento del 3,51% que estimó la administración de Luis Arce en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Las proyecciones que ha hecho el Banco Mundial en los últimos años son mucho más cercanas al excesivo optimismo que tiene el Gobierno. Por lo tanto, claramente estamos en una situación compleja desde el punto de vista económico y están dejando, al próximo gobierno, una economía prácticamente quebrada”, manifestó el economista Gonzalo Chávez en una entrevista en el canal Unitel.

Una mujer realiza compras en
Una mujer realiza compras en un mercado ambulante de La Paz, Bolivia. Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

Bolivia atraviesa más de dos años de una profunda crisis económica a raíz del fin del auge de las commodities y la debacle de su industria petrolera, que era su principal fuente de ingresos fiscales. Desde el primer trimestre de 2023, la crisis se traduce en una aguda escasez de dólares, niveles de inflación de dos dígitos y periodos de suministro irregular de combustible, un producto que el Estado importa y vende a un precio subvencionado.

Si bien el Gobierno no se ha manifestado sobre el reciente informe del Banco Mundial, ha defendido recurrentemente sus políticas económicas y ha atribuido la crisis a una mala gestión de la política de los hidrocarburos en el pasado y a un “boicot” en la Asamblea Legislativa que retrasa la aprobación de créditos externos.

“Varios elementos conjugaron para que se viera un entorno de dificultades económicas, pero aun así nosotros hemos generado elementos de respuesta para tratar de estabilizar la economía. Ahora vendrán otras autoridades, otro enfoque y esperemos que las políticas sociales no sean eliminadas”, manifestó el lunes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Bolivia está en puertas de un giro en su política económica, tras la victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira, un senador de centro derecha, que disputará el balotaje presidencial con el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), que se adscribe a principios económicos liberales. Ambos buscarán el voto de la población el próximo 19 de octubre en una inédita segunda vuelta presidencial.

El presidente de Bolivia, Luis
El presidente de Bolivia, Luis Arce, al atender a la prensa en La Paz (Bolivia). EFE/STR

La economía en la región

En Sudamérica, la economía de mayor crecimiento económico será Argentina, con una tasa de 4,6%; le seguirán: Paraguay (4,2%), Perú (3%), Chile (2,6%), Brasil (2,4%), Colombia (2,4%), Ecuador (2,3%) y Uruguay (2,3%). En el resto de América Latina, todos los países crecerán económicamente, con excepción de Bolivia y Haití que experimentará una contracción de -2%.

“Se espera que la tasa de crecimiento regional aumente ligeramente, del 2,2% en 2024 al 2,3% en 2025, pero con varias economías individuales enfrentando revisiones a la baja en sus proyecciones”, indica el informe.

El análisis sostiene que “esto refleja, en parte, un entorno externo que ofrece un apoyo limitado, caracterizado por un enfriamiento de la economía mundial, la caída de los precios de las materias primas y una mayor incertidumbre”.

Temas Relacionados

BoliviaBanco MundialrecesióneconomíaLuis ArceMarcelo MontenegroPIBcrisis económica

Últimas Noticias

Crisis en Bolivia: el suministro de combustible bajará hasta el 70% esta semana

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos indicó que no puede garantizar la distribución si el Ministerio de Economía no asigna los recursos para la importación. Los choferes se declararon en emergencia y anuncian acciones

Crisis en Bolivia: el suministro

El oficialismo chileno acusó formalmente a un juez por tráfico de influencias

El magistrado Antonio Ulloa es señalado por montar una red de favores en el Poder Judicial junto al abogado Luis Hermosilla

El oficialismo chileno acusó formalmente

Los cuatro de Guayaquil: militares procesados patearon, golpearon y azotaron a los niños, según la Fiscalía

El fiscal Christian Fárez describió las agresiones sufridas por los cuatro menores asesinados en Guayaquil en diciembre de 2024

Los cuatro de Guayaquil: militares

Elecciones en Bolivia: nueva encuesta muestra una preferencia más alta para Jorge Quiroga

La firma CP Consultora elaboró una encuesta de intención de voto para el balotaje del próximo 19 de octubre. Quiroga concentra el 44.4% frente al 36.2% de Rodrigo Paz

Elecciones en Bolivia: nueva encuesta

Murió Rafaela Del Bianchi, influencer brasileña y ex pareja de una famosa futbolista

La joven de 27 años, reconocida por su contenido de moda y su relación con Kerolin Nicoli, perdió la vida en un accidente automovilístico

Murió Rafaela Del Bianchi, influencer
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Becas Benito Juárez 2025: ¿Cómo

Becas Benito Juárez 2025: ¿Cómo confirmar tu registro? Paso a paso para checar tu estatus

Registraduría se reunirá con líderes de partidos que conforman el Pacto Histórico para definir el futuro de la consulta del 26 de octubre

Pese a pedir perdón en redes siguen dándole palo a Luisa Postres, esta vez una psicóloga la cuestionó desde la filosofía: “Esa milla extra es solo otra forma de explotación”

“Viste hasta donde tuviste que venir a buscar a las princesas”: la mamá de Lara contó qué dijo e hizo su hija al subir a la camioneta

Gustavo Bolívar lanzó pullas al Centro Democrático por video de concejal de Medellín contra manifestantes: “Adivinen a qué partido puede pertenecer”

INFOBAE AMÉRICA
“Una voz que incomode de

“Una voz que incomode de verdad”: quién debería ganar el Nobel de Literatura según la Inteligencia Artificial

La directora del FMI afirmó que la economía global evoluciona mejor de lo previsto pero “peor de lo que necesitamos”

Guterres pide abstenerse de "cualquier forma de violencia" tras el ataque al convoy del presidente de Ecuador

Crónica del Real Madrid - AS Roma, 6-2

La consejera de Salud dimite por la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía

ENTRETENIMIENTO

Así suena ‘Golden’ de Huntrix

Así suena ‘Golden’ de Huntrix en la vida real: las protagonistas ‘KPop Demon Hunters’ salen de la película para cantarla en directo

Queen se convierte en la banda de rock más escuchada del siglo XXI en el Reino Unido

Lily Phillips, modelo de OnlyFans, vivió una noche de miedo cuando un hombre la siguió hasta su casa

Charlie Hunnam defiende a ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’ tras críticas por “sensacionalizar el crimen”

Dwayne Johnson reacciona al fracaso en taquilla de su película The Smashing Machine