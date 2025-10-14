¿Podría Honduras restablecer relaciones con Taiwán?

Rixi Moncada. REUTERS/Fredy Rodriguez

El 30 de noviembre de 2025, los hondureños votarán para elegir un nuevo presidente, 128 diputados a la Asamblea Nacional y aproximadamente 300 alcaldes. Las encuestas indican que la contienda presidencial entre Rixi Moncada, del gobernante Partido Libre; Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, es demasiado reñida como para predecirla.

Estas elecciones son estratégicamente importantes para determinar el rumbo de un país cuyo gobierno actual ha establecido relaciones con la República Popular China (RPC) y ha facilitado un rápido avance de la misma. Ambos candidatos de la oposición, Nasry Asfura y Salvador Nasrallah, han declarado que podrían devolver el reconocimiento diplomático de Honduras de la RPC a Taiwán, el cual el actual gobierno de Libre abandonó en marzo de 2023. Tal cambio representaría el mayor revés diplomático para la RPC desde noviembre de 1990, cuando el gobierno nicaragüense de Violetta Chamorro restableció sus propias relaciones con Taiwán. Este cambio también representaría una extraordinaria oportunidad estratégica para Estados Unidos, en la competencia con la República Popular China en su propio entorno.

El rápido avance de China en Honduras

El avance de la República Popular China en Honduras desde marzo de 2023, cuando el actual gobierno de Libre estableció relaciones, ha sido particularmente rápido y ha trascendido el ámbito comercial. Tras el reconocimiento formal, la presidenta hondureña Xiomara Castro viajó a la República Popular China en junio de 2023, firmando 22 acuerdos que facilitaron la expansión de la colaboración entre la República Popular China y Honduras en múltiples frentes.

Incluso antes del viaje de la presidenta Castro a Beijing, el gobierno de la República Popular China comenzó a traer a numerosos periodistas hondureños al país en viajes diseñados para mejorar su cobertura de China, incluyendo 29 tan solo en abril de 2023. Al igual que otros países que reconocen a China, la República Popular China estableció un Instituto Confucio en el país, en la Universidad Nacional Docente Francisco Morazán, que abrirá sus puertas en mayo de 2025. Como en otros casos, la República Popular China comenzó a ofrecer becas para estudiar en China, con 27 otorgadas a hondureños solo para el año académico 2025-2026.

Desde el reconocimiento, la República Popular China ha traído a numerosos hondureños a China para su diplomacia interpersonal, incluyendo miembros de la Asamblea Nacional, así como alcaldes y otros funcionarios locales. El número de hondureños que viajan a la República Popular China, según registros oficiales, aumentó de tan solo 13 antes del reconocimiento a 772 en septiembre de 2025.

Nasry Asfura. REUTERS/Leonel Estrada

La República Popular China también ha forjado relaciones con Honduras a nivel subnacional, incluyendo un acuerdo de amistad firmado en agosto de 2025 entre la provincia china de Hunan y el departamento hondureño de Cortés. Como en otros lugares, la República Popular China ha complementado su compromiso con la comunidad mediante asistencia económica y social, prometiendo 100 millones de dólares para proyectos de salud y educación tan solo en 2025.

En el ámbito comercial, en julio de 2023, Honduras inició la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con la República Popular China que abriría el país a empresas y productos chinos, con la esperanza de que también facilitara las exportaciones hondureñas a la República Popular China.

Incluso mientras se negociaba el TLC, las empresas con sede en la República Popular China se movilizaron rápidamente para conseguir contratos y ampliar su posición. Incluso antes del reconocimiento, empresas chinas habían realizado cinco proyectos en el país por un valor superior a los 500 millones de dólares, incluyendo la central hidroeléctrica Patuca III. Desde entonces, empresas con sede en la República Popular China han obtenido importantes contratos en el sector de las telecomunicaciones con Hondutel, mientras que empresas con sede en la República Popular China, como Power China, han conseguido importantes contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación de energía. Las empresas con sede en la República Popular China son actualmente las favoritas para adjudicarse el contrato de la presa hidroeléctrica Patuca II, con un valor de 525 millones de dólares, y la presa El Tablón, con un valor estimado de 390 millones de dólares. Las empresas chinas también están posicionadas para construir un nuevo centro de convenciones y un parque urbano en Tegucigalpa.

Salvador Nasralla. REUTERS/Leonel Estrada

Con la expansión de los proyectos chinos en Honduras, se han incorporado empresarios y trabajadores chinos. Para 2025, según datos de inmigración hondureña, la República Popular China había ascendido del noveno al segundo lugar entre las nacionalidades a las que el gobierno otorgaba visas de larga duración o residenciales.

La evolución del descontento hondureño

Aunque la República Popular China (RPC) ha penetrado rápidamente en la economía hondureña y ha ampliado su participación política y de otro tipo en el país, los beneficios para Honduras han sido menores y los perjuicios mayores de lo previsto, lo que ha fomentado un descontento que ha convertido la continuidad de la relación en un tema importante en las próximas elecciones presidenciales.

En la industria camaronera, un sector exportador clave para Honduras, el cambio de Taiwán a la RPC provocó la pérdida de exportaciones al mercado taiwanés, mientras que las exportaciones de camarón a la RPC eran mucho menos esperadas y a precios más bajos. Como resultado, desde el reconocimiento de la RPC, las exportaciones totales de camarón hondureño han caído un 67%, lo que ha obligado al cierre de 60 empresas hondureñas y a la pérdida de 14.000 empleos.

Gracias a las relaciones diplomáticas, las importaciones desde la RPC han aumentado, mientras que las exportaciones hacia ella se han mantenido mínimas. En 2024, por ejemplo, Honduras importó 8.800 millones de dólares de la República Popular China, mientras que exportó apenas 108 millones, de los cuales aproximadamente un tercio correspondió a café. Para complementar la explosión de importaciones desde la República Popular China, los puntos de venta chinos en el país se han multiplicado rápidamente. Dieciocho nuevas tiendas chinas se han establecido en Tegucigalpa desde su reconocimiento. En San Pedro Sula, se han establecido diez tiendas chinas en los últimos siete meses. La nueva competencia también ha perjudicado a los minoristas locales tradicionales, algunos de los cuales reportan una caída de ventas de hasta un 70%.

Para agravar el descontento hondureño, la falsificación de productos chinos se ha convertido en un problema creciente. También ha habido fricciones con las empresas con sede en la República Popular China que ahora realizan obras de infraestructura en el país. La empresa china que construye el nuevo Hospital del Sur en Honduras, por ejemplo, ha sido criticada por emplear un número excesivo de trabajadores chinos en detrimento de los locales, ya que la ley hondureña exige que el 90% de dicha mano de obra sea local.

Finalmente, algunos de los proyectos donados prometidos por la República Popular China han tardado en materializarse. Estos incluyen los 97 millones de dólares destinados a viviendas para las víctimas del huracán en Honduras, así como los 285 millones de dólares para la reconstrucción de escuelas hondureñas.

Conclusión

La expansión de la presencia de la República Popular China en Honduras, los problemas asociados a ella y el hecho de que los beneficios no hayan cumplido con las expectativas, concuerdan con la experiencia de otros países que han cambiado sus relaciones con Taiwán en los últimos años. Lo singular del caso hondureño es la coincidencia con las elecciones y con candidatos interesados ​​en destacar ese descontento, creando las condiciones para un cambio de rumbo político con un nuevo gobierno que restablezca las relaciones con Taiwán.

A pesar de las declaraciones de los políticos hondureños, quien gane probablemente se verá sometido a una considerable presión por parte de la República Popular China para que no cambie. Por eso es particularmente importante que ambos candidatos que se han comprometido a regresar a Taiwán también estén buscando un mayor comercio, inversión y mejores relaciones con los EEUU. En este contexto, es entonces de interés estratégico para los EEUU ser firme con el nuevo gobierno hondureño, que cumplir con sus compromisos de campaña de regresar a Taiwán es una parte necesaria y fundamental de la relación mejorada que buscan con los EEUU.