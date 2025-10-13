América Latina

Uruguay: el gobierno reunió los votos en el Parlamento para aprobar impuestos a las compras por TEMU

La Cámara de Diputados discute artículo por artículo el Presupuesto de Yamandú Orsi, que consiguió la mayoría para las propuestas clave. La discusión luego pasará al Senado, cámara en la que el Frente Amplio tiene mayoría

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
La Cámara de Diputados de
La Cámara de Diputados de Uruguay durante la discusión del proyecto de ley de Presupuesto (@DiputadosUy)

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay tenía un desafío importante con el envío del proyecto de ley de Presupuesto –que establece los recursos para el quinquenio– al Parlamento. El oficialismo no tiene mayorías en la Cámara de Diputados, por lo que debe buscar respaldos por fuera de la coalición izquierdista Frente Amplio para que sus propuestas prosperen.

El proyecto de ley incluía una serie de cambios impositivos que para el gobierno eran clave, pero que generaban críticas en la oposición. Uno de los cuestionamientos apuntaba a que Orsi está incumpliendo su promesa electoral de no aumentar impuestos. Pero más allá de estas críticas, el oficialismo logró reunir los votos para aprobar estas modificaciones.

Los artículos impositivos que hasta ahora –la discusión continúa– se aprobaron son el establecimiento del impuesto mínimo global para las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros al año y la imposición del IVA a las compras que se realizan a través de plataformas como TEMU.

El diputado de Cabildo Abierto
El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone y el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez (@DiputadosUy)

La clave para que esta propuesta prosperara estuvo en conseguir los votos de Cabildo Abierto, un partido político relativamente nuevo, que en el gobierno anterior integró la coalición de gobierno de Luis Lacalle Pou pero que ahora se ha alejado.

Cabildo Abierto dio este apoyo a cambio de que el oficialismo incluyera dentro de sus reasignaciones de recursos el aumento del salario para la tropa de las Fuerzas Armadas y también para Sanidad Militar, informó el diario El Observador.

El diputado Álvaro Perrone, uno de los dos legisladores que tiene Cabildo Abierto, justificó la decisión de aprobar el impuesto mínimo global basado en que tiene “trazabilidad” porque su partido viene hablando desde hace tiempo de este tema.

El oficialismo debe buscar apoyos
El oficialismo debe buscar apoyos por fuera del Frente Amplio para que sus proyectos prosperen en la Cámara de Diputados (@DiputadosUy)

“Pensamos que este tema [el gasto tributario] nunca se iba a instalar. Uruguay exonera el doble que el resto de América Latina. Estoy muy tranquilo de lo que estamos votando. Es un tema que en Cabildo Abierto tiene trazabilidad”, señaló.

La propuesta de gravar con IVA a las compras realizadas a través de plataformas como TEMU surgió tras un reclamo del comercio uruguayo, que asegura que pierde unos USD 15 millones por mes por la llegada de productos a través de la plataforma china.

Al argumentar su voto, Perrone dijo que se trata de un tema difícil porque en el mundo se está considerando cómo responder a TEMU. El legislador señaló que no tiene que ser una solución rígida sino que debe ser reevaluada.

Además de estos dos impuestos, el gobierno de Orsi incluyó en el Presupuesto otros dos: el gravamen al incremento patrimonial de los uruguayos en el exterior y la eliminación de una exoneración que tienen los accionistas extranjeros de empresas uruguayas.

TEMU genera pérdidas por USD
TEMU genera pérdidas por USD 15 millones por mes en el comercio

Según las estimaciones oficiales, estos cambios tributarios permitirían una recaudación estimada de casi USD 600 millones anuales. El 60% de este total (unos USD 360 millones) serían por el Impuesto Mínimo Global, formalmente llamado Impuesto Mínimo Complementario Doméstico.

Este impuesto fue agregado al Presupuesto para cumplir con una serie de normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que impulsa a nivel global que las multinacionales paguen un mínimo del 15% de sus rentas de impuestos.

El gobierno defiende la inclusión de este impuesto diciendo que es “neutro” porque no se trata de un monto adicional que tengan que pagar las empresas sino de una redirección: en lugar de pagar el tributo en la sede de su casa matriz, lo hacen en Uruguay. El ejercicio 2025 será el primero que se aplique, pero recién se recaudará a los 18 meses.

El impuesto a TEMU, en tanto, también modifica el régimen de franquicias. Actualmente están habilitadas tres compras anuales de un máximo de USD 200 cada una libre de impuestos. Si se aprueba la ley tal como está, ese monto crecerá a USD 800 en una o tres instancias. Por año, el gobierno prevé recaudar USD 40 millones.

Temas Relacionados

PresupuestoUruguayImpuesto mínimo globalIVAtemu

Últimas Noticias

Violentos choques entre manifestantes y policías en una nueva jornada del paro indígena en Ecuador

El gobierno desplegó miles de uniformados en Quito para contener las protestas contra el alza del diésel de 1,80 a 2,80 dólares el galón

Violentos choques entre manifestantes y

Misterio por la muerte de un niño en Montevideo: la familia duda del informe forense y la Fiscalía abrió una investigación

Un menor de dos años cayó de un juego en un parque de juegos, sufrió fractura de cráneo, se recuperó y tres semanas después falleció por una presunta infección

Misterio por la muerte de

Bolivia entra en la recta final: debate presidencial y cierre de campañas marcarán la semana previa al balotaje

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga intensifican la campaña en todo el país y alistan su discurso para el debate presidencial de este domingo, el último espacio de confrontación de ideas antes de las urnas

Bolivia entra en la recta

Un gigante en los Andes: la altura real de Atahualpa y el mito del gigantismo andino

Las crónicas lo describieron como un coloso, pero la ciencia revela a un Atahualpa alto, no gigante, en medio de un mito andino que mezcló poder, símbolo y leyenda

Un gigante en los Andes:

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el papa León XIV mostró interés en visitar Guatemala

El mandatario guatemalteco se reunió con el sumo pontífice en el Vaticano y conversaron sobre el importante rol de su gobierno y de la Iglesia

El presidente Bernardo Arévalo aseguró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
España, a la cola de

España, a la cola de Europa en empleo juvenil: el 28% entre 25 y 29 años no tiene trabajo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

Alerta roja en Valencia por las lluvias torrenciales: la Aemet eleva el nivel de aviso ante la previsión de “inundaciones y crecidas repentinas”

Progreso tecnológico y destrucción creativa: quienes son los ganadores del Nobel de Economía 2025 y cuáles fueron sus aportes

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu: “Donald Trump es el

Netanyahu: “Donald Trump es el mayor amigo de Israel que haya habido en la Casa Blanca”

Progreso tecnológico y destrucción creativa: quienes son los ganadores del Nobel de Economía 2025 y cuáles fueron sus aportes

La semana estará marcada por las lluvias en el este y centro del país, que remitirán el viernes para llegar al oeste

La industria farmacéutica española necesita un nuevo marco legislativo para frenar los aranceles de EEUU, según informe

La Diputación estrena su documental sobre Bonald en el marco del Congreso Internacional de la Lengua

ENTRETENIMIENTO

“Limpia”, el drama psicológico que

“Limpia”, el drama psicológico que conquista Netflix

Brittany Snow contó cómo la lectura y la escritura la ayudaron a reencontrarse con su bienestar

Dieta extrema, entrenamiento demoledor y disciplina mental: los pilares de Hilary Swank en Million Dollar Baby, el rol que la lanzó al estrellato

Jennifer Lopez admitió que no pierde la fe en el amor tras su divorcio de Ben Affleck

La razón por la que Diane Keaton decidió no casarse nunca y ser madre a los 50 años