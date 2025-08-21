América Latina

Uruguay prevé cobrar IVA a compras hechas en la plataforma china TEMU

El auge de las compras de comercio electrónico en el país asiático generan pérdidas por USD 15 millones mensuales en el mercado local

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Uruguay prepara cambios tributarios para
Uruguay prepara cambios tributarios para las compras que se realizan por TEMU

El auge de las compras por internet a través de la plataforma china Temu genera preocupación en el comercio uruguayo. El mercado doméstico pierde por mes unos USD 15 millones, según las estimaciones de la Cámara de Comercio, y reclaman que el gobierno tome medidas. Ante este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé establecer que esas compras en el exterior comiencen a pagar IVA.

La decisión fue confirmada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, este martes en el programa En Perspectiva.

El gobierno de Yamandú Orsi está preparando el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal, que suele ser el buque insignia de cada administración. En esa norma, que en general es de cientos y cientos de artículos, el Poder Ejecutivo establece las bases del período.

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

El Ministerio de Economía incluirá en el articulado modificaciones al régimen tributario. Entre ellas, las multinacionales pasarán a tributar en el país el Impuesto a la Renta Global, se establecerá un tributo para las ganancias de las inversiones de los uruguayos en el exterior y se comenzará a cobrar IVA a las compras a través de plataformas de comercio electrónico que no sean de Estados Unidos.

Estas tres modificaciones quedarán vigentes si se aprueba el proyecto de ley del gobierno, que se discutirá en un contexto en el que el oficialismo no tiene mayorías en la Cámara de Diputados.

La decisión de gravar con el Impuesto al Valor Agregado a las compras que se realizan desde China responde a un pedido de los comerciantes, admitió Oddone. La decisión, reconoció el jerarca, es para atacar el “fenómeno Temu”, como lo definió.

La plataforma china Temu genera
La plataforma china Temu genera pérdidas por USD 15 millones mensuales en Uruguay (REUTERS/Dado Ruvic)

Lo que estamos promoviendo es una medida que va a igualar en materia tributaria el tratamiento de la compra final y por eso la introducción del IVA a las compras. Pero al mismo tiempo lo que vamos a promover es un aumento de las franquicias. ¿En qué magnitud? Todavía lo estamos discutiendo”, expresó Oddone.

En Uruguay, el régimen de franquicia sin impuestos permite realizar tres compras anuales de hasta USD 200 cada uno y de 20 kilos el paquete. El régimen simplificado, en tanto, permite realizar compras de hasta USD 200 y 20 kilos cada una a través del pago del 60% del valor de la compra, pero sin límite de cantidad en el año.

Oddone no detalló cuántas compras se permitirán sin ningún gravamen.

Las compras que se realizan
Las compras que se realizan en Estados Unidos quedan por fuera de la decisión del gobierno uruguayo porque están contempladas en el TIFA (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

“De esta manera se contemplan por un lado las condiciones de competencia asimilables, pero somos muy sensibles con los ciudadanos que hacen uso de este instrumento”, explicó.

Esta decisión afectará a las operaciones que se consolidan por fuera de Estados Unidos (y por eso es que se habla de un ‘Efecto Temu’). Las compras que se realizan en este país están contempladas en el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión (TIFA).

“Los compromisos que Uruguay tiene con Estados Unidos impiden que nosotros avancemos en esto”, recalcó Oddone. El ministro de Economía de Orsi insistió que la decisión se aplicará “mayoritariamente” en las compras que se hacen en China.

El efecto ‘Temu’ en el comercio

Los uruguayos hicieron en junio 176.000 compras en el exterior con el régimen de franquicias, según datos de la Dirección Nacional de Aduana informados este miércoles por Canal 12. La llegada a Uruguay de la plataforma Temu marcó un antes y un después de los paquetes que llegan al país.

En abril de 2024, antes de la llegada de la plataforma china, las compras en el exterior por el régimen de franquicias fueron 51.000; siete meses después llegaron a 176.000.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, Julio Lestido (Cámara de Comercio)

Antes del anuncio de Oddone, la Cámara de Comercio local había expresado su preocupación al gobierno de Orsi. El presidente de esta gremial empresarial, Julio Lestido, se reunió con el mandatario en abril de este año para conversar sobre esta situación.

A la salida de la reunión, el empresario expresó que las compras en el exterior a través de plataformas digitales le “están pegando fuerte” al comercio uruguayo. Señaló a Temu como uno de los culpables.

En declaraciones al diario local El País, Lestido señaló que hay una competencia con “desventajas” y anticipó que la tendencia de compras iría en aumento o se estabilizaría durante los próximos meses, pero en niveles altos. Lestido advirtió que el efecto Temu puede causar que empresas decidan una reestructura de sus negocios.

El presidente de Uruguay Yamandú
El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

En 2024, el 21,6% de los envíos por franquicia fueron artículos de vestimenta; los juguetes fueron el 11,8%; la decoración del hogar, el 9,8%; el calzado deportivo, el 9%; y los artículos electrónicos, el 8,9%.

Los importadores de calzado creen que, si las compras continúan en aumento, el sector tendrá “consecuencias devastadoras”. El presidente de la Cámara de Importadores de Calzado y Textil, Herminio Castro, destacó que hay varios elementos que influyen en este fenómeno. Por un lado, está el tamaño de Uruguay, que no tiene diversidad en la oferta de algunos productos. Por otro lado, sostuvo que si bien Uruguay es caro, existen variables en los costos para las importaciones que terminan encareciendo el producto final. “Es imposible competir con Temu”, resumió el empresario, tiempo atrás en declaraciones con el diario uruguayo.

La industria de los juguetes es uno de los rubros más afectados. En los últimos dos años, cerraron entre 30 y 40 locales en el sector.

Temas Relacionados

TEMUIVAimpuestosUruguayGabriel OdddoneMinisterio de Economía y Finanzas

Últimas Noticias

La Justicia de Brasil dio un plazo de 48 horas a Jair Bolsonaro para justificar su intento de asilo en Argentina

El juez Alexandre de Moraes dictaminó que el ex mandatario brasileño deberá explicar el “incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga”

La Justicia de Brasil dio

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

La advertencia se produce en medio del despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas venezolanas y la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la captura del dictador Nicolás Maduro

El régimen de Maduro amenazó

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

Tras los enfrentamientos entre hinchadas, el mandatario sudamericano anunció acciones coordinadas con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior para proteger a los chilenos afectados

Gabriel Boric condenó la violencia

Bolivia declaró emergencia nacional para enfrentar la crisis de incendios forestales

Un crédito extraordinario de USD 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo fue habilitado para reforzar las tareas en terreno, mientras equipos militares y civiles intensifican las operaciones en reservas naturales y parques protegidos

Bolivia declaró emergencia nacional para

La policía federal de Brasil aseguró que Jair Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina

Los investigadores acusaron al ex presidente brasileño por obstrucción a la Justicia en el marco del proceso que afronta el líder ultraderechista por intento de golpe de Estado

La policía federal de Brasil
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Quién ganó el pozo de

¿Quién ganó el pozo de más de 38 millones de La Tinka este miércoles 20 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

Temblor hoy 21 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Lasaña de calabacín y pollo desmechado: una receta fácil, ligera y llena de sabor

Cuánto cuesta construir una casa de 120 metros cuadrados en CABA, en agosto 2025

Qué le pasó a la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, quien lleva 32 meses hospitalizada

INFOBAE AMÉRICA
Marlaska defiende que ya hay

Marlaska defiende que ya hay normativa estatal contra incendios y apunta a las CCAA por la "gestión de emergencias"

Detenido tras conducir en sentido contrario por cuatro carreteras de la Comunidad y provocar varios accidentes

Yolanda Díaz pide una política "estable e integrada" contra el fuego y el fin de la "precariedad" de los profesionales

Desarrollan un método más eficaz y con menos efectos secundarios para administrar quimioterapia

Diosdado Cabello avisa de que habrá represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

ENTRETENIMIENTO

“Emily in Paris” sorprende con

“Emily in Paris” sorprende con su quinta temporada: Lily Collins explora la dolce vita entre Roma y Venecia

Pamela Anderson, ejemplo de autenticidad a los 58 años: “Siento que recién empiezo mi carrera y que todo lo anterior fue un entrenamiento”

Gary Oldman recordó su lucha contra el alcohol: “Pensé que no podría aguantar ni 28 segundos sin beber”

Helen Mirren defendió el género de James Bond: “Soy muy feminista, pero no puede interpretarlo una mujer, no funciona”

El sorprendente viaje que llevó a Clint Eastwood de ser un joven nadador rebelde a ícono del western internacional