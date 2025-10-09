Acuerdo UE-Mercosur: Brasil descartó nuevas negociaciones si falla la ratificación

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur busca crear un enorme mercado transatlántico

El acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea enfrenta una etapa decisiva tras más de 25 años de negociaciones.

Sin embargo, el representante de Brasil ante la Unión Europea, Pedro Miguel da Costa e Silva, afirmó durante una videoconferencia en un acto centrado en el acuerdo en Madrid que si el proceso de ratificación del Tratado no prospera en esta instancia, ambos bloques dejarán de negociar.

Pedro Miguel da Costa e Silva, representante de Brasil ante la Unión Europea, advirtió que no habrá nueva negociación si el acuerdo actual fracasa (Captura de video)

El entendimiento alcanzado entre las partes prevé la creación de un mercado conjunto que reuniría a 780 millones de personas, abarcando comercio de bienes y servicios, inversiones, cooperación política y regulaciones ambientales, con impacto en el Producto Interno Bruto global.

La ratificación enfrenta obstáculos, especialmente por la posición de Francia, que expone la preocupación por los efectos sobre sus agricultores.

Por ejemplo, 99.000 toneladas de carne de res accederían a la Unión Europea con un arancel reducido del 7,5%, mientras que 180.000 toneladas de carne aviar ingresarían libres de arancel. La Comisión Europea estima que estos volúmenes equivalen a menos del 2% del consumo anual de carne de res en la región.

No obstante, Paolo Garzotti, principal negociador de la Comisión Europea, sostuvo en la misma jornada en Madrid que confía en que la firma podrá concretarse antes de fin de año. La propuesta de Bruselas contempla poner en vigor la parte comercial del acuerdo de manera provisional, una vez que reciba la aprobación del Consejo y del Parlamento europeo, mientras los parlamentos nacionales dirimen las cláusulas políticas.

Paolo Garzotti dirige la negociación europea del acuerdo con el Mercosur (Captura de video)

Garzotti aclaró que este mecanismo permitirá activar las reglas comerciales de inmediato, sin requerir la validación legal del Parlamento francés. Bruselas, además, presentó un reglamento que incorpora medidas de vigilancia y reacción rápida para resguardar a los productores europeos frente a incrementos abruptos en las importaciones desde América Latina o caídas notorias de precios.

El trámite en el Parlamento Europeo permanece bajo observación. Una reciente votación sobre la relación con Latinoamérica reflejó falta de consenso sobre el tratado, y además denuncia la eurodiputada Oihane Aguirregoitia, vicepresidenta de la delegación para relaciones con Mercosur.

Desde el empresariado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, consideró que el tratado aportará seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para las empresas españolas.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, destacó que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur aportaría seguridad jurídica a las empresas españolas (Europa Press)

De acuerdo con el medio brasileño O Globo, el Consejo Europeo aún no ha fijado una fecha definida para aprobar formalmente el acuerdo, aunque se estima que la votación se realice en las próximas semanas.

El embajador de Francia en Brasilia, Emmanuel Lenain, aseguró a ese medio que tras la inclusión de nuevas salvaguardias, la Unión Europea no reclamará condiciones adicionales y expresó el compromiso francés con alcanzar un consenso general.

“Queremos un buen acuerdo, uno que podamos apoyar. Tras más de 25 años de debates, no queremos precipitar un mal acuerdo ni causar divisiones en Europa. Queremos un consenso que satisfaga a todos, y estamos muy cerca de conseguirlo”, afirmó Lenain.

(Con información de EFE)