América Latina

Acuerdo UE-Mercosur: Brasil descartó nuevas negociaciones si falla la ratificación

La futura integración comercial entre Europa y Sudamérica, que impactaría a 780 millones de personas, sigue en suspenso, mientras distintas autoridades y representantes empresariales insisten en la necesidad de consensos

Guardar
El acuerdo entre la Unión
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur busca crear un enorme mercado transatlántico

El acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea enfrenta una etapa decisiva tras más de 25 años de negociaciones.

Sin embargo, el representante de Brasil ante la Unión Europea, Pedro Miguel da Costa e Silva, afirmó durante una videoconferencia en un acto centrado en el acuerdo en Madrid que si el proceso de ratificación del Tratado no prospera en esta instancia, ambos bloques dejarán de negociar.

Pedro Miguel da Costa e
Pedro Miguel da Costa e Silva, representante de Brasil ante la Unión Europea, advirtió que no habrá nueva negociación si el acuerdo actual fracasa (Captura de video)

El entendimiento alcanzado entre las partes prevé la creación de un mercado conjunto que reuniría a 780 millones de personas, abarcando comercio de bienes y servicios, inversiones, cooperación política y regulaciones ambientales, con impacto en el Producto Interno Bruto global.

La ratificación enfrenta obstáculos, especialmente por la posición de Francia, que expone la preocupación por los efectos sobre sus agricultores.

Por ejemplo, 99.000 toneladas de carne de res accederían a la Unión Europea con un arancel reducido del 7,5%, mientras que 180.000 toneladas de carne aviar ingresarían libres de arancel. La Comisión Europea estima que estos volúmenes equivalen a menos del 2% del consumo anual de carne de res en la región.

No obstante, Paolo Garzotti, principal negociador de la Comisión Europea, sostuvo en la misma jornada en Madrid que confía en que la firma podrá concretarse antes de fin de año. La propuesta de Bruselas contempla poner en vigor la parte comercial del acuerdo de manera provisional, una vez que reciba la aprobación del Consejo y del Parlamento europeo, mientras los parlamentos nacionales dirimen las cláusulas políticas.

Paolo Garzotti dirige la negociación
Paolo Garzotti dirige la negociación europea del acuerdo con el Mercosur (Captura de video)

Garzotti aclaró que este mecanismo permitirá activar las reglas comerciales de inmediato, sin requerir la validación legal del Parlamento francés. Bruselas, además, presentó un reglamento que incorpora medidas de vigilancia y reacción rápida para resguardar a los productores europeos frente a incrementos abruptos en las importaciones desde América Latina o caídas notorias de precios.

El trámite en el Parlamento Europeo permanece bajo observación. Una reciente votación sobre la relación con Latinoamérica reflejó falta de consenso sobre el tratado, y además denuncia la eurodiputada Oihane Aguirregoitia, vicepresidenta de la delegación para relaciones con Mercosur.

Desde el empresariado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, consideró que el tratado aportará seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para las empresas españolas.

Antonio Garamendi, presidente de la
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, destacó que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur aportaría seguridad jurídica a las empresas españolas (Europa Press)

De acuerdo con el medio brasileño O Globo, el Consejo Europeo aún no ha fijado una fecha definida para aprobar formalmente el acuerdo, aunque se estima que la votación se realice en las próximas semanas.

El embajador de Francia en Brasilia, Emmanuel Lenain, aseguró a ese medio que tras la inclusión de nuevas salvaguardias, la Unión Europea no reclamará condiciones adicionales y expresó el compromiso francés con alcanzar un consenso general.

“Queremos un buen acuerdo, uno que podamos apoyar. Tras más de 25 años de debates, no queremos precipitar un mal acuerdo ni causar divisiones en Europa. Queremos un consenso que satisfaga a todos, y estamos muy cerca de conseguirlo”, afirmó Lenain.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilAcuerdo UE-MercosurUnión EuropeaMercosur

Últimas Noticias

Lula da Silva confirmó acercamientos con Estados Unidos para negociar los aranceles y destacó el “tono amable” de Trump

El presidente brasileño anunció el inicio de conversaciones formales con Washington para revisar los impuestos aplicados a las exportaciones de Brasil. Tras meses de tensiones comerciales, destacó la cordialidad de un diálogo con el mandatario estadounidense

Lula da Silva confirmó acercamientos

El heredero de Los Choneros cayó en Medellín mientras negociaba con narcos para operar desde Colombia

La Policía colombiana confirmó que mantenía contactos con grupos armados locales y carteles internacionales para abrir nuevas rutas de droga hacia el norte del continente

El heredero de Los Choneros

Un ministro de Noboa criticó a la Justicia por la liberación de los detenidos por el ataque a la caravana presidencial

El ministro del Interior aseguró que la resolución “favorece a la delincuencia” y anunció que la investigación continuará

Un ministro de Noboa criticó

Diputado electo de Bolivia renunció antes de asumir tras ser acusado de hacer declaraciones racistas

El legislador electo por la alianza opositora Libre, Juan Carlos Velarde, presentó su renuncia y pidió disculpas por sus dichos en una transmisión en vivo

Diputado electo de Bolivia renunció

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

La Secretaría Nacional del Consumidor dijo que la medida es de carácter voluntario, pero sugiere evitar la promoción del consumo

Intoxicaciones con alcohol en Brasil:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo se encuentra la calidad

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Cierre del principal indicador de la BMV este 9 de octubre

Peso mexicano registra una ligera caída frente al dólar al cierre del mercado de este jueves 9 de octubre

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

¿Habrá clases este viernes 10 de octubre? La SEP responde

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del Real Madrid -

Crónica del Real Madrid - ASVEL Villeurbanne, 85-72

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

Feijóo dice que Sánchez "no es de fiar" tras la propuesta de Trump: España "no tiene que pagar por su frivolidad"

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

Acusada por fraude la fiscal general de Nueva York tras la petición de Trump de procesar a sus oponentes políticos

ENTRETENIMIENTO

Max Ehrich, expareja de Demi

Max Ehrich, expareja de Demi Lovato, fue arrestado en Florida por violencia doméstica

Kris Jenner se reinventa a sus 69 años con un drástico cambio de look

El peculiar trabajo de Keanu Reeves antes de saltar a la fama

‘Tango satánico’, la película de 7 horas que brilla tras el Nobel de Literatura otorgado a László Krasznahorkai

Estas son las películas de conciertos más taquilleras de todos los tiempos: Taylor Swift, Michael Jackson y más