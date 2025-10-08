América Latina

Las dictaduras de Nicaragua y Cuba anunciaron acuerdos para reforzar su cooperación militar

El general nicaragüense Julio César Avilés, sancionado por EEUU por la represión de 2018, se reunió con autoridades militares de La Habana para fortalecer “la seguridad regional”

Guardar
El comandante jefe del Ejército
El comandante jefe del Ejército nicaragüense, Julio César Avilés (EFE/ Jorge Torres)

El Ejército de Nicaragua informó este miércoles que han reforzado la cooperación militar y estrechado los lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El comandante en jefe del Ejército nicaragüense, el general de ejército Julio César Avilés Castillo, inició el pasado lunes una visita oficial por Cuba, donde sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, según un parte militar de Managua.

Durante su visita a Cuba, el jefe militar nicaragüense tiene previsto formalizar el mecanismo bilateral de colaboración en materia de defensa, seguridad y cooperación técnico-militar, indicó el Ejército de Nicaragua en una declaración.

La dictadura de Daniel Ortega enfatizará “la importancia de sostener altos niveles de confianza y los procesos de trabajo coordinado que permitan fortalecer las sólidas relaciones que unen al Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que coadyuven desde las propias capacidades a la seguridad y estabilidad de la región, mediante el respeto mutuo de los Estados y la búsqueda permanente de la paz”, de acuerdo con la información.

Durante la reunión, se organizó una agenda de trabajo a cumplir en los próximos días que incluye visitas a unidades militares, así como rendir homenaje a los héroes nacionales de Cuba, según el Ejército.

Soldados cubanos participan en una
Soldados cubanos participan en una manifestación contra el embargo estadounidense y en demanda de la eliminación de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, en La Habana, Cuba, el viernes 20 de diciembre de 2024 (Foto AP/Ramon Espinosa)

Antes de esa visita oficial por Cuba, el jefe militar nicaragüense realizó una gira de trabajo por la República Popular China, con el fin de fortalecer sus lazos.

En Beijing, Avilés, jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses desde 2010, expresó que “es evidente que China y Rusia, junto a países de Asia, África y América Latina, hacen esfuerzos en favor de la paz global”.

También pidió “respeto al derecho internacional y fortalecer los mecanismos de cooperación militar internacional existentes”, y condenó “acciones de la Unión Europea y Estados Unidos que impulsan la desestabilización, las agresiones y tratan de vulnerar la seguridad de quienes defendemos nuestro derecho de ser soberanos e independientes”.

¿Quién es el general Julio César Avilés?

El general Avilés, de 68 años y que el pasado 21 de febrero tomó posesión de su cuarto mandato consecutivo, está vez por 6 años, como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, se encuentra sancionado por Estados Unidos por permitir la represión contra manifestantes opositores al régimen sandinista en el marco del estallido social que comenzó en abril de 2018.

Es un ex guerrillero sandinista que fue jefe del Estado Mayor General entre 2005 y 2010, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar (1998-2005) y realizó estudios militares en Cuba.

Fundador del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), el general fue sancionado el 22 de mayo de 2020 por Estados Unidos por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a “silenciar” las voces prodemocráticas en Nicaragua.

Avilés ha sido blanco de críticas y denuncias por parte de organismos de derechos humanos por no haber desarmado a los civiles, encapuchados su mayoría, que actuaron con el consentimiento de la Policía Nacional en el marco del estallido social de 2018.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, identificó a Aviles como uno de los 54 altos cargos responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018.

Las Fuerzas Armadas proporcionaron armamento a la Policía y a grupos armados progubernamentales, llevaron a cabo operaciones de inteligencia y entrenaron a personal civil, incluidos sandinistas, jóvenes marginados y funcionarios públicos, para reprimir manifestaciones.

Temas Relacionados

CubaNicaragua

Últimas Noticias

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

El país atraviesa dificultades vinculadas al tráfico ilegal de armas y la presencia de organizaciones criminales, mientras las autoridades implementan operativos de seguridad y desarrollan estrategias orientadas a reducir la violencia vinculada a pandillas

Jamaica impone un toque de

UNICEF alertó que más de 680.000 niños fueron desplazados de sus hogares por la violencia en Haití

Un nuevo informe del organismo de la ONU advierte sobre el colapso humanitario en el país caribeño, donde más del 85% de Puerto Príncipe está bajo control de pandillas y millones de menores enfrentan hambre, falta de agua, escuelas cerradas y graves riesgos de violencia

UNICEF alertó que más de

Crisis en Bolivia: el suministro de combustible bajará hasta el 70% esta semana

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos indicó que no puede garantizar la distribución si el Ministerio de Economía no asigna los recursos para la importación. Los choferes se declararon en emergencia y anuncian acciones

Crisis en Bolivia: el suministro

El Banco Mundial proyecta que la economía boliviana seguirá en recesión hasta 2027

El organismo difundió un reporte sobre la economía en la región que comprende América Latina y el Caribe. El mayor decrecimiento proyectado del país será en 2027 cuando llegue al -1,5%

El Banco Mundial proyecta que

El oficialismo chileno acusó formalmente a un juez por tráfico de influencias

El magistrado Antonio Ulloa es señalado por montar una red de favores en el Poder Judicial junto al abogado Luis Hermosilla

El oficialismo chileno acusó formalmente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sena abrió más de 800

Sena abrió más de 800 cursos gratuitos en Bogotá: estos son los pasos para inscribirse

Centro Democrático lanzó duro mensaje a Gustavo Petro, tras recientes disturbios en las marchas pro Palestina: “¿Qué pretende?”

Mayonesa casera de aguacate, una receta saludable y deliciosa

Intentó ingresar a la cárcel de Palogordo con 33 cápsulas de estupefacientes en sus partes íntimas y la capturaron: así fue descubierta

Una soltera pone una única condición para comenzar una relación en ‘First Dates’ se tropieza con un muro de sinceridad inesperada: “Como dos gotas de agua”

INFOBAE AMÉRICA
Aceptar la incertidumbre puede beneficiar

Aceptar la incertidumbre puede beneficiar la salud mental

Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los rehenes a casa”

Un tribunal de Colombia ratifica la reclusión de siete años al adolescente que asesinó al senador Uribe

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Dani Ceballos 'se rebela' con fútbol y pide sitio en el Real Madrid

ENTRETENIMIENTO

“Me siento avergonzado de mi

“Me siento avergonzado de mi actuación”: la inesperada confesión de Gary Oldman sobre su rol en Harry Potter

Gene Simmons, miembro fundador de KISS, fue hospitalizado de emergencia tras un accidente de auto

La ‘monstruosa’ transformación de Jacob Elordi en ‘Frankenstein’: 10 horas de maquilaje, 42 prostéticos y una gran dosis de paciencia

Se reveló la actriz que interpretará a Linda McCartney en las películas de los Beatles

Ozzy Osbourne sobrevivió a una sepsis y neumonía antes de su emotivo concierto de despedida en Birmingham