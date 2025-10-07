América Latina

Ataque a la caravana presidencial en Ecuador: el Gobierno denunció un intento de asesinato contra Daniel Noboa

Cinco personas fueron detenidas y el Gobierno presentó una denuncia por tentativa de asesinato

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Manifestantes lanzaron piedras contra el auto que trasladaba al presidente

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado este 7 de octubre mientras encabezaba una caravana oficial en la provincia de Cañar, donde tenía previsto anunciar y supervisar obras de agua potable y alcantarillado, según informó la Presidencia. El Ejecutivo indicó que un grupo de personas lanzó piedras y disparos contra los vehículos del convoy en el cantón Tambo, cuando la comitiva se dirigía hacia el estadio local para participar en el evento oficial.

Pese al ataque, el mandatario logró llegar a su destino y cumplió con toda la agenda prevista, que incluyó la entrega del sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, la supervisión de los avances de la planta de tratamiento de aguas residuales y la firma de un convenio para construir un nuevo sistema de alcantarillado en Quilloac. Las inversiones suman más de USD 6 millones y beneficiarán a cerca de 26.000 habitantes de la zona, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación.

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, confirmó en declaraciones a la prensa que el Gobierno presentó una denuncia por tentativa de asesinato contra el presidente de la República. “A las 2:41 de la tarde presentamos la denuncia por tentativa de asesinato en el cantón Tambo, cuando el presidente se aprestaba a participar en el evento. Aparecieron alrededor de 500 personas que lanzaron piedras y también hay signos de bala en el carro del presidente”, afirmó. Pese a esta última declaración la Policía ha indicado que los atacantes “procedieron a lanzar piedras contra los vehículos de la caravana presidencial”.

El presidente Daniel Noboa tras
El presidente Daniel Noboa tras el ataque a su caravana presidencial. (Presidencia de Ecuador)

Manzano precisó que cinco personas fueron detenidas en el lugar y que serán procesadas por terrorismo. “Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice sí a la paz, sí al trabajo. Estas clases de manifestaciones violentas no son las que el país necesita en un momento de progreso y desarrollo”, agregó.

“El presidente está bien, sigue con su itinerario y no permitirá que actos de violencia frenen su trabajo por el país”, sostuvo Manzano. Según la funcionaria, la audiencia de flagrancia para los detenidos se instalaría esta misma tarde.

El ataque se produjo en medio de un clima de tensión política y social marcado por las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el fin del subsidio al diésel, que ya cumplen su tercera semana.

Aunque las autoridades no atribuyeron directamente el ataque a la organización indígena, Manzano aseguró que “las comunidades ancestrales no están involucradas”, sino que “son células criminales las que están provocando estos actos de terrorismo”. Añadió que no se debe generalizar la responsabilidad sobre todo el movimiento indígena y mencionó que existen dirigentes con denuncias previas por terrorismo.

Así quedó uno de los
Así quedó uno de los vehículos de la caravana presidencial. (Presidencia Ecuador)

Desde la Presidencia, el comunicado oficial describió el hecho como una acción de “grupos desestabilizadores que obedecen órdenes de radicalización” y que “intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad”. La Secretaría de Comunicación afirmó que todos los detenidos serán procesados por los delitos de terrorismo e intento de asesinato y aseguró que “no lograron detener al Gobierno Nacional”.

Durante su discurso en Cañar, Noboa se refirió directamente al ataque y lo vinculó con sectores que, según dijo, buscan evitar reformas políticas en el país. “A diferencia de quienes no quieren una nueva Constitución, ni reducir el número de asambleístas, ni que los recursos públicos lleguen a la gente, nosotros buscamos el camino democrático. Hay quienes quieren mantener poder en unos pocos espacios y dañan la vida de la mayoría de ecuatorianos para conseguirlo”, manifestó el mandatario.

El Ejecutivo anunció que reforzará las medidas de seguridad del mandatario y que los responsables serán llevados ante la justicia. “Dispararle al carro del presidente, dañar bienes del Estado y atacar una obra pública no tiene nada de pacífico. Son actos criminales”, concluyó Manzano.

El ataque a la caravana presidencial en Cañar ocurre mientras el Gobierno busca retomar el control del orden público tras protestas y bloqueos en al menos cuatro provincias del país.

Temas Relacionados

Daniel NoboaAtaque caravana presidencialEcuadorParo nacional

Últimas Noticias

Sergio Ramírez: “La palabra es el símbolo mayor de resistencia frente a la tiranía que no quiere la libertad”

El escritor y ex vicepresidente nicaragüense reflexionó en diálogo con Infobae sobre el exilio, la persecución política y el papel de la literatura como instrumento de resistencia democrática frente al régimen de Daniel Ortega

Sergio Ramírez: “La palabra es

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia insta a magistrados a renunciar “o ser expulsados”

Las declaraciones de Romer Saucedo se dan tras la aprobación de un proyecto legislativo para cesar a los magistrados “auto prorrogados” en el Órgano Judicial. Sus mandatos vencieron en 2023 pero se mantienen el cargo por resoluciones arbitrarias

El presidente del Tribunal Supremo

Evelyn Matthei criticó a José Antonio Kast por intentar “levantarle” aliados

“Demuestra que no tienen equipo” sostuvo la carta presidencial de Chile Vamos ante posibles fugas de sus seguidores

Evelyn Matthei criticó a José

Quito activa protocolos ante la posibilidad de que el paro nacional llegue a la capital

Se busca resguardar la infraestructura estratégica y garantizar los servicios básicos

Quito activa protocolos ante la

Un senador aliado de Evo Morales quiere eliminar la orden de aprehensión contra el ex presidente en la causa por abuso de menores

Morales es investigado por presuntamente embarazar a una adolescente cuando era presidente. Un senador y dirigente cocalero busca la anulación del proceso

Un senador aliado de Evo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Euro: cotización de cierre hoy

Euro: cotización de cierre hoy 7 de octubre en México

¿Lluvia en Chiclayo?: el pronóstico del clima del miércoles 08 de octubre

Gustavo Petro amenazó a Pacho Santos con llevarlo a la justicia, luego de que el exvicepresidente lo comparara con Pablo Escobar

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

IGP registró un sismo de magnitud 4.1 en Grau, Apurimac

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del Barça Femení -

Crónica del Barça Femení - Bayern de Múnich: 7-1

EEUU anuncia la muerte de un supuesto terrorista afiliado Al Qaeda en un bombardeo en Siria

Cuatro momias andinas milenarias muestran su verdadero rostro gracias a una impactante reconstrucción digital

La nueva flotilla a Gaza llega a la zona de riesgo en la que las anteriores misiones fueron interceptadas

Bomberos encuentran un cuerpo sin vida en el edificio siniestrado del centro de Madrid y localizan una segunda víctima

ENTRETENIMIENTO

“The Witcher 4” lanzó su

“The Witcher 4” lanzó su tráiler oficial: así será la nueva temporada con Liam Hemsworth

De la rivalidad artística a la complicidad en pantalla: así fue la inesperada reunión entre Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro

Caos, estrellas invitadas y humor improvisado: así será la secuela de This Is Spinal Tap, con Paul McCartney y Elton John

Kristin Davis se disculpa con su coprotagonista de ‘Sex and the City’, Bridget Moynahan, por su comportamiento en el set

¿Alfred Hitchcock se inspiró en Ed Gein para crear ‘Psicosis’? La verdad detrás de una las películas más influyentes del siglo XX