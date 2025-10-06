América Latina

Noboa renovó el estado de excepción en cinco zonas de Ecuador por la actividad del crimen organizado

El presidente amplía por treinta días la medida en provincias costeras mientras mantiene otro decreto en diez regiones por las protestas indígenas lideradas por la Conaie

Guardar
Personal militar hace guardia afuera
Personal militar hace guardia afuera del edificio del gobierno provincial de Cotopaxi, sede temporal del gobierno del presidente Daniel Noboa, antes de las protestas nacionales por la cancelación de los subsidios al diésel, en Latacunga, Ecuador, el 21 de septiembre de 2025 (REUTERS/Karen Toro)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por treinta días el estado de excepción en las provincias costeras de Guayas, El Oro y Manabí, así como la tropical de Los Ríos y en el cantón Echeandía de la provincia andina de Bolívar, las zonas más afectadas por la actividad del crimen organizado.

El Decreto Ejecutivo 175 que regula la norma justifica la renovación por la “grave conmoción interna” registrada en estas zonas. El texto recoge información periodística desde finales de septiembre hasta el 3 de octubre con noticias sobre inseguridad y violencia.

“A pesar de que el Gobierno ha recurrido a medidas extraordinarias para combatir la violencia, se evidencia la continuidad en la intensidad del accionar de los grupos criminales que causan zozobra en la población, así como la real ocurrencia de la problemática”, versa el documento oficial.

La renovación del estado de excepción permite mantener operaciones conjuntas y garantizar la seguridad ciudadana, restringiendo de manera temporal derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.

El texto recalca que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional “están autorizados para utilizar la fuerza en contextos de control del orden público, protección interna y seguridad ciudadana”, aunque de manera excepcional y solo durante la vigencia del estado de excepción.

Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas entonces por las estructuras criminales.

Otros estados de excepción por protesta indígena

Manifestantes se enfrentan con la
Manifestantes se enfrentan con la policía durante una protesta contra la cancelación de los subsidios al diésel y otras políticas del gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito, Ecuador, el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Karen Toro)

Esta declaratoria se produce apenas dos días después de que el mandatario ordenara el estado de excepción en otras diez provincias del país por la radicalización de las protestas indígenas.

La decisión pretende “detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, así como su radicalización, que se ha observado ha sido progresiva, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana”, reza el decreto ejecutivo que regula la medida.

Ecuador lleva quince días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 el galón (3,78 litros).

Sin embargo, ahora la Conaie exige la baja en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 %, mejoras en salud y educación, y ha incluido en la protesta su rechazo a la consulta popular del próximo 16 de noviembre, en la que —por iniciativa del Ejecutivo— se preguntará a la ciudadanía sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

El paro fue convocado a escala nacional, pero solo ha tenido efecto, por el momento, en unas cinco provincias del país, con la de Imbabura como epicentro.

El movimiento indígena ya estuvo al frente de manifestaciones masivas en rechazo a la eliminación de subsidios a los combustibles en 2019 y 2022, cuando consiguieron que los presidentes de entonces, Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) diesen marcha atrás en la medida.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EcuadorDaniel NoboaViolencia en Ecuador

Últimas Noticias

El superávit comercial de Brasil cayó un 22,5 % hasta septiembre

Brasil registró una baja sustancial en su superávit comercial en los primeros nueve meses de 2025, afectado por el aumento de importaciones y la caída de exportaciones a Estados Unidos tras nuevos aranceles

El superávit comercial de Brasil

Trump anunció reuniones con Lula en Brasil y Estados Unidos tras una videoconferencia “muy buena”

El mandatario brasileño pidió una revisión de los aranceles estadounidenses durante una conversación de 30 minutos que transcurrió en tono “amistoso”

Trump anunció reuniones con Lula

Sicariato en Medellín contra albanés con nacionalidad ecuatoriana

La Policía capturó al presunto autor del crimen, mientras se investigan los vínculos del fallecido con posibles redes criminales internacionales

Sicariato en Medellín contra albanés

Paro Nacional en Ecuador: Daniel Noboa rechazó amenazas de toma de Quito y prometió aplicar la ley

El oficialismo presentó un acto urgente en la Fiscalía contra un dirigente indígena por posibles delitos de terrorismo y sabotaje

Paro Nacional en Ecuador: Daniel

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

La empresa BFC, de capitales brasileños y paraguayos, obtuvo casi 43 millones de dólares procedentes de fondos de pensiones pese a estar investigada por fraude y tener un flujo de caja negativo

Un frigorífico boliviano recibió dinero
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Beca Rita Cetina 2025: este

Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de octubre para todos los beneficiarios

La historia del joven que tenía síntomas de gripe y perdió las piernas tras una infección inesperada

Huracán Priscilla: SMN prevé que toque tierra en Baja California durante el fin de semana

Paro de transportistas HOY EN VIVO: tras una jornada con enfrentamientos y caos por falta de unidades, desbloquean las vías en Lima Metropolitana

ONU denunció que la producción de cocaína en Colombia se calcula con indicadores obsoletos: “No es suficiente”

INFOBAE AMÉRICA
Trump destaca que Hamás "ha

Trump destaca que Hamás "ha accedido a cosas muy importantes" al aceptar su plan de paz

Al menos 106 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes

LeBron James anuncia este martes "la decisión de todas las decisiones"

(Crónica) Cultural y Albacete se quedan sin pólvora en el Reino de León

Dimite un diputado de uno de los partidos del Gobierno en medio de las protestas sociales en Marruecos

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift desmiente los rumores

Taylor Swift desmiente los rumores de retiro: “La gente no se casa para dejar su trabajo”

La discreta hija mayor de Ozzy y Sharon Osbourne reapareció frente a cámaras para el documental de su padre

Tras 10 años de ausencia, Rush anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira Fifty Something en 2026

“Si no lograba hacerte reír, invertía todo su esfuerzo en conseguirlo”: el emotivo recuerdo de Ethan Hawke sobre Robin Williams

31 Minutos conquistó el Tiny Desk de NPR con sátira, música y espíritu latino