América Latina

Una discusión terminó a los golpes entre un histórico conductor y un sindicalista en un streaming de Uruguay

Humberto de Vargas se cruzó con el dirigente Gustavo Ricci y el diálogo se tensó al preguntarle de qué trabajaba. Luego de varios insultos, se fueron a las manos


Una discusión entre el conductor Humberto de Vargas y el sindicalista y comunicado Gustavo Ricci termina a las piñas (Undertake Media)

El comunicador uruguayo Humberto de Vargas –una histórica figura de la televisión uruguaya, que durante décadas trabajó en el Canal 10 local– terminó a los golpes de puño durante un programa de streaming uruguayo. La pelea se dio con el periodista deportivo y sindicalista de OSE –la empresa pública encargada del suministro de agua–, Gustavo Ricci.

La polémica entre ambos se dio por un tema de actualidad: un sindicato uruguayo le retiró la confianza al dirigente Jorge “Fogata” Bermúdez luego de que una auditoría detectara irregularidades en algunos gastos.

El intercambio sucedió en el programa Hacemos lo que podemos de Undertake Media.

Antes de que De Vargas llegara al estudio, comenzó la discusión entre ambos. “Más vale que Ricci se vaya antes que llegue… voy muy caliente con el acomodo de los sindicalistas”, avisó el comunicador en un mensaje que envió al conductor del programa, Richard Galeano. “¡Qué venga! Y hablamos. No sé si alguna vez estuvo en un sindicato, pero hablamos”, contestó Ricci.

Cuando De Vargas llegó al estudio, le hizo una pregunta a Ricci y apeló a su sinceridad: “¿Usted trabaja? ¿Qué hace?”. El sindicalista contestó que trabaja hace 39 años como empleado administrativo y periodista deportivo.

De Vargas insistió: “¿Qué hace?”. Ricci respondió que trabaja en la Gerencia de Capital Humano de la OSE y que tiene un cargo de jefe. Le contestó que era un “orgullo” para él ser sindicalista. Además, le dijo que invitara a Bermúdez –el dirigente sindical apodado Fogata, por quien inició la polémica–.

“No, claro, porque me voy a cagar porque esté el Fogata Bermúdez acá. Ricci, no sabés con quién estás hablando. No seas pelotudo. ¡No sabés con quién estás hablando! Le pregunté a presidentes, tuve en frente a Fidel Castro. ¿A vos te parece que puedo tener un problema en preguntarle a Fernando Pereira [ex dirigente sindical y presidente de la coalición de izquierda Frente Amplio] o a Bermúdez. Te lo pregunté a vos como una forma de decir…”, dijo.

Ricci dijo que estaba haciendo “preguntas pelotudas y sin ningún sentido”. “Hacés preguntas pelotudas y de cagón. Porque no llamás. Sí, preguntas pelotudas y de cagón”, dijo Ricci. “Opa”, reaccionó asombrado De Vargas.

“Guarda, guarda. Te voy a decir algo: guarda conmigo. Soy de barrio. A mí me decís dos veces de cagón y te cazo del cogote”, amenazó de Vargas. Luego, el comunicador se sacó los lentes y le dijo que enseguida le mostraría que no es “cagón”.

Ahí se acercó a Ricci y comienza el forcejeo, que solo se pudo ver durante unos segundos porque Galeano mandó a la pausa.

De Vargas fue despedido de Undertake Media. Así lo comunicó Galeano en una siguiente emisión. “Lo que pasó ayer no estuvo bueno. No aportó nada”, señaló. Explicó que la pregunta sobre si trabajaba marcó un punto de inflexión y le pareció un comentario “exacerbado”, que dejó un momento de tensión. Además, contó que fue lo que sucedió después del corte.

“Se levantó Mauro [el operador] y trató de parar a Humberto. Yo corrí a Ricci contra la pared. Ricci decidió irse y yo me quedé solo en el estudio hablando con Humberto”, relató.

Luego, contó que De Vargas reconoció el error. “Me pidió disculpas y me dijo que como es de barrio reacciona de esa manera. Me reconoció que fue un bochorno. A mí no me parece llegar a ese punto. Por cómo vino y lo que se vio al aire, él provocó lo que pasó”, dijo.

Y luego comunicó la decisión de despedirlo: “Le dije que lo mejor luego de lo que sucedió ayer es que deje de formar parte de Undertake Media. Ese es el límite”.

