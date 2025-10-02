Una diputada del partido de Lula da Silva está entre los brasileños de la Flotilla detenidos por Israel

Luizianne Lins (@luiziannelinspt)

La diputada Luizianne Lins, integrante del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, figura entre los ciudadanos brasileños que viajaban en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza y que fueron detenidos por Israel, según confirmaron fuentes oficiales.

El Gobierno brasileño expresó que sigue “con preocupación” la interceptación de las embarcaciones por parte de Israel, señalando que entre los detenidos se encuentra Lins.

El texto del Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó el derecho a la libertad de navegación en aguas internacionales y el carácter pacífico de la flotilla, sin precisar cuántos brasileños fueron arrestados.

El equipo de Lula lamentó la acción militar israelí, considerando que “viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica”.

El presidente de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

La Cancillería también remarcó que, “en el contexto de esta operación militar condenable, la responsabilidad por la seguridad de las personas detenidas recae en Israel”.

Brasil urgió a Israel a “levantar inmediatamente y de manera incondicional todas las restricciones a la entrada y distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza”, recordando sus obligaciones como “potencia ocupante, a la luz del derecho internacional humanitario”.

Lula ha calificado en reiteradas ocasiones los bombardeos y la ocupación de Gaza como un “genocidio” contra la población palestina. Esta postura motivó que Israel lo declarara “persona non grata”, lo que redujo al mínimo las relaciones bilaterales.

Brasil condenó los ataques del 7 de octubre de 2023 lanzados por el grupo terrorista Hamas contra Israel, hecho que provocó el actual conflicto, y al mismo tiempo ha criticado con dureza la respuesta militar israelí.

La activista sueca Greta Thunberg y el activista brasileño Thiago Ávila en la flotilla (Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel/Handout vía REUTERS)

Casi todos los barcos de la flotilla fueron interceptados

Casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla, una misión internacional con más de 500 voluntarios y más de cuarenta barcos, han sido interceptados o “aparentemente interceptados”, según la página de rastreo de la propia misión, que alertó en declaraciones a la agencia de noticias EFE de pérdidas discontinuas de la señal de los radares.

La última actualización del rastreador a las 9:27 GMT de este jueves refleja cuatro barcos en navegación, los dos de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que según la señal se dirigen hacia el puerto chipriota de Limasol, el ‘Marinette’ y ‘Mikeno’, que se encontraba esta mañana a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales controladas por Israel.

Sin embargo, la portavoz italiana de Flotilla, María Elena Deeia, aseguró a EFE que solo el Marinette sigue sin ser interceptado porque viajaba a distancia y el Fair Lady -que aparecen como aparentemente interceptado en la página de rastreo-, que comunicó que el Ejército israelí se le estaba aproximando.

Otro portavoz de la flotilla Sumud, la misión marítima más cerca de Gaza de las dos que hay en el mar -también navega la Flotilla de la Libertad a la altura de Chipre con nueve embarcaciones- dijo a EFE que están registrando pérdidas de las señales de los radares por interrupciones en la comunicación.

Desde la operación de intercepción de anoche, Israel ha abordado dos de los mayores buques, el Alma y el Sirius, donde viajaba la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, entre otros.