América Latina

Una diputada del partido de Lula da Silva está entre los brasileños de la Flotilla detenidos por Israel

Se trata de Luizianne Lins, integrante del Partido de los Trabajadores. El Gobierno expresó que sigue “con preocupación” los acontecimientos

Guardar
Luizianne Lins (@luiziannelinspt)
Luizianne Lins (@luiziannelinspt)

La diputada Luizianne Lins, integrante del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, figura entre los ciudadanos brasileños que viajaban en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza y que fueron detenidos por Israel, según confirmaron fuentes oficiales.

El Gobierno brasileño expresó que sigue “con preocupación” la interceptación de las embarcaciones por parte de Israel, señalando que entre los detenidos se encuentra Lins.

El texto del Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó el derecho a la libertad de navegación en aguas internacionales y el carácter pacífico de la flotilla, sin precisar cuántos brasileños fueron arrestados.

El equipo de Lula lamentó la acción militar israelí, considerando que “viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica”.

El presidente de Brasil, Lula
El presidente de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

La Cancillería también remarcó que, “en el contexto de esta operación militar condenable, la responsabilidad por la seguridad de las personas detenidas recae en Israel”.

Brasil urgió a Israel a “levantar inmediatamente y de manera incondicional todas las restricciones a la entrada y distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza”, recordando sus obligaciones como “potencia ocupante, a la luz del derecho internacional humanitario”.

Lula ha calificado en reiteradas ocasiones los bombardeos y la ocupación de Gaza como un “genocidio” contra la población palestina. Esta postura motivó que Israel lo declarara “persona non grata”, lo que redujo al mínimo las relaciones bilaterales.

Brasil condenó los ataques del 7 de octubre de 2023 lanzados por el grupo terrorista Hamas contra Israel, hecho que provocó el actual conflicto, y al mismo tiempo ha criticado con dureza la respuesta militar israelí.

La activista sueca Greta Thunberg
La activista sueca Greta Thunberg y el activista brasileño Thiago Ávila en la flotilla (Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel/Handout vía REUTERS)

Casi todos los barcos de la flotilla fueron interceptados

Casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla, una misión internacional con más de 500 voluntarios y más de cuarenta barcos, han sido interceptados o “aparentemente interceptados”, según la página de rastreo de la propia misión, que alertó en declaraciones a la agencia de noticias EFE de pérdidas discontinuas de la señal de los radares.

La última actualización del rastreador a las 9:27 GMT de este jueves refleja cuatro barcos en navegación, los dos de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que según la señal se dirigen hacia el puerto chipriota de Limasol, el ‘Marinette’ y ‘Mikeno’, que se encontraba esta mañana a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales controladas por Israel.

Sin embargo, la portavoz italiana de Flotilla, María Elena Deeia, aseguró a EFE que solo el Marinette sigue sin ser interceptado porque viajaba a distancia y el Fair Lady -que aparecen como aparentemente interceptado en la página de rastreo-, que comunicó que el Ejército israelí se le estaba aproximando.

Otro portavoz de la flotilla Sumud, la misión marítima más cerca de Gaza de las dos que hay en el mar -también navega la Flotilla de la Libertad a la altura de Chipre con nueve embarcaciones- dijo a EFE que están registrando pérdidas de las señales de los radares por interrupciones en la comunicación.

Desde la operación de intercepción de anoche, Israel ha abordado dos de los mayores buques, el Alma y el Sirius, donde viajaba la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, entre otros.

Temas Relacionados

Luizianne LinsLula da SilvaPartido de los TrabajadoresBrasilflotillaIsraelguerra en Medio OrienteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La misteriosa filial brasileña del laboratorio acusado de fabricar el fentanilo contaminado en Argentina

HLB Pharma do Brasil sigue activo en su sede del estado meridional de Rio Grande do Sul. Aseguran que Ariel García Furfaro quería abrir otra sucursal en la Triple Frontera

La misteriosa filial brasileña del

Detenido en Chile un venezolano con más de 300 kilos de marihuana

La droga iba a ser comercializada en el Gran Santiago

Detenido en Chile un venezolano

Prisión preventiva para “El Fresa”, último detenido por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Llegó extraditado desde EE.UU y es el imputado número 13 en la investigación

Prisión preventiva para “El Fresa”,

Dos arañas del banano, una de las especies más venenosas del mundo, aparecieron en supermercados en Uruguay

En el país se registraron una decenas de mordeduras, pero ninguna grave porque no ha afectado a los grupos con mayor riesgo

Dos arañas del banano, una

El dólar sigue planchado en Uruguay: exportadores alertan por posible fuga de empresas de servicios

La cotización de la divisa estadounidense acumula ocho meses a la baja en el año; en el gobierno explican que la baja del dólar se explica por la tendencia global

El dólar sigue planchado en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La mañanera de hoy 2

La mañanera de hoy 2 de octubre | En vivo

Jefe policial en Lima admite limitaciones para cuidar a chóferes de extorsiones y sicariato: “No estamos en la posibilidad”

Viceministro de Orden público asegura que el transporte es fluido pese a radical paro de transportistas

Paro de transportistas: situación en Lima Sur con poca presencia de buses

Venus atrapamoscas: descubren el secreto de la planta carnívora más famosa para atrapar a sus presas

INFOBAE AMÉRICA
Lara condiciona participar en el

Lara condiciona participar en el debate de candidatos por la Vicepresidencia de Bolivia y pide un “terreno neutral”

La economía de Rusia cruje y el Kremin quiere imponer más impuestos para sostener el costo de la guerra

La Fiscalía Europea denuncio una “invasión” de organizaciones criminales chinas en varios países del bloque

Los relojes de Samsung podrán detectar y monitorizar una grave afección que provoca insuficiencia cardíaca

Un menor denunciado penalmente por daños en la manifestación en Barcelona a favor de Palestina

ENTRETENIMIENTO

“Monstruo: la historia de Ed

“Monstruo: la historia de Ed Gein” revela los secretos detrás del mito que aterrorizó a Estados Unidos

“Siempre sentí que no encajo del todo”: Embeth Davidtz deja atrás Hollywood y dirige su primer filme centrado en la mirada infantil

“La silla” llega a HBO Max con humor absurdo y sátira social

Werner Herzog relató su etapa más difícil: “Fui un niño hambriento durante dos años y medio, y ese es mi recuerdo más fuerte”

“En tiempos de odio, el amor es la respuesta”: Jennifer Lopez vuelve a sus raíces latinas con Aurora en El beso de la mujer araña