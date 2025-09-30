América Latina

Tensión en Ecuador: Noboa denunció que un convoy humanitario fue emboscado durante las protestas por el alza del diésel

Diplomáticos y representantes de organismos internacionales acompañaban al presidente de Ecuador en la misión, que tenía como objetivo llevar ayuda a las familias afectadas en la provincia de Imbabura

Guardar
Tensión en Ecuador: Noboa denunció
Tensión en Ecuador: Noboa denunció que un convoy humanitario fue emboscado durante las protestas por el alza del diésel (Crédito: @DanielNoboaOk)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este lunes que un convoy que lideraba junto con miembros del cuerpo diplomático y delegados internacionales fue emboscado cuando se dirigía a la provincia de Imbabura, epicentro actual de las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.

El mandatario afirmó que el ataque ocurrió la noche anterior en Otavalo y divulgó imágenes del operativo, donde se aprecian vehículos oficiales con ventanas rotas y esquirlas en el vidrio.

Se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia”, denunció mediante un mensaje en la red social X.

Ayer emboscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la UE, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia”, agregó Noboa.

El mandatario, acompañado de altos funcionarios, reiteró que “Ecuador no puede retroceder”, y publicó material audiovisual de los hechos.

La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, explicó en una comparecencia oficial que el convoy estaba encabezado por Noboa junto con los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, además del nuncio apostólico Andrés Carrascosa, la embajadora de la Unión Europea Jekaterina Doródnova, la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo, y el embajador de Italia, Giovanni Davoli.

Diplomáticos y representantes de organismos
Diplomáticos y representantes de organismos internacionales acompañaban al presidente de Ecuador en la misión, que tenía como objetivo llevar ayuda a las familias afectadas en la provincia de Imbabura (Crédito: @DanielNoboaOk)

Según Jaramillo, la comitiva buscaba llevar ayuda humanitaria a familias afectadas por el conflicto en Imbabura.

“Esta comitiva fue recibida por violentos que no representan a los ecuatorianos. Fueron agredidos con bombas molotov, piedras, voladores y obstáculos en la vía para impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura”, dijo.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que los incidentes no son manifestaciones pacíficas y los calificaron de “actos terroristas”. Los hechos coinciden con el octavo día de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que ha rechazado la eliminación del subsidio al diésel, medida adoptada por el gobierno como parte de su agenda de ajuste.

El pasado domingo, la ciudad de Cotacahi, también en Imbabura, fue escenario de otro incidente violento en el que murió un manifestante. El Gobierno atribuyó la tragedia a un ataque contra un convoy humanitario y precisó que sus fuerzas “ejercieron el uso progresivo de la fuerza, en defensa de la gente del sector, que necesitaba el convoy con ayuda humanitaria”.

Jaramillo informó además que doce militares resultaron heridos y otros diecisiete permanecen en paradero desconocido, al denunciar la presunta retención de uniformados en el contexto de los disturbios.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que
Las autoridades ecuatorianas aseguran que los incidentes no son manifestaciones pacíficas y los calificaron de “actos terroristas” (Crédito: @DanielNoboaOk)

El presidente de Conaie, Marlon Vargas, respondió a las acusaciones del Ejecutivo y aseguró que la organización no es terrorista ni recibe apoyo de grupos criminales o mafias.

El verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno con su represión contra el pueblo”, señaló Vargas durante una rueda de prensa. El líder indígena desconoció cualquier retención ilegal de personal militar y sostuvo: “No somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar”.

Según Vargas, existen personas infiltradas procedentes del propio gobierno en las protestas, motivo por el cual solicitó una investigación sobre los hechos recientes.

El Ejecutivo ecuatoriano sostiene que los actos de violencia obstaculizan el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas y rechaza categóricamente cualquier posibilidad de reversión al retiro del subsidio al diésel.

Por su parte, la Conaie reiteró que las protestas continuarán y que tampoco está dispuesta a ceder en sus demandas centrales. Ambas posiciones abren un escenario de confrontación prolongada, mientras la mediación internacional y la presencia de delegados de la ONU, la Unión Europea y representantes diplomáticos buscan frenar la escalada de tensión.

El Ejecutivo ecuatoriano sostiene que
El Ejecutivo ecuatoriano sostiene que los actos de violencia obstaculizan el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas y rechaza categóricamente cualquier posibilidad de reversión al retiro del subsidio al diésel (AP Foto/Dolores Ocho)

Las movilizaciones que afectan a la provincia de Imbabura forman parte de una oleada de descontento social que ha complicado la situación política en Ecuador. Mientras el gobierno defiende la eliminación de subsidios como condición necesaria para el equilibrio presupuestario, las organizaciones indígenas denuncian un impacto negativo sobre miles de familias dependientes del transporte y la producción rural, que sufren el aumento de precios ante la carestía de combustibles.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EcuadorÚltimas Noticias AméricaSubsidio al diéselProtestas en EcuadorViolencia en EcuadorDaniel NoboaConvoy humanitario

Últimas Noticias

Uruguay activará “respuestas concretas” tras el ataque al domicilio de una fiscal que investiga a narcos

El presidente Orsi anunció operativos en barrios con vínculos al atentado contra Mónica Ferrero mientras pide acelerar la ley contra el lavado de activos

Uruguay activará “respuestas concretas” tras

Fiscalía investiga la muerte de un manifestante tras difusión de video que muestra agresión militar

El comunero kichwa de Cotacachi murió durante protestas en Imbabura

Fiscalía investiga la muerte de

Tensión por el paro nacional en Ecuador: convoy militar llegó a zona de protestas

El Gobierno denunció que un ataque en Imbabura dejó 12 militares heridos y 17 desaparecidos, mientras organizaciones sociales confirmaron la primera víctima mortal de las protestas

Tensión por el paro nacional

Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos defiende la calidad de la gasolina pese a los cuestionamientos

Mientras transportistas, propietarios de surtidores e ingenieros mecánicos denuncian que se vende gasolina de mala calidad, la entidad garantiza que el producto cumple con los estándares de calidad

Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos

Bolivia pedirá la extradición de un ex sacerdote pederasta aprehendido en Uruguay

Juan José Santana Trinidad fue acusado de violar a al menos 30 menores de edad entre 2005 y 2007 en un internado rural de Cochabamba. Fue detenido el viernes en la ciudad de Salto

Bolivia pedirá la extradición de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sedena activa Plan DNIII en

Sedena activa Plan DNIII en Nezahualcóyotl, Edomex tras inundaciones por lluvias del 27 de septiembre

¿Cómo sabe el paracetamol dónde nos duele? Un farmacéutico responde

Las mujeres en Ceuta y Melilla tienen que ser trasladadas a la península para abortar: no hay fármacos, instrumental ni médicos dispuestos

3I ATLAS, ¿un cometa extraordinario o una nave de otra civilización?: todos los datos y la hipótesis de un astrónomo que lo vincula con una histórica señal de radio

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

INFOBAE AMÉRICA
EEUU detiene a cerca de

EEUU detiene a cerca de 700 personas en operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación

La economía china pierde impulso: la actividad manufacturera cayó en septiembre y acumula seis meses de contracción

Trump anuncia un arancel adicional del 10% a la madera y otro del 25% a los muebles elaborados con este material

La filial de Al Qaeda en el Sahel reivindica la muerte de 27 soldados de Burkina Faso

Trump anuncia un arancel adicional del 10% a la madera y otro del 25% a los muebles hechos con este material

ENTRETENIMIENTO

¿El secreto mejor guardado de

¿El secreto mejor guardado de Bob Dylan?: así eran las intensas sesiones de boxeo junto a Sean Penn

De admiración en secreto a confesión y sorpresa: la inesperada fascinación de Axl Rose en los noventa por un grupo “rival”

Más allá de la pantalla: los secretos históricos del asesinato de Jesse James

Productor de Ozzy Osbourne habla de los últimos días del cantante: “Fueron como un sueño”

Llega el primer tráiler de ‘Jay Kelly’: Adam Sandler y George Clooney emprenden un viaje en busca del sentido de la vida