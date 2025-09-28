América Latina

Rodrigo Paz, candidato a presidente de Bolivia: “Voy a gobernar para todos, sin crisis económica y con plena vigencia de la justicia”

El triunfador en la primera vuelta electoral hizo una gira relámpago por Estados Unidos, adonde mantuvo reuniones con el Departamento de Estado, la Secretaría del Tesoro y el Capitolio para describir su posible plataforma de gobierno. “No voy a tener vínculos con Maduro”, anticipó a Infobae

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Guardar
Rodrigo Paz, candidato a presidente
Rodrigo Paz, candidato a presidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano

(Desde Washington, Estados Unidos) Rodrigo Paz es consciente de su responsabilidad institucional: sabe que si vence a su adversario Jorge Quiroga en la segunda vuelta del 19 de octubre, será el líder de un cambio histórico en Bolivia. Atrás quedaría un proyecto geopolítico urdido por Evo Morales y Luis Arce, que actuaron como proxies regionales de China, Irán y Rusia.

Ese proyecto apoyado por Beijing, Teherán y Moscú no sólo tuvo implicancias en América Latina, sino profundas consecuencias en la política doméstica. Bolivia sufre una crisis económica sin antecedentes, en un país que se caracterizaba por sus riquezas energéticas.

“Habrá combustible inmediato para toda Bolivia, y voy a plantear una reforma a los combustibles que sea sostenida y bien focalizada”, explicó Paz a Infobae.

El gobierno de Arce deja en la vera del camino a miles de camioneros, con su obvio impacto en el abastecimiento cotidiano. El candidato del Partido Demócrata Cristiano ganó -por sorpresa- en la primera vuelta rumbo al balotaje, con su discurso electoral vinculado a las necesidades básicas de la sociedad boliviana.

Rebecca Bill Chavez, CEO del
Rebecca Bill Chavez, CEO del think thank Diálogo Interamericano, junto al candidato a presidente Rodrigo Paz, durante su exposición en Washington, (Estados Unidos)

Pero en sus 72 horas en DC, Paz también explicó su agenda internacional, asumiendo que América Latina es clave para los Estados Unidos.

El candidato mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, la Secretaría del Tesoro y el Congreso. Bolivia es una preocupación para Washington, y Paz dejó en claro que los actuales alineamientos diplomáticos e ideológicos de Arce -y en su momento Morales- serán descartados si vence en los comicios del 19 de octubre.

“Mi relación con Donald Trump será cordial y esperemos que cercana, siempre buscando que cualquier relación sea lo mejor para Bolivia”, sostuvo Paz.

Isabel Quiroz, directora Ejecutiva para
Isabel Quiroz, directora Ejecutiva para las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; Rodrigo Paz, candidato a Presidente de Bolivia; y Neil Harrington, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, durante la reunión que mantuvieron en Washington

A continuación, el reportaje exclusivo que Paz ofreció a Infobae:

-¿Si gana las elecciones, cuáles serían sus primeras tres medidas de gobierno vinculadas a la política doméstica?

-Combustible disponible inmediato para toda Bolivia, que incluya una reforma de subsidios a los combustibles, sostenible y bien focalizada con compensaciones desde el día uno de mi gobierno.

-¿Y a continuación?

-La reducción del déficit fiscal. De 3 a cuatro puntos porcentuales.

-¿Y la tercera medida urgente?

-Unificación cambiaria a favor de la población: una sola cotización, según las reservas, con coordinación fiscal y monetaria.

-¿Cómo cree que reaccionará la sociedad boliviana con esas medidas económicas?

-Nosotros somos los únicos que garantizamos gobernabilidad y una unidad de todos los bolivianos. Sabemos que nos acompañará el pueblo, no tengo dudas de ello.

-¿Usted propone un plan de ajuste?

-No será un ajuste sólo para hacer un ajuste. Yo voy a implementar un capitalismo para todos, un capitalismo con mucha sensibilidad social y comprensión de las diferencias.

-Si usted triunfa, se encontrará con un escenario político vinculado a casos de corrupción. Habrán sido 20 años de un proyecto hegemónico, adonde se denunciaron negociados y vínculos muy profundos con el narcotráfico. En este contexto, ¿cómo piensa actuar?

-En mi gobierno habrá justicia por igual para todos los ciudadanos. No habrá amnistías ni salvoconductos. Todos deberán hacerse cargo de enfrentar la justicia , y como presidente voy a respetar sus fallos.

-¿Cómo imagina su relación con la oposición, y más que nada con la estructura política controlada Evo Morales y Luis Arce?

-La mayor parte de la oposición nos acompañó al viaje que hicimos a Estados Unidos, por lo que han entendido muy bien que debemos trabajar en conjunto y enfrentar esta crisis.

-¿Y con Arce y Morales cómo hará?

-Con respecto a Evo y Arce, su estructura política está diezmada, solo tendrán 8 diputados de 130. Los que van a tener que pensar cómo se relacionarán, son ellos.

-¿Cómo analiza la situación de América Latina?

-Compleja, atravesando un momento crítico por lo que representa Venezuela y sus socios, y la resolución de este caso puntualmente.

¿Cómo será su relación con Nicolás Maduro?

-No tendremos ningún tipo de relación con Maduro. Sí tendremos relaciones con el pueblo de Venezuela, y en especial cuando finalmente esté instaurado un gobierno legítimo.

-¿Qué opina de la decisión de Donald Trump de combatir los carteles de la droga que operan en Venezuela? Por ejemplo, el Cartel de los Soles.

-Muy bien. El narcotráfico es un flagelo que trasciende fronteras y hay que enfrentarlo.

¿Cómo será su relación con Donald Trump?

-Cordial y esperemos que cercana, siempre buscando que cualquier relación sea lo mejor para Bolivia.

-¿Y con el Cono Sur?

-Vamos a tener relación con todos. Primará la diplomacia, no la ideología. Bolivia se abrirá al mundo. Esa es mi idea, mi concepto de la política exterior.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo PazJorge QuirogaEstados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroVenezuelaElecciones 19 de octubreElecciones Bolivia 2025

Últimas Noticias

Atacaron a tiros la casa de una Fiscal de Uruguay: investigan si los agresores dejaron escondido un explosivo

Dos desconocidos ingresaron en la madrugada del domingo a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron varios disparos antes de huir. El ataque generó reacciones unánimes en la clase política, que lo calificó como un ataque a la institucionalidad democrática

Atacaron a tiros la casa

La sequía en San Pablo y el riesgo de inundaciones en la Amazonia reflejan las paradojas climáticas del país y políticas ambientales obsoletas

El principal sistema de abastecimiento de agua de la región paulista enfrenta su peor situación en diez años, con medidas de emergencia y advertencias sobre posibles restricciones para millones de habitantes y sectores productivos

La sequía en San Pablo

Las tres veces en que la sede de gobierno de Ecuador se trasladó fuera de Quito

Esto ha sucedido solo en momentos de graves crisis políticas

Las tres veces en que

Nuevo atentado en Ecuador: sicarios asesinaron al concejal de Durán y a su escolta

Hugo Obando fue atacado a tiros mientras volvía a su domicilio tras participar de un evento. Ese municipio se ha consolidado en los últimos años como uno de los más violentos del país

Nuevo atentado en Ecuador: sicarios

Periodistas de Bolivia advierten una relación tensa con el próximo Gobierno tras las críticas de los candidatos a los medios

Los aspirantes a la vicepresidencia hicieron acusaciones contra algunos medios y presentadores de televisión. Asociaciones del gremio exigen respeto a su trabajo

Periodistas de Bolivia advierten una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En video: Una riña en

En video: Una riña en Bogotá dejó un muerto por herida con arma cortopunzante, el menor de edad aún tenía el arma cuando fue capturado

Programas sociales llegan a 1.8 millones de jaliscienses en 2025, destaca Sheinbaum

Gobierno nacional adjudicaría millonario contrato a polémico asesor Germán Trejo acusado de estafa

Marcha de la Generación Z EN VIVO: cuarta movilización se realiza hoy con apoyo de gremios y transportistas

Pelea con “sables jedi” en Dosquebradas, Risaralda, tras vendaval que dejo varios barrios inundados

INFOBAE AMÉRICA
El alcalde de Nueva York,

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, renuncia a la reelección poco más de un mes antes de la votación

El DAT Alierta, seleccionado para la Bienal de Sao Paulo

(Crónica) El Arsenal rescata tres puntos de oro en St. James' Park

Tres detenidos por intentos de desestabilización durante la jornada electoral en Moldavia

El Casademont Zaragoza tumba al Valencia Basket y conquista su primera Supercopa Liga Femenina Endesa

ENTRETENIMIENTO

Emma Stone revela los desafíos

Emma Stone revela los desafíos de su cambio físico en “La Favorita”

Kim Kardashian revela su “superpoder”: revivir tendencias olvidadas y volverlas virales

Charlie Sheen confiesa haber estado con 47.000 mujeres y cuenta cómo sus hijos lo salvaron

Kunal Nayyar revela cómo las risas con Simon Helberg marcaron el rodaje de “The Big Bang Theory”

Clint Eastwood y John Wayne: cómo “Harry, el Sucio” los enfrentó y transformó el cine de acción para siempre