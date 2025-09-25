La Justicia de Ecuador dio luz verde al referéndum impulsado por Noboa para convocar una Asamblea Constituyente

La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para la convocatoria a Asamblea Constituyente (REUTERS/Karen Toro)

La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde este miércoles al referéndum para decidir sobre la conformación de una Asamblea Constituyente, la cual será encargada de redactar una nueva Carta Magna con medidas más estrictas contra el narcotráfico y otros puntos.

Mediante un comunicado, la Corte confirmó su dictamen favorable para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, habilitando legalmente la consulta popular.

Los ciudadanos de Ecuador votarán el 16 de noviembre para decidir si se instala una Asamblea Constituyente que podría reemplazar la Carta Magna vigente desde el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

La iniciativa del presidente Daniel Noboa recibió este miércoles la autorización de la Corte Constitucional, órgano que consideró que el Ejecutivo corrigió las observaciones solicitadas y cumplió con los parámetros constitucionales.

La Asamblea Constituyente podrá crearse si el pueblo ecuatoriano así lo vota en el referéndum (REUTERS/Karen Toro)

El mandatario promueve esta iniciativa en el contexto de su ofensiva contra bandas criminales responsables del aumento de la violencia y el repunte en los índices de homicidios en el país.

Entre los cambios introducidos destaca el mecanismo para la elección de los miembros y la definición del tamaño de las circunscripciones que conformarán la cámara constituyente. Tras analizar estos ajustes, el tribunal determinó que ahora sí cumplen con los parámetros constitucionales.

En consecuencia, la Corte instruyó al Consejo Nacional Electoral (CNE) incorporar en la papeleta electoral del referendo “la pregunta, el estatuto y la distribución de asambleístas constituyentes aprobados en el dictamen”, informó el alto tribunal.

La Corte subrayó que los ecuatorianos serán quienes “deberán pronunciarse en condiciones de igualdad, libertad y respeto a la dignidad humana, con todas las garantías de un proceso electoral libre, transparente y deliberativo, para determinar si se inaugura o no un nuevo pacto constitucional”.

El presidente de Ecuador recibió el visto bueno de la Corte Constituyente para el referéndum (REUTERS/Cesar Munoz)

“Con este dictamen, la Corte reafirma su papel como garante de la democracia, la independencia judicial y el respeto a la voluntad popular, recordando que su función no es decidir por la ciudadanía, sino asegurar que el proceso constituyente se desarrolle con transparencia, reglas claras y con absoluta lealtad al elector", insistió el organismo a través del comunicado oficial publicado en su página web.

La victoria de Noboa en la Corte abrirá un nuevo debate en Ecuador. “El pueblo es el único depositario del poder constituyente y será quien, con información suficiente y condiciones de igualdad, determine el rumbo histórico de la República”, cerró la Corte.

La propuesta gubernamental contempla que la Asamblea esté integrada por 52 asambleístas provinciales, 22 nacionales y seis del exterior, todos con suplentes. La duración de la misma será de 180 días, prorrogables una sola vez hasta por 60 días adicionales.

El procedimiento para la consulta sobre la Asamblea Constituyente comenzó el pasado 20 de septiembre, cuando Noboa firmó el Decreto 153, que convocaba a la realización del referéndum. El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió dicho decreto a la Corte Constitucional para su respectivo control de constitucionalidad.

Una de las manifestaciones contra Noboa tras la eliminación del subsidio al diésel, en Quito (AP/Dolores Ochoa)

Por otra parte, el presidente ecuatoriano también enfrenta una problemática en el ámbito social tras la eliminación del subsidio al diésel. De acuerdo con la agencia EFE, Noboa declaró que su administración no retrocederá ante las presiones que, según su criterio, buscan alterar el orden en Ecuador mediante acciones violentas.

La declaración se produjo durante un acto de entrega de beneficios sociales, donde Noboa adoptó un tono firme respecto a la protesta social y las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las marchas fueron tildadas por el presidente como “actos de terrorismo disfrazados de protesta”.

El mandatario sostuvo que las protestas dejaron de ser un reclamo legítimo y pasaron a convertirse en “ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”. En ese sentido, afirmó que los dirigentes de estas manifestaciones no representan auténticamente a la población y que su verdadero objetivo sería devolver el caos al país.

(Con información de EFE y AFP)