América Latina

Canadá y Estados Unidos pidieron a la ONU reforzar la misión de seguridad en Haití

La presión diplomática busca una respuesta internacional más contundente ante la escalada de violencia y la crisis humanitaria que afecta a los sectores más vulnerables de la nación caribeña

Guardar
La presión diplomática busca una
La presión diplomática busca una respuesta internacional más contundente ante la escalada de violencia en Haití (Europa Press)

La petición conjunta de Canadá y Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU para reforzar la misión de seguridad en Haití ha puesto de manifiesto la gravedad de la crisis que atraviesa el país caribeño.

Ambos gobiernos han solicitado a la organización que autorice una intervención más robusta, argumentando que la escalada de violencia de las bandas armadas y el deterioro de la situación humanitaria requieren una respuesta inmediata, según consignó EFE.

La preocupación se centra especialmente en el impacto devastador que la inseguridad tiene sobre la infancia haitiana, atrapada en un ciclo de violencia persistente.

Durante una conversación telefónica celebrada este martes, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, coincidieron en la “urgente necesidad” de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte una resolución que autorice una misión de seguridad reforzada en Haití.

De acuerdo con EFE, ambos funcionarios subrayaron la importancia de que esta misión cuente con el respaldo de una Oficina de Apoyo de la ONU, con el objetivo de hacer frente a la violencia de las bandas y restablecer la seguridad en el país.

La conversación también abordó otros focos de tensión internacional, como la crisis humanitaria en Gaza, aunque el énfasis principal recayó en la situación haitiana.

La situación en Haití es
La situación en Haití es crítica (Europa Press)

Violencia en Haití y situación humanitaria

La urgencia de esta solicitud se explica por el repunte de la violencia en Haití, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció que, durante los últimos diez días, al menos un niño ha sido asesinado cada 24 horas en la ciudad. La representante de UNICEF en Haití, Geeta Narayan, expresó su profunda consternación por el asesinato de diez menores en ese periodo y detalló que al menos seis niños y varios adultos murieron la noche del sábado durante un ataque con dron en el barrio de Simon Pelé.

Entre las víctimas se encontraba una niña de cuatro años que falleció mientras jugaba frente a su casa. Narayan también recordó que el 11 de septiembre otros cuatro niños perdieron la vida en un ataque perpetrado por grupos armados mientras se encontraban en su hogar.

El impacto de la violencia sobre la infancia ha sido motivo de reiteradas denuncias por parte de organismos internacionales. UNICEF lamentó que la niñez haitiana “se ve atrapada en ciclos implacables de violencia” y reclamó una acción urgente para garantizar la protección de los menores y el respeto de sus derechos fundamentales.

Narayan insistió en que cada niño y niña en Haití tiene derecho a la seguridad, la dignidad y la protección, y subrayó la necesidad de prevenir y evitar daños a la población más vulnerable.

Temas Relacionados

Crisis en HaitíConsejo de Seguridad de la ONUViolencia infantil en HaitíEstados UnidosCanadáUNICEFAriel Henry

Últimas Noticias

La ONU denunció al menos 16 casos de tortura y 31 desaparecidos en Nicaragua durante la primera mitad de 2025

El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, revisa la situación del país en el período de un año

La ONU denunció al menos

Un alcalde chileno despidió a todos los funcionarios que viajaron al extranjero estando con licencia médica

Entre 2023 y 2024 más de 25 mil estatales hicieron mal uso de este beneficio en todo el país

Un alcalde chileno despidió a

Prisión preventiva por narcotráfico para Elba Terán, hermana de una aliada de Evo Morales

Ambas mujeres tienen antecedentes delictivos en Bolivia. El fin de semana, tras haber salido sorpresivamente de la cárcel cuando cumplía una condena de 15 años, volvió a ser capturada en posesión de cocaína

Prisión preventiva por narcotráfico para

Noboa desafió el paro nacional en Ecuador: “Antes que retroceder, prefiero morir”

Tras las declaraciones, el presidente se trasladó a Imbabura, en medio de disturbios y bloqueos por la eliminación del subsidio al diésel

Noboa desafió el paro nacional

La Corte avaló la pregunta y Noboa ajustó el estatuto para la Constituyente en Ecuador

El máximo tribunal aprobó la consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, pero condicionó el proceso a la eliminación de trece considerandos y a la reforma del estatuto

La Corte avaló la pregunta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presupuesto 2026 aumentaría 5,7%, pero

Presupuesto 2026 aumentaría 5,7%, pero recortaría recursos a 15 departamentos para programas sociales y obras clave

Cuánto subió el precio del oro en Colombia este miércoles 24 de septiembre

Bancos modifican los montos para transferencias y las cantidades máximas para sacar desde un cajero

Ministra de Transporte se refirió a la crisis en la vía al Llano y lanzó críticas el concesionario por “jugadita” en el contrato: “No hay plata”

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

INFOBAE AMÉRICA
Qué puede hacer Europa para

Qué puede hacer Europa para resolver el problema de los drones de Putin

Irán niega querer tener armas nucleares, pero ya comenzó a reconstruir los sitios de misiles atacados por Israel

Una muestra reúne el legado de Giorgio Armani con Caravaggio y Rafael

La ONU denunció al menos 16 casos de tortura y 31 desaparecidos en Nicaragua durante la primera mitad de 2025

Corea del Sur se acerca a la legalización del tatuaje sin intervención médica

ENTRETENIMIENTO

La madre de Sean “Diddy”

La madre de Sean “Diddy” Combs pide clemencia en una carta al juez antes de la sentencia

Lo que realmente come Jennifer Aniston para mantener su figura

Así reaccionaron las celebridades al monólogo de Jimmy Kimmel en su regreso a la TV

Elsa Pataky reveló las claves de su matrimonio con Chris Hemsworth: “Hay que trabajar muchísimo”

Sylvester Stallone quiere una precuela de Rambo con inteligencia artificial