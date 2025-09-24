América Latina

UNICEF denunció el asesinato de un niño cada 24 horas durante los últimos diez días de violencia en la capital de Haití

El organismo lamentó que “desde hace ya demasiado tiempo, la infancia en el país se ve atrapada en ciclos implacables de violencia”

Una madre con su hija
Una madre con su hija en medio de la violencia en Haití.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este miércoles que el último estallido de violencia en la capital de Haití, Puerto Príncipe, durante los últimos diez días se ha saldado con un niño asesinado al día, en un nuevo repunte de los ataques por parte de bandas armadas.

“UNICEF está profundamente consternado y preocupado por el asesinato de diez niños y niñas en tan solo diez días en Puerto Príncipe. Según los informes, al menos seis niños y varios adultos fueron asesinados solo la noche del sábado durante un ataque con dron en el barrio de Simon Pelé”, ha dicho la representante del organismo en el país, Geeta Narayan.

Miembros de una fuerza de
Miembros de una fuerza de seguridad comunitaria patrullan un vecindario en una calle con agentes de policía haitianos (no en la foto), en Liancourt, Haití, el 31 de agosto de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

“Entre las víctimas se encontraba una niña de cuatro años que perdió la vida mientras jugaba frente a su casa. Muchas más personas, incluidos niños y niñas, resultaron heridas”, ha manifestado, antes de recordar que el 11 de septiembre murieron otros cuatro niños “en un ataque perpetrado por grupos armados mientras se encontraban en su hogar, un lugar que debería haber sido seguro y protector”.

Así, ha lamentado que “desde hace ya demasiado tiempo, la infancia en Haití se ve atrapada en ciclos implacables de violencia”. “Estos episodios han vuelto a destrozar familias y a destruir cualquier sensación de seguridad para niños y niñas que deberían simplemente poder aprender, jugar y crecer en paz”, ha manifestado, al tiempo que ha recordado que el Derecho Internacional establece “con claridad” que los niños “deben ser protegidos”.

Familiares reaccionan durante el funeral
Familiares reaccionan durante el funeral de cuatro policías haitianos, dos de los cuales murieron cuando un dron explosivo detonó accidentalmente en una base de SWAT en agosto, en las afueras de Puerto Príncipe, en Kenscoff, Haití, el 6 de septiembre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

“Es imperativo hacer todo lo posible para prevenir y evitar daños a la población, especialmente a la infancia. UNICEF pide una acción urgente para garantizar la protección de los niños y niñas y el respeto de sus derechos fundamentales”, ha dicho Narayan, quien ha insistido en que cada niño y niña en Haití tiene derecho a la seguridad, a la dignidad y a la protección".

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021 tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Personas desplazadas por la violencia
Personas desplazadas por la violencia de pandillas viven en la oficina del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, convertida en albergue, en Puerto Príncipe, Haití, el martes 9 de septiembre de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Desde el año pasado, se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia del contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.

(con información de EP)

Temas Relacionados

UNICEFHaitíviolenciamuerte

Últimas Noticias

Cierran decenas de jugueterías en Uruguay por el auge de compras en la plataforma china TEMU

Los empresarios del sector advierten que las compras por internet se exponen a menos controles de seguridad, lo que deriva en efectos adversos sobre la salud de los niños

Cierran decenas de jugueterías en

Conmoción en Uruguay por el asesinato de un barbero: lo asaltaron cuando grababa una publicidad

Amigos y familiares homenajearon en su peluquería a Gonzalo de Castro, el joven de 27 años que se resistió a un robo y fue baleado en el cuello; lo recordaron como una personas solidaria, a la que le gustaba ayudar

Conmoción en Uruguay por el

La defensa de Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil el fin de su prisión domiciliaria y de todas las medidas cautelares

El ex presidente ultraderechista, condenado a 27 años por liderar una trama golpista, permanece bajo arresto en su casa desde agosto, pero sus abogados alegan que la Fiscalía aún no lo ha acusado formalmente en este caso

La defensa de Bolsonaro pidió

Polémica en Brasil: Río de Janeiro otorgará un bonus económico a policías que “neutralicen” a presuntos criminales

La medida, impulsada por el gobierno estatal y aprobada en la Asamblea Legislativa, llega mientras la región reporta altos índices de muertes por operativos policiales y enfrenta críticas de organizaciones de derechos humanos

Polémica en Brasil: Río de

La Corte Constitucional de Ecuador solicitó ajustes al referéndum propuesto por Noboa para instalar una Constituyente

El máximo tribunal instó al mandatario ecuatoriano a precisar aspectos clave de la iniciativa, incluyendo el mecanismo de elección de los asambleístas y el tamaño de las circunscripciones

La Corte Constitucional de Ecuador
