América Latina

La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de un hijo del presidente Luis Arce por violencia de género

Luis Marcelo Arce Mosqueira enfrenta una orden de aprehensión tras una denuncia presentada por su pareja en Santa Cruz. El caso se suma a otras investigaciones que involucran a miembros de la familia Arce por supuestas irregularidades económicas y presunto enriquecimiento ilícito

Guardar
Imagen de archivo de Luis
Imagen de archivo de Luis Marcelo Arce Mosqueira

La Fiscalía de Bolivia emitió este sábado una orden de captura contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por un proceso relacionado con violencia familiar. El documento judicial, firmado por la fiscal especializada en delitos de razón de género Jessica Echeverría, instruye a las autoridades policiales a proceder a la aprehensión del denunciado al considerar fundadas las acusaciones de agresión en el entorno familiar.

El caso fue confirmado a los medios de comunicación el viernes por el fiscal general, Róger Mariaca, quien detalló que la denuncia fue presentada por la pareja de Luis Marcelo Arce Mosqueira antes del fin de semana. Según Mariaca, el incidente ocurrió el jueves en Santa Cruz, señalando que, tras la revisión investigativa preliminar, se evidenció la existencia de tanto violencia psicológica como física. “Dentro de la verdad material se puede evidenciar no solo una violencia psicológica, sino una violencia física, contra esta mujer que ha sido víctima”, subrayó Mariaca ante periodistas.

Por su parte, el presidente Luis Arce se pronunció públicamente este mismo sábado a través de redes sociales, destacando que toda denuncia en contra de sus hijos, quienes considera mayores de edad y completamente responsables de sus actos, debe ser investigada y esclarecida por las instancias correspondientes del Estado, igual que con cualquier otro ciudadano. Arce señaló que su postura va más allá de su cargo presidencial y responde también a su condición de padre que respeta la normativa boliviana.

Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente de Bolivia, Luis Arce (Foto: EP)

Este proceso no es el único que involucra a la familia presidencial. El viernes, el diputado Héctor Arce –quien integra la facción del Movimiento al Socialismo (MAS) alineada al ex mandatario Evo Morales– presentó ante la Fiscalía en Sucre una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, otro de los hijos del presidente. Según lo expuesto por Héctor Arce ante los medios y consignado por la agencia Conectas, Rafael Ernesto habría adquirido bienes inmuebles en La Paz valorados en cerca de USD 755.000, lo que motivó la apertura de un segundo proceso penal en su contra.

El diputado recordó que, meses atrás, la plataforma Conectas ya había divulgado la compra, en 2021, de un terreno de más de 2.100 hectáreas en Santa Cruz por USD 3,3 millones, realizada cuando Rafael Ernesto tenía 25 años. La propiedad estaba destinada a la producción agrícola, específicamente maíz y soya, y es una de las mayores transacciones inmobiliarias atribuidas a la familia presidencial en los últimos años.

Las investigaciones revelaron además que Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira, entonces de 20 años, obtuvieron préstamos por un total de USD 9,1 millones a través de seis operaciones con un mismo banco en octubre de 2021. Estos hechos motivaron a la Fiscalía a reabrir, en julio pasado, un expediente que había sido cerrado a mediados de 2024.

Rafael Arce Mosqueira, el hijo
Rafael Arce Mosqueira, el hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce, acusado de haber comprado tierras en un área protegida para implementar monocultivos con favores del Estado

En paralelo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del mandatario actualmente buscado por violencia doméstica, también había sido señalado en 2023 como supuesto intermediario entre el Estado y empresas interesadas en participar en proyectos de explotación de litio. Dicha imputación se basa en una grabación difundida públicamente, aunque según la indagación fiscal, no se pudo establecer su responsabilidad ni vínculo formal con la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB). Esa denuncia fue desestimada en abril de 2024 al considerar que el material presentado no constituía prueba suficiente.

Más allá de las acusaciones centradas en sus hijos, recientemente Luis Arce también fue denunciado públicamente por supuesto abandono a una mujer embarazada, una ex funcionaria estatal con la que habría tenido un hijo y a quien, según la denunciante, el jefe de Estado se negó a reconocer legalmente.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaLuis Arceúltimas noticias américaviolencia de géneroLuis Marcelo Arce Mosqueira

Últimas Noticias

El Consejo Electoral de Ecuador activó el proceso para el referéndum y dejó fuera la consulta sobre la Asamblea Constituyente

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ordenó avanzar solo con los decretos 147 y 149, los cuales contienen dos preguntas: una relacionada con la posible presencia de bases militares extranjeras y otra sobre la financiación estatal a organizaciones políticas

El Consejo Electoral de Ecuador

La Corte de Ecuador suspendió el referéndum convocado por Daniel Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

La decisión del máximo tribunal es temporal, mientras evalúa cinco demandas de inconstitucionalidad. El presidente busca redactar una nueva Carta Magna con leyes más severas contra el crimen organizado en el país

La Corte de Ecuador suspendió

Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

El fiscal de Justicia de San Pablo, Roberto Livianu, explicó a Infobae los riesgos de este proyecto que fue votado por los bolsonaristas, los parlamentarios del Centro, y por 12 diputados del Partido de los Trabajadores de Lula. “Esta propuesta viola gravemente la Constitución”, advirtió

Polémica en Brasil por el

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

El legislador oficialista Rolando Cuéllar presentó una denuncia por el caso que investiga el presunto sobreprecio e irregularidades en la importación de combustible a través de una empresa subsidiaria

Botrading: el caso que podría

“Hoy todo mi núcleo familiar sufre”, la incansable lucha de la madre del médico detenido por la dictadura de Ortega en Nicaragua

El régimen mantiene bajo custodia a Yerri Estrada, mientras sus familiares sufren amenazas, desplazamientos y vigilancia. Rosa Ruiz aseguró que se lo entregarán, “vivo o muerto”, aunque la dictadura “sabrá cuál más le conviene”

“Hoy todo mi núcleo familiar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco años de prisión suspendida

Cinco años de prisión suspendida para chofer por accidente en Ayacucho que dejó 17 muertos, entre ellos Edgar Alarcón

Sheinbaum visita Chiapas, destaca lealtad a la 4T: “Nunca olvidaremos que somos parte del Movimiento de Transformación”

El cerebro conserva el mapa corporal pese a amputación, revela estudio

Violencia en Jalisco: una joven de 17 años y un joven de 21 fueron hallados sin vida

Se registró un temblor de magnitud 3.9 en Cesar

INFOBAE AMÉRICA
José María Almoguera desvela cómo

José María Almoguera desvela cómo fue su encuentro con Alejandra Rubio

El Unicaja vuelve a chocar con el NBA G League United por la Intercontinental

Cómo la inteligencia artificial transforma el rol docente sin reemplazar la interacción humana, según un experto de Amazon

Más de 300 detenidos en la jornada de huelga en Francia

El Tapiz de Bayeux salió de de su museo en Francia en una operación marcada por el secretismo y la polémica

ENTRETENIMIENTO

“Demon Slayer” arrasa esta semana

“Demon Slayer” arrasa esta semana con 103,7 millones recaudados y alcanza récord histórico de anime

Priscilla Presley habló sobre los rumores de que Elvis habría fingido su muerte

El conmovedor mensaje de la madre de Bella Hadid tras la hospitalización de la modelo: “Eres una guerrera”

Murió Julio Frade, célebre músico, humorista y conductor uruguayo

Concierto de Bad Bunny en vivo: horarios y dónde ver la transmisión del show “No Me Quiero Ir de Aquí”