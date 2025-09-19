Paz y Lara cambian de postura: no participarán en debates de cara al balotaje en Bolivia

El candidato a presidente Rodrigo Paz, a la derecha, y el aspirante a vicepresidente Edman Lara unen sus manos durante la campaña electoral en El Alto, Bolivia, el domingo 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Los candidatos Rodrigo Paz y Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Bolivia, anunciaron que no asistirán a foros ni debates sectoriales durante la campaña para el balotaje presidencial del 19 de octubre, a excepción de los organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 5 y 12 de octubre.

La decisión se conoció a través de un comunicado del partido en el que argumentan que el binomio está realizando actividades a nivel nacional y que la complejidad de su itinerario les impide participar en este tipo de eventos.

“La decisión de no asistir a estos encuentros no implica desinterés ni falta de compromiso con el debate democrático, sino que responde exclusivamente a la responsabilidad de cumplir con una agenda ya programada y orientada a fortalecer el vínculo directo con la ciudadanía, priorizando la construcción participativa y plural de un proyecto nacional”, señaló el PDC en su comunicado.

El anuncio contrasta con la postura que tuvo el partido durante la primera vuelta electoral, cuando denunciaba la exclusión de Paz en los foros y debates de candidatos realizados por organizaciones privadas como la Cámara Agropecuaria del Oriente o la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia.

Rodrigo Paz no fue invitado al evento al que solo fueron convocados tres de los cuatro candidatos mejor puntuados en las encuestas hasta entonces.

En uno de esos espacios, al que Paz no fue invitado, sus seguidores irrumpieron en el escenario con un cartel en el que reclamaban la exclusión del postulante. “No excluyan a los candidatos, Santa Cruz es tierra de democracia y libertad”, protestó el vocero de la alianza tras mostrar la pancarta.

Por otro lado, en la primera vuelta el TSE realizó un debate con todos los candidatos y suspendió el segundo, que estaba programado para una semana antes de la votación, porque los dos candidatos mejor posicionados en las encuestas habían descartado su participación. Tras darse a conocer la suspensión, Paz señaló: “No debatir y pedir el voto me parece una contradicción”, afirmó.

En las elecciones del 17 de agosto, Paz ganó con el 32% de los votos y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, quedó segundo con el 26,7%. Ambos disputarán el primer balotaje del país previsto para el 19 de octubre.

La inasistencia a los espacios de diálogo para la segunda vuelta fue criticada por sus adversarios políticos. José Manuel Ormachea, senador electo por Libre, manifestó que “es una pena” que Paz priorice un viaje antes que debatir asuntos de interés nacional.

El senador Rodrigo Paz Pereira ganó la primera vuelta en la elección general de Bolivia el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El jueves se realizó un foro económico en la ciudad de El Alto, a la que solo asistió Quiroga mientras que el Comité Cívico de Potosí informó que tras haber confirmado su participación, Paz les comunicó que no asistirá a un encuentro programado para discutir temas relacionados a ese departamento, principalmente sobre la industria del litio.

El único encuentro en el que Paz y Quiroga discutirán sobre sus proyectos del país se realizará el 12 de octubre en La Paz, y una semana antes los candidatos a vicepresidente Edman Lara y Juan Pablo Velasco lo harán en Santa Cruz de la Sierra.

Aunque la normativa electoral boliviana no menciona la realización debates presidenciales, el TSE organizará ambos eventos que serán transmitidos por televisión. “Habrá una ronda de preguntas de acuerdo a sus funciones y propuestas, y también habrá una ronda de preguntas entre los candidatos”, informó el vocal electoral Gustavo Ávila.