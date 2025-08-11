América Latina

Encuestas en Bolivia anticipan un balotaje entre Doria Medina y Quiroga en un escenario marcado por indecisos y votos nulos

Los sondeos de Ipsos Ciesmori, Captura Consulting y Spie SRL revelan una disputa cerrada por la presidencia y reflejan el impacto del llamado al voto nulo impulsado por Evo Morales

Encuestas en Bolivia anticipan un balotaje entre Doria Medina y Quiroga en un escenario marcado por indecisos y votos nulos

A una semana de las elecciones generales en Bolivia, las últimas encuestas preelectorales apuntan a un escenario de segunda vuelta entre el empresario Samuel Doria Medina y el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, con márgenes muy estrechos y un elevado porcentaje de indecisos.

En la noche del domingo, canales privados bolivianos difundieron los resultados de tres estudios distintos, en lo que fue la última jornada habilitada por el Tribunal Supremo Electoral para la publicación de sondeos. Unitel presentó los datos de Ipsos Ciesmori, mientras que Red Uno y Cadena A divulgaron cifras de Captura Consulting.

La encuesta de Ipsos Ciesmori situó a Doria Medina con un 21,2 % de apoyo y a Quiroga con un 20 %. El senador opositor Rodrigo Paz Pereira apareció en tercer lugar con un 8,3 %, seguido por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, con un 7,7 %, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con un 5,5 %. El resto de los aspirantes, incluido el candidato oficialista Eduardo del Castillo, obtuvo entre el 2 % y el 0,2 %, porcentajes que implicarían la pérdida de la personalidad jurídica de sus partidos.

Los sondeos de Ipsos Ciesmori, Captura Consulting y Spie SRL revelan una disputa cerrada por la presidencia y reflejan el impacto del llamado al voto nulo impulsado por Evo Morales

El estudio también reflejó un 13,3 % de indecisos, un 14,6 % de votos nulos y un 5,2 % de blancos. Fue elaborado entre el 2 y el 6 de agosto, con 2.700 entrevistas en áreas urbanas y rurales de los nueve departamentos del país y un margen de error de +/- 2,1 %.

Captura Consulting, en su sondeo realizado del 27 de julio al 3 de agosto en 94 localidades, ubicó a Doria Medina con el 21,6 % y a Quiroga con el 20 %. Reyes Villa obtuvo el 9,7 %, Rodríguez el 7,2 % y Paz Pereira el 6,4 %. En este caso, los indecisos llegaron al 14,4 %, los votos blancos al 5 % y los nulos al 10,6 %. La muestra incluyó 2.500 entrevistas y tuvo un margen de error de +/- 2,2 %.

Por su parte, una encuesta publicada el viernes por el diario El Deber y elaborada por Spie SRL mostró una ligera ventaja de Quiroga, con el 24,45 %, frente al 23,64 % de Doria Medina. Este sondeo, realizado entre el 31 de julio y el 4 de agosto con 2.500 entrevistas en 100 localidades, arrojó un 5,10 % de indecisos, un 9,91 % de votos blancos y un 5,74 % de nulos, con un margen de error de +/- 2,2 %.

Los tres estudios incluyeron inicialmente a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, la única mujer en la contienda presidencial, quien a fines de julio retiró su candidatura junto a su partido, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), denunciando acoso político. En todos los sondeos, Copa aparecía con menos del 1 % de apoyo antes de su salida.

La encuesta de Ipsos Ciesmori situó a Doria Medina con un 21,2 % de apoyo y a Quiroga con un 20 %

Según la Ley del Régimen Electoral, un candidato necesita más del 50 % de los votos válidos para ganar en primera vuelta, o al menos un 40 % con una diferencia mínima de 10 puntos sobre el segundo. De no cumplirse esas condiciones, se realizará un balotaje entre los dos aspirantes más votados.

El proceso electoral de este año ha estado marcado por las tensiones políticas en torno al ex presidente Evo Morales (2006-2019), quien intentó postular pese a la prohibición constitucional que le impide buscar un nuevo mandato tras haber gobernado en tres periodos. Al no lograr su inscripción, Morales y sus seguidores han llamado a votar nulo.

De acuerdo con la normativa vigente, los votos nulos y blancos no se suman al cómputo de los votos válidos, aunque sí se registran para fines estadísticos. El próximo domingo, los bolivianos elegirán presidente, vicepresidente y a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el periodo 2025-2030.

(Con información de EFE)

