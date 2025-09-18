América Latina

Se extienden los apagones en Cuba y este jueves superarán el 50% del país

Será durante la tarde-noche, periodo en el que incrementa la demanda de energía


La gente enciende una linterna
La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre (AP Foto/Ramón Espinosa)

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este jueves apagones simultáneos en hasta el 53% de Cuba durante la tarde-noche, periodo en el que incrementa la demanda de energía y persiste la crisis energética en el país.

Las principales causas de las interrupciones del servicio eléctrico son las averías en las centrales térmicas, muchas con décadas de explotación, además de la falta de combustible y de divisas para su importación, según el régimen cubano.

La situación, que se ha agravado desde mediados del año pasado, llevó a una media diaria de casi 16 horas sin corriente en julio y cerca de 15 en agosto. En ciudades grandes como Santiago de Cuba, Matanzas y Holguín se registran cortes superiores a las 20 horas diarias.

La UNE, bajo el control del Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” de la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.690 megavatios (MW) frente a una demanda de 3.450 MW.

Esto implica un déficit de 1.760 MW y una afectación estimada de 1.830 MW, aunque los valores reales suelen superar el pronóstico oficial.

Residentes cargan sus dispositivos electrónicos
Residentes cargan sus dispositivos electrónicos en la calle durante un apagón nacional en La Habana (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Actualmente, siete de las 20 unidades de producción termoeléctrica —distribuidas en siete centrales— están inactivas por averías o mantenimientos. Además, 43 centrales de generación distribuida (motores) están fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit persistente de inversión y mantenimiento. Hay motores fuera de servicio por la carencia de divisas para importar combustible.

Expertos independientes afirman que la crisis energética deriva de una infrafinanciación crónica del sector, gestionado en su totalidad por el Estado cubano desde 1959.

El régimen cubano atribuye parte de la problemática al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de ejercer una “asfixia energética”.

Distintos cálculos independientes señalan que el régimen requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para restablecer el sistema eléctrico, cifra que La Habana no posee.

Los apagones afectan significativamente a la economía nacional, que se redujo un 1,1% en 2024 y acumula una caída del 11% en los últimos cinco años, según datos oficiales. CEPAL también anticipa un producto interno bruto negativo para este año.

Los cortes eléctricos incrementan el descontento social y se han vinculado a las principales protestas ocurridas en los últimos años, como las de julio de 2021.

