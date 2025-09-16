América Latina

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal

El líder de extrema derecha “se sintió mal, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”, indicó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro

El expresidente Jair Bolsonaro, en
El expresidente Jair Bolsonaro, en el centro, al que se le permitió salir temporalmente del arresto domiciliario para recibir tratamiento médico, sale de un hospital en Brasilia, Brasil, el domingo 14 de septiembre de 2025. (AP Foto/Luis Nova)

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia a un hospital bajo custodia policial tras sufrir una recaída mientras se encontraba en arresto domiciliario, informó su hijo Flavio Bolsonaro a través de la red social X el martes. El exmandatario de 70 años presentó “un cuadro severo de hipo, vómitos y presión baja”, situación que su hijo describió como “una emergencia”.

Flavio Bolsonaro solicitó a sus seguidores “rezar para que no sea nada grave”.

Bolsonaro, líder identificado con la ultraderecha, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por orquestar un intento de golpe de Estado contra Luiz Inacio Lula da Silva tras perder las elecciones presidenciales de octubre de 2022. Sus abogados anunciaron que apelarían la sentencia.

El domingo, el expresidente acudió al hospital, donde le extrajeron ocho lesiones cutáneas para su posterior biopsia. Según declaraciones de su médico Claudio Birolini reproducidas en medios, Bolsonaro, que ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas desde que sufrió una puñalada en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, se encontraba “bastante débil” y desarrolló una leve anemia, “probablemente debido a una mala nutrición durante el último mes”.

En desarrollo

