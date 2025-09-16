América Latina

“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias tras el fin del subsidio al diésel

La medida responde a las protestas masivas y cortes de carreteras. Rige por 60 días para las regiones de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas

Guardar
Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Daniel Noboa, presidente de Ecuador (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción en siete provincias del país “por grave conmoción interna”, mientras se registran bloqueos en algunas vías, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la inseguridad.

La medida rige por 60 días para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Desde el lunes se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras este martes hay bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia, en tanto que a Cotopaxi se ha trasladado de forma temporal la sede del Ejecutivo y a Imbabura la de la Vicepresidencia.

Una manifestación contra el gobierno
Una manifestación contra el gobierno en Quito, Ecuador (REUTERS/Karen Toro/Archivo)

La declaratoria se da en momentos en que se evidencian “paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”, señala el decreto suscrito por Noboa.

La medida busca “detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana”, anota el decreto en momentos en los que se mantienen bloqueos parciales de vías en dos de las 24 provincias del país.

La declaratoria se circunscribe a las mencionadas provincias “por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías”, indica el texto.

“Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social”, apunta el documento; mientras sindicatos y sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazan el alza del precio del diésel a raíz de la eliminación del subsidio.

Manifestantes protestan en Quito, Ecuador
Manifestantes protestan en Quito, Ecuador (REUTERS/Karen Toro/Archivo)

La vigencia de la medida por dos meses se fundamenta “en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados”.

En las mencionadas provincias se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.

La medida no implica restricción al derecho a manifestarse “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”, aclara el decreto.

La medida no implica restricción
La medida no implica restricción al derecho a manifestarse “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”, aclara el decreto (REUTERS/Karen Toro/Archivo)

Compensaciones e incentivos

Con la eliminación del subsidio, los precios de este combustible -usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera- pasaron desde el pasado sábado de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares.

Entre tanto, el Gobierno avanza con la entrega de las compensaciones e incentivos ofrecidos a la par de la eliminación del subsidio.

Para empezar, en la víspera, el Gobierno depositó más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial.

Mientras que 70.000 productores se convirtieron en los primeros beneficiados del Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES) de mil dólares.

Los manifestantes también rechazan la inseguridad en las vías al denunciar ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones, entre otros, por lo que exigen mayor atención del Gobierno.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Daniel NoboaEcuadorestado de excepciónÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Bolivia: denuncian que ocho de cada diez camiones están varados por falta de combustible

La Cámara de Exportadores de Santa Cruz estima pérdidas diarias de dos millones de dólares y señala que hay más de 11.000 camiones parados durante este periodo de escasez de diésel

Bolivia: denuncian que ocho de

Chile: robaron 18 armas desde el Laboratorio de Criminalística de Carabineros

El hecho ya le costó el puesto al oficial a cargo del departamento

Chile: robaron 18 armas desde

Ecuador: exportaciones no petroleras y no mineras crecieron 22%

El sector agrícola-agroindustrial lideró el dinamismo en el primer semestre del año. La Unión Europea, Estados Unidos y China concentraron el 66% del total exportado

Ecuador: exportaciones no petroleras y

Estados Unidos ratifica la descertificación de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico

La administración de Donald Trump señala que el país incumplió sus obligaciones sobre los acuerdos internacionales contra las drogas. Aunque destaca algunos avances, sugiere cumplir de manera constante sus compromisos

Estados Unidos ratifica la descertificación

Lo que parecía una simple pelea entre perros y gatos terminó en un asesinato en Uruguay

Un hombre pateó a un perro luego de que el animal se acercara a sus mascotas y fue increpado por el novio de la dueña, a quien apuñaló; ahora asegura que lo hizo en legítima defensa

Lo que parecía una simple
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secretaría de Cultura desaprueba subasta

Secretaría de Cultura desaprueba subasta de patrimonio arqueológico de México en Estados Unidos

Gobernador de Antioquia cuestionó a la Fiscalía luego de que se aceptaran interceptaciones telefónicas en su contra: “Van a paso de liebre”

¿Hay diferencia entre los huevos de cáscara blanca y cáscara marrón? Esto dice la ciencia

Tala de árboles gigantes en el occidente de Bogotá provocó acalorado enfrentamiento entre autoridades y vecinos del sector

Recuperó la visión tras 20 años gracias a un implante de diente en el ojo: cómo fue la operación

INFOBAE AMÉRICA
“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel

“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias tras el fin del subsidio al diésel

MasOrange garantiza llamadas de audio de alta calidad con su nueva solución de servicio móvil con tecnología VoNR

Elisa Aguilar advierte que decidir el nuevo seleccionador "tiene mucha reflexión y mucho análisis"

Siria presenta un plan respaldado por EEUU y Jordania para garantizar la estabilidad en la región de Sueida

El presidente de Irlanda sugiere la exclusión de Israel de la ONU tras conocerse el informe sobre genocidio

ENTRETENIMIENTO

Robert Redford, el año que

Robert Redford, el año que huyó de Hollywood: la vida hippie en la sierra de Mijas, el duelo familiar y el renacer artístico

La película de la que Robert Redford fue despedido por querer “mejorar” al protagonista: “Él estaba eliminando lo desagradable del personaje”

Robert Redford: la millonaria fortuna del actor al momento de su muerte

Robert Redford: las películas del actor más aclamadas por la crítica

Así fue la última entrevista de Robert Redford: una lección para el futuro del séptimo arte