La carrera presidencial chilena sigue en empate técnico

Intensa continúa la carrera presidencial chilena, que finaliza el 16 de noviembre próximo. Este domingo, las encuestas Cadem y Criteria arrojaron un empate estadístico entre Jeannette Jara y José Antonio Kast y un leve repunte de Evelyn Matthei en el tercer lugar, luego de su buen desempeño en el debate del pasado miércoles.
Así las cosas, de acuerdo a Cadem la carta oficialista bajó dos puntos para quedar en el 26%, mientras que el timonel republicano bajó uno y se instaló en el 25%. Más atrás les siguen la carta de Chile Vamos (18%+2); el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi (11%); el libertario Johannes Kaiser (8%); el expresidente del futbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (3%+1); el independiente Marco Enríquez-Ominami (1%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés (1%). Eso si, el 7% aseguró que aún no sabe por quién votará.
Sin embargo, frente a la interrogante “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, Kast se impone con el 38% de las intenciones de voto, seguido de Jara (29% -2) y Matthei (11%).
Por otra parte, en un hipotético escenario de segunda vuelta entre Kast y Jara, el primero se convertiría en el nuevo presidente de Chile con un 43% de los votos, mientras que Jara obtendría el 32%.
Tocante al debate del miércoles, un 17% de los encuestados dio por ganador a José Antonio Kast y el 16% a Jara. Pero, ante la pregunta “En una escala de 1 a 7 cómo en el colegio. ¿Qué nota le pone usted al desempeño de…?”, la exalcaldesa de Providencia sacó la mejor nota -un 4,3-, seguida de Kast (4,1); Mayne-Nicholls (4,0); Kaiser (3,9), y Jara y Parisi, ambos con nota 3,7.
Criteria
Las cifras de Cadem fueron refrendadas por la última entrega de Agenda Criteria, sondeo que puso en el primer lugar a Jara con un 29%, seguida de cerca por Kast con 27%. Evelyn Matthei, sin embargo, bajó cuatro puntos marcando un 13%, y más atrás les siguen Kaiser (10%+1); Parisi (7%); Mayne-Nicholls (3%+1); Marco Enríquez-Ominami (2%+1) y Eduardo Artés con el 1% de las intenciones de voto.
De igual manera, en un mas que previsible balotaje, la militante comunista caería frente a Kast y Matthei, marcando un 35% contra 46% del primero, y un 33% contra un 40% de la carta de la “derecha tradicional” chilena.
Jara se impondría en segunda vuelta solo frente a Johannes Kaiser (36% v/s 34%) y Franco Parisi (34% v/s 31%), aunque con un 35% de personas que aseguraron que en este caso, votarían nulo o en blanco.