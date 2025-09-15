La carrera presidencial chilena sigue en empate técnico

Jara se impone en primera vuelta por escaso margen, pero caería en el balotaje frente a Kast.

Intensa continúa la carrera presidencial chilena, que finaliza el 16 de noviembre próximo. Este domingo, las encuestas Cadem y Criteria arrojaron un empate estadístico entre Jeannette Jara y José Antonio Kast y un leve repunte de Evelyn Matthei en el tercer lugar, luego de su buen desempeño en el debate del pasado miércoles.

Así las cosas, de acuerdo a Cadem la carta oficialista bajó dos puntos para quedar en el 26%, mientras que el timonel republicano bajó uno y se instaló en el 25%. Más atrás les siguen la carta de Chile Vamos (18%+2); el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi (11%); el libertario Johannes Kaiser (8%); el expresidente del futbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (3%+1); el independiente Marco Enríquez-Ominami (1%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés (1%). Eso si, el 7% aseguró que aún no sabe por quién votará.

Sin embargo, frente a la interrogante “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, Kast se impone con el 38% de las intenciones de voto, seguido de Jara (29% -2) y Matthei (11%).

Por otra parte, en un hipotético escenario de segunda vuelta entre Kast y Jara, el primero se convertiría en el nuevo presidente de Chile con un 43% de los votos, mientras que Jara obtendría el 32%.

Tocante al debate del miércoles, un 17% de los encuestados dio por ganador a José Antonio Kast y el 16% a Jara. Pero, ante la pregunta “En una escala de 1 a 7 cómo en el colegio. ¿Qué nota le pone usted al desempeño de…?”, la exalcaldesa de Providencia sacó la mejor nota -un 4,3-, seguida de Kast (4,1); Mayne-Nicholls (4,0); Kaiser (3,9), y Jara y Parisi, ambos con nota 3,7.

Evelyn Matthei subió en una encuesta, pero bajó en la otra.

Criteria

Las cifras de Cadem fueron refrendadas por la última entrega de Agenda Criteria, sondeo que puso en el primer lugar a Jara con un 29%, seguida de cerca por Kast con 27%. Evelyn Matthei, sin embargo, bajó cuatro puntos marcando un 13%, y más atrás les siguen Kaiser (10%+1); Parisi (7%); Mayne-Nicholls (3%+1); Marco Enríquez-Ominami (2%+1) y Eduardo Artés con el 1% de las intenciones de voto.

De igual manera, en un mas que previsible balotaje, la militante comunista caería frente a Kast y Matthei, marcando un 35% contra 46% del primero, y un 33% contra un 40% de la carta de la “derecha tradicional” chilena.

Jara se impondría en segunda vuelta solo frente a Johannes Kaiser (36% v/s 34%) y Franco Parisi (34% v/s 31%), aunque con un 35% de personas que aseguraron que en este caso, votarían nulo o en blanco.