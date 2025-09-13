América Latina

Santiago Peña destacó la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo narco La Barredora: “Paraguay no será refugio de criminales”

El presidente dijo que se dio “un golpe contundente al crimen organizado transnacional” y agradeció el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena, líder del
Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora, cayó en Paraguay (EFE)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este sábado que el país “no será refugio de criminales”, tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, expresó Peña en la red X, al referirse a la detención de Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Requena”, en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, próxima a la capital, Asunción.

El mandatario agradeció “el compromiso de la presidenta de México”, Claudia Sheinbaum, y destacó que “su cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”.

Peña sostuvo que “Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”. Describió a Bermúdez Requena como “uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

El mensaje de Santiago Peña
El mensaje de Santiago Peña en X

La operación de captura fue realizada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Ministerio Público y la Policía Nacional de Paraguay, junto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México, en acciones de cooperación.

Fuentes de la Senad confirmaron a la agencia de noticias EFE que Bermúdez Requena “se encuentra detenido en la base de operaciones” de la institución “con fines de extradición”.

La Senad informó que la captura sucedió en la madrugada de este sábado, en un operativo en el barrio privado Surubi’i de Mariano Roque Alonso, donde el fugitivo residía “en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento”.

De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas y se lo vincula también con homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, actual senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de ser secretario de Gobernación en la administración del ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Agencias de seguridad mexicanas detallaron en un comunicado que alias "El Abuelo“ tiene una orden de aprehensión emitida en febrero por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de una notificación roja de Interpol desde el 17 de julio.

Hernán Bermúdez Requena (EFE)
Hernán Bermúdez Requena (EFE)

La historia de La Barredora

De acuerdo con autoridades, Hernán Bermúdez, alias “El Abuelo”, junto con Ulises “El Pinto” formaron una célula criminal identificada como “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionada con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, así como del control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco.

Sin embargo, dicha organización sufrió una ruptura interna en 2023, cuando se disputaba el territorio con el Cártel de Golfo. Fue entonces cuando se formó lo que hoy se conoce como La Barredora, grupo liderado por Bermúdez Requena.

Actualmente, La Barredora mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de Tabasco.

Por otra parte, una investigación publicada por Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción, desde 2020 el gobierno del ex presidente López Obrador ya sabía de las operaciones de la célula delictiva, entre las cuales también se encontraba el robo de combustible y la operación de una refinería clandestina en los estados de Tabasco y Veracruz.

