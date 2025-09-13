América Latina

Muhammad Ibrahim, candidato del CARICOM al IICA, impulsa la movilización de fondos para la seguridad alimentaria en Centroamérica

El aspirante a la Dirección General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, estuvo en Copán, Honduras, donde mantuvo una reunión con la presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica

En orden de izquierda a
En orden de izquierda a derecha: la coordinadora del proyecto ESCALAR, Leída Mercado; la presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la costarricense Gisela Sánchez; el candidato de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a la Dirección General del IICA, Muhammad Ibrahim; y el director general del CATIE, Luis Pocasangre

La reciente visita de Muhammad Ibrahim, candidato de Guyana y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a la Dirección General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), puso en primer plano la necesidad de movilizar recursos para fortalecer la seguridad alimentaria y la resiliencia agrícola en el Corredor Seco Centroamericano.

Durante su estadía en Copán, Honduras, Ibrahim mantuvo un encuentro con Gisela Sánchez, presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el que ambos identificaron sectores prioritarios para la financiación de proyectos orientados a enfrentar los desafíos de la región.

El BCIE, bajo la dirección de la costarricense Sánchez, desempeña un papel central en la integración y el desarrollo económico y social de Centroamérica. Esta institución agrupa como socios a todos los países centroamericanos y a República Dominicana, además de contar con miembros extrarregionales como España, Corea, Argentina, México, Colombia y Taiwán.

Tras la reunión, Ibrahim destacó la importancia de la cooperación entre el IICA y el BCIE para canalizar fondos hacia iniciativas que refuercen la seguridad alimentaria y nutricional, así como la agricultura resiliente, especialmente en zonas vulnerables como el Corredor Seco.

“Presentamos nuestra candidatura al cargo más alto del IICA a la principal autoridad del BCIE e identificamos áreas de cooperación para la movilización de fondos para financiar proyectos, siempre apuntando a robustecer la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura resiliente en la región, muy especialmente en una zona vulnerable como el Corredor Seco Centroamericano”, afirmó Ibrahim.

Las conversaciones también abordaron la necesidad de impulsar proyectos enfocados en la reducción de los impactos de los incendios forestales y de pastizales, un problema que afecta de manera recurrente a la región y que incide directamente en la sostenibilidad de los sistemas productivos.

La visita de Ibrahim a Copán se realizó por invitación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), institución de la que fue Director General. El motivo fue su participación en un evento organizado por el proyecto ESCALAR, que reunió a más de 200 participantes de América Central y de organizaciones internacionales y regionales para compartir innovaciones agrícolas.

La candidatura de Ibrahim al IICA, cuya elección está prevista para noviembre, fue presentada por el presidente reelecto de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, y recibió el respaldo unánime de los 14 países miembros de la CARICOM que integran el IICA. Además, la postulación sumó apoyos de diversas naciones del continente americano, tanto de Centroamérica como de América del Norte y Sudamérica.

Durante el evento en Copán, Ibrahim intervino en un panel de discusión en el que expuso su experiencia acumulada en el IICA —donde ocupó los cargos de Director de Cooperación Técnica y representante en varios países—, en el CATIE y en la colaboración con socios estratégicos para la implementación de sistemas silvopastoriles orientados a la ganadería regenerativa.

En su intervención, identificó obstáculos que dificultan la expansión de estos sistemas, así como las políticas e incentivos necesarios para superarlos.

Entre las propuestas, subrayó la importancia de reducir el riesgo financiero para los agricultores, el acceso a seguros agrícolas, la disponibilidad de créditos asequibles, el intercambio de tecnologías e innovaciones —incluidas herramientas digitales— y el fortalecimiento de los servicios de extensión agrícola. Además, puso énfasis en la promoción de asociaciones público-privadas como vía para potenciar el desarrollo del sector.

