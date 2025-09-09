Renunció el presidente del canal estatal chileno tras acusación de José Antonio Kast

Kast aseguró que Vidal es el "bot número 1 de Chile".

Continúan los coletazos tras el reportaje que reveló una “red de bots” dedicada a llevar a cabo una “guerra sucia digital” ligada a sectores conservadores en Chile. Este lunes, el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Francisco Vidal, renunció a su cargo luego que el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, asegurara que responderá a su presunto vínculo con la organización “cuando enfrentemos al bot número uno de Chile en TVN, Francisco Vidal”.

Mediante un comunicado, Vidal aseguró que “sostener que mi presencia en el Directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático, constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día y que se refleja en la pauta noticiosa y en los mecanismos institucionales infranqueables que se han respetado, de manera irrestricta, desde el retorno a la democracia”.

“El Directorio, la Dirección Ejecutiva, el equipo de Ejecutivos, el Departamento de Prensa y los Sindicatos del canal saben de mi compromiso personal con el principal activo de un canal público: su pluralismo y credibilidad”, agregó.

Así, el militante del oficialista Partido por la Democracia (PPD) estampó su dimisión a fin de “dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal, a su Directorio y en particular a sus periodistas”.

“Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad. En tiempos de cambios en la industria y en la sociedad, su misión pública se vuelve aún más necesaria para fortalecer la democracia. Agradezco especialmente el compromiso y el trabajo de todos quienes trabajan en TVN a lo largo del país y que día a día se esfuerzan por cumplir la misión del canal público de Chile con excelencia”, remató Vidal.

Camila Vallejo, portavoz del gobierno, recordó que el principal asesor de la campaña de Kast es panelista estable en TVN.

Reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar y el primero en salir al ruedo fue el propio gobierno, el que mediante su vocera, Camila Vallejo, lamentó la decisión tomada por el renunciado director la que aseguraron respetar, pero no compartir.

“Los cuestionamientos del candidato Kast desconocen que Televisión Nacional tiene un Directorio plural, tanto es así que en él hay un reconocido columnista derecha, un importante simpatizante de Matthei y otros directores que representan distintas sensibilidades políticas”, argumentó Vallejo.

“De hecho, parte el directorio ha manifestado abierta y transparentemente sus opiniones y posturas políticas e incluso electorales y esto no ha sido nunca un argumento para poner en duda la imparcialidad de TVN, ni tampoco ha afectado su funcionamiento”, agregó.

Según la vocera, “Cristián Valenzuela, el principal asesor de la campaña de José Antonio Kast, es panelista estable en el canal estatal. Por eso que las opiniones del candidato del Partido Republicano no pueden poner en juego el evidente pluralismo del canal de todos los chilenos y chilenas”, remató.

Desde el PPD, mientras tanto, calificaron el emplazamiento de Kast como una campaña “inaceptable de presión”, condenaron “categóricamente cualquier intento de injerencia política que busque socavar la autonomía, pluralismo y objetividad” del canal de todos los chilenos y rechazaron “categóricamente estas prácticas de hostigamiento, propias de la Alemania de 1930”.

Kast celebró la renuncia de Vidal puesto que "reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial”

Kast: “Es una excelente noticia”

Así las cosas y al final del día, el timonel republicano tildó la renuncia de Vidal como “una excelente noticia”, mediante un video publicado en sus redes sociales.

“La renuncia de Francisco Vidal a la presidencia de TVN es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial”, sostuvo.

Y a renglón seguido, hizo un llamado “para que los ministros, subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del gobierno también renuncien, o si no que se pongan a trabajar en las tareas del gobierno para lo cual le pagamos todos los chilenos”, cerró taxativo.