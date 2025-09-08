57 detenidos en marcha al Cementerio General en Santiago de Chile

La policía utilizó drones para identificar a los violentistas.

Desvíos de tránsito, cierre de estaciones de metro y 57 personas detenidas - entre ellos 11 adolescentes-, fue el saldo que dejaron los enfrentamientos entre la policía y encapuchados este domingo en la ya tradicional romería al Cementerio General de Santiago previa al 11 de septiembre, día en que organizaciones de derechos humanos conmemoran a las víctimas de la dictadura posterior al Golpe de Estado de 1973.

Los incidentes comenzaron temprano en los alrededores de La Moneda, desde donde partió la marcha, y se extendieron hasta las afueras del Cementerio General, donde los violentistas levantaron barricadas y lanzaron piedras, fuegos artificiales y bombas molotov a los uniformados, quienes respondieron con carros lanzaguas, bombas lacrimógenas, gas pimienta y lumazos.

A pesar de los desórdenes, no se registraron saqueos ni mayores daños a la propiedad pública.

57 detenidos por distintos delitos

Al final de la jornada, desde Carabineros informaron que “en los diferentes incidentes registrados por parte de grupos de sujetos durante todo el trayecto, se detuvo a 57 personas -11 de ellas adolescentes-, por diversos delitos, entre los cuales se incluyen confección de artefactos incendiarios, lanzamiento de artefactos incendiarios y fuegos artificiales y porte de arma blanca”.

A pesar de los desórdenes, no se registraron daños a los negocios adyacentes ni a la propiedad pública, tal como aseguró el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien detalló que la policía utilizó drones “con el propósito de identificar a las personas responsables de hechos de violencia o afectaciones al orden público”.

“También se trabajó con los 99 locatarios identificados en todo el trayecto, con el propósito de minimizar factores de riesgo, y no hemos tenido ningún daño a estos locales comerciales”, señaló.

Durán destacó la “labor preventiva de Carabineros en las inmediaciones, previo a la realización de la romería, lo que entre otras cosas significó la detención de un joven portando elementos incendiarios”.

Tocante a los daños a la casa presidencial, detalló que “se consideraron vallas especiales para proteger el Palacio de La Moneda, cuestión que funcionó perfectamente”.

Finalmente, sostuvo que “esta romería ha permitido poner en el centro lo más importante: la conmemoración del 11 de septiembre y las agrupaciones de familiares han podido desarrollar su acto en completa normalidad”.

En horas de la tarde, el tránsito fue restablecido de manera normal y se reabrieron las estaciones de Metro Cementerios y Cerro Blanco.