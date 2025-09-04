América Latina

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

La estatal Unión Eléctrica prevé cortes simultáneos de electricidad que impactarán al 49% de la isla

Guardar
Personas cocinan sopa en una
Personas cocinan sopa en una fogata en La Habana en pleno apagón (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

La estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé cortes simultáneos de electricidad para este jueves que impactarán al 49% de Cuba en las horas de mayor consumo vespertino y nocturno. La causa principal es la aguda crisis energética que atraviesa la isla.

Los apagones, lejos de disminuir, aumentan por fallas en centrales térmicas con décadas de uso, además de la escasez de combustible y divisas para importarlo, según el régimen cubano.

Las interrupciones en el suministro superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín. En La Habana los cortes alcanzan hasta 10 horas al día.

La UNE, que depende del Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario “pico” de la tarde-noche una máxima capacidad de generación de 1.890 megavatios (MW) ante una demanda de 3.550 MW. Esto representa un déficit de 1.660 MW y una afectación prevista de 1.730 MW, aunque los datos reales suelen ser mayores.

En la actualidad, seis de las 20 unidades termoeléctricas, distribuidas en siete centrales, están fuera de servicio por averías o mantenimiento. También 43 centrales de generación distribuida no operan por falta de combustible diésel y fueloil.

Una persona está parada en
Una persona está parada en la calle por la noche mientras Cuba sufre un apagón en toda la isla, en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

Las centrales térmicas presentan obsolescencia tras años de explotación y escasa inversión en mantenimiento. A esto se suma la falta de divisas para financiar la importación de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética se debe a una “infrafinanciación crónica” del sector, controlado completamente por el Estado cubano desde 1959.

Cálculos de especialistas señalan que el régimen requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reactivar el sistema eléctrico, fondos de los que La Habana carece.

Los cortes de energía afectan gravemente la economía, que se contrajo 1,1% en 2024 y acumula una caída del 11% en los últimos cinco años, según cifras oficiales. La CEPAL prevé que el Producto Interno Bruto cubano siga con balance negativo este año.

Los apagones provocan descontento social y han estado ligados a protestas recientes, como las de julio de 2021.

Temas Relacionados

Cubaapagones en CubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

El ex legislador funcional a la dictadura venezolana, fue obligado a abandonar el país por el gobierno de Milei en medio de tensiones diplomáticas y endurecimiento de políticas migratorias

De opositor a chavista: la

Estudio reveló que uno de cada cuatro chilenos tiene poco o nada de sexo

La encuesta arrojó también que la frecuencia de actividad sexual bajó a 5,2 veces al mes respecto a 2023

Estudio reveló que uno de

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

La vocera del gobierno de Macron remarcó que “la batalla continúa”

El Gobierno de Francia aseguró

20 años de cárcel para un oficial de la dictadura de Augusto Pinochet acusado de tres crímenes

Las víctimas fueron torturadas y fusiladas sin un debido proceso

20 años de cárcel para

Juicio a Jair Bolsonaro: el Congreso avanza con la ley de amnistía para el ex presidente acusado de planear un golpe de Estado

Mientras crece la presión de Washington sobre el juez Alexandre de Moraes, un movimiento político busca aprobar una norma para exonerar al líder político y a los manifestantes que saquearon los edificios institucionales de Brasilia

Juicio a Jair Bolsonaro: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar en México: caída de

Dólar en México: caída de la inversión golpea al “súper peso” y el “billete verde” supera baja de empleos en EEUU

El dron naval militar del futuro en el que participan dos firmas españolas: “Está diseñado para ser el más avanzado”

Una mujer denuncia a su jefe por abuso sexual y la justicia lo absuelve porque firmaron un “contrato amo-perra”: el tribunal europeo da la vuelta al caso

Sandra Cuevas envía mensaje a C4 Jiménez tras difundir que en su rodada hubo un muerto: “Ya bájale de huev*s” | Video

La mañanera de hoy 4 de septiembre | En vivo

INFOBAE AMÉRICA
Los Reyes trasladan al presidente

Los Reyes trasladan al presidente de Portugal sus condolencias por el accidente del funicular en Lisboa

(Previa) McLaren también quiere arrasar en 'casa' de unos deprimidos Ferrari

Al menos dos muertos por un ataque ruso contra una misión humanitaria en Chernígov

Redondo cree que es "el momento" de abolir la prostitución tras los casos "vergonzosos" del PSOE pero prevé dificultades

Bosnia-Herzegovina no falla ante Georgia y obliga a España a ganar a Grecia en el Eurobasket

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum generó preocupación con

Channing Tatum generó preocupación con su drástica pérdida de peso para “Roofman”

La estrella de ‘Downton Abbey’, Michelle Dockery, espera su primer hijo con Jasper Waller-Bridge

Miranda Kerr se manifestó tras la separación de Orlando Bloom y Katy Perry: “Estábamos celebrando”

Alejandro Iñárritu habló sobre los riesgos de la comodidad artística: “Cuando me siento seguro, me aburro y no puedo crear”

Lady Gaga canceló su concierto en Miami minutos antes de salir al escenario