América Latina

Qué dijo el abogado de Jair Bolsonaro en su alegato final del juicio por intento de golpe de Estado

Celso Vilardi se presentó ante los cinco magistrados que integran la Primera Sala del Supremo

Guardar
Celso Vilardi, abogado de Jair
Celso Vilardi, abogado de Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

La defensa de Jair Bolsonaro afirmó este miércoles ante la Corte Suprema que “no hay una sola prueba” que vincule al ex presidente brasileño con la trama golpista por la que está siendo juzgado y aseguró que su cliente “no atentó contra el Estado democrático de derecho”.

La investigación de la Policía y la denuncia de la Fiscalía son una sucesión increíble de hechos”, dijo Celso Vilardi, uno de los abogados del ex mandatario, ante los cinco magistrados que integran la Primera Sala del Supremo, donde se celebra el juicio oral contra ocho acusados de tramar un golpe de Estado, entre ellos el ex jefe de Estado.

El letrado criticó que el proceso solo tiene como base un borrador de un decreto golpista encontrado en un celular y el testimonio del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien cerró un acuerdo de colaboración judicial, que la defensa del ex presidente considera viciado.

El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro en la entrada de su vivienda, estando bajo arresto domiciliario, en Brasilia, el 29 de agosto (AP foto/Eraldo Peres)

Vilardi sostuvo que Cid “mintió” ante las autoridades y pidió al tribunal anular ese acuerdo. También criticó que durante el proceso hubo restricciones en el ejercicio de la defensa por no haber podido acceder a las pruebas de manera “integral”.

No cabe al juez establecer qué pruebas puede ver la defensa”, expresó.

El fiscal general, Paulo Gonet, sitúa a Bolsonaro en el centro de la trama golpista.

Asegura que fue el “líder” de una “organización criminal” que puso en marcha “un proyecto autoritario de poder” para anular el resultado de los comicios de 2022, impedir la investidura del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, y mantenerse en el poder.

El abogado de Bolsonaro criticó
El abogado de Bolsonaro criticó al ex edecán del mandatario Mauro Cid (foto) (REUTERS/Diego Herculano)

Gonet presentó como evidencias reuniones entre Bolsonaro y la cúpula militar, declaraciones de testigos y un conjunto de documentos, planillas y audios de sus más estrechos colaboradores.

Según la investigación, Bolsonaro recibió, leyó y modificó un borrador de decreto presidencial para establecer medidas de excepción, como estado de sitio o estado de defensa, tras su derrota electoral en 2022 frente a Lula.

La Policía Federal también sostiene que el líder ultraderechista avaló un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, relator del caso.

Concluida esta fase, el juicio quedará listo para una sentencia que se dictará la semana próxima, en sesiones previstas para los días 9, 10 y 12 de septiembre.

(Con información de EFE)

Jair BolsonaroBrasiltrama golpista

