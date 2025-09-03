América Latina

La defensa del ex edecán de Jair Bolsonaro afirmó que dio pistas sólidas sobre la trama golpista

Los abogados de Mauro Cid presentaron sus argumentos en el inicio de la fase final del juicio en la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil

Guardar
Mauro Cid (REUTERS/Diego Herculano)
Mauro Cid (REUTERS/Diego Herculano)

La defensa del ex edecán del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, sostuvo que proporcionó pistas sobre hechos de “extrema relevancia” que permitieron descubrir la trama para intentar mantener en el poder al líder ultraderechista tras las elecciones de 2022.

Los abogados de Cid, Jair Alves Pereira y Cezar Bitencourt, presentaron sus argumentos al inicio de la fase final del juicio, iniciado este martes en la Primera Sala de la Corte Suprema, en Brasilia.

Pereira defendió el acuerdo de colaboración firmado por Cid, en el cual confesó y cooperó con la Justicia para avanzar en las investigaciones sobre la tentativa golpista.

Otros acusados solicitaron reiteradamente la nulidad del testimonio de Cid, alegando supuestas contradicciones y presiones atribuidas a la Policía y al juez instructor, Alexandre de Moraes. Esta tesis fue rechazada tajantemente por Pereira.

Mauro Cid junto a Jair
Mauro Cid junto a Jair Bolsonaro en una foto de archivo (REUTERS/Adriano Machado)

Cid habló de hechos que fueron confirmados, por lo menos los de extrema relevancia. El acuerdo de colaboración es sólido y da sustentación a los hechos”, declaró el abogado, quien reclamó el respeto de los beneficios pactados para su defendido.

Bitencourt inició su exposición alabando a los magistrados de la Primera Sala y cuestionó el planteamiento del fiscal general, Paulo Gonet, quien solicitó la condena para los ocho procesados, incluido Cid, pese al acuerdo de colaboración.

Afirmó que no existen pruebas en contra del ex ayudante de Bolsonaro y calificó los argumentos de Gonet como “folclóricos”.

“Jamás articuló un golpe, jamás hizo propuestas ilegales (...) Se dice que participó en conversaciones” y elaboró documentos de carácter golpista, pero, “¿dónde están esos documentos?”, preguntó.

El proceso, que se prolongará
El proceso, que se prolongará hasta la próxima semana, comenzó este martes con la lectura del informe a cargo del juez Alexandre de Moraes (REUTERS/Jorge Silva)

Según Bitencourt, la actuación de Cid se limitó al reenvío de mensajes entre los acusados. “Eso no es una prueba, ni aquí, ni en China”, afirmó.

Cinco magistrados de la Primera Sala del Tribunal Supremo examinan si Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores —entre ellos ex ministros, jefes militares y miembros de los servicios de inteligencia— intentaron un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

El proceso, que se prolongará hasta la próxima semana, comenzó con la lectura del informe a cargo del juez Alexandre de Moraes.

Luego intervino el fiscal general, Paulo Gonet, quien, al solicitar condenas para los ocho procesados, denunció que una “organización criminal liderada por Bolsonaro” puso en marcha un plan “progresivo y sistemático” con el objetivo de atacar las instituciones, impedir la investidura de Lula y debilitar los poderes de la Justicia.

Temas Relacionados

BrasilJair BolsonaroMauro Cidtrama golpistaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Chile adelantará sus relojes para dar inicio al horario de verano

La mayoría de los habitantes del país deberá ajustarse una hora hacia adelante en la madrugada del 6 de septiembre, medida que busca aprovechar la luz solar y estará vigente hasta abril de 2026

Chile adelantará sus relojes para

Récord de protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.000 en agosto

En diálogo con Infobae, Rolando Cartaya, director de proyecto de la Fundación para los DDHH en Cuba y redactor del informe, hizo hincapié en los largos apagones en la isla, que provocaron el descontento ciudadano

Récord de protestas contra el

Ecuador advirtió que el Cartel de los Soles estaría operando en el país a través de bandas criminales locales

El ministro del Interior, John Reimberg, informó a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca sobre la expansión de estructuras vinculadas al narcotráfico venezolano

Ecuador advirtió que el Cartel

Tras la operación de EEUU en el Caribe, María Corina Machado aseguró que el régimen de Maduro está al borde del colapso

La líder opositora de Venezuela resaltó que el cerco internacional impuesto a la dictadura chavista se estrecha cada vez más. “Sabemos que los días de esa organización criminal están contados”, afirmó

Tras la operación de EEUU

El peso colombiano fue una de las monedas que más se apreció frente al dólar en agosto de 2025: esta fue la razón

El retroceso de la divisa estadounidense abrió oportunidades para los mercados emergentes y generó movimientos destacados en varias economías

El peso colombiano fue una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pablo Quirno negó que haya

Pablo Quirno negó que haya un nuevo régimen cambiario: “No hay ninguna rotura del esquema de bandas”

Cambios en el mercado automotor: sólo el 1,6% de los autos nuevos vendidos en 2025 son de marcas chinas

Identificaron un agujero negro supermasivo que desafía las teorías sobre el origen del cosmos

Carlos Vives y Goyo deslumbraron en el show de Jimmy Fallon: los colombianos presentaron una colaboración con el pianista Arthur Hanlon

Javier Timerman analizó las últimas medidas económicas: “Después de las elecciones va a haber que hacer un cambio”

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió sobre

La Unión Europea advirtió sobre una “alianza autocrática” tras la cumbre de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un

Feijóo no acudirá el viernes al acto de apertura del Año Judicial en el que "participa" un fiscal general procesado

Un tribunal prohíbe a Trump deportar venezolanos en virtud de una ley del siglo XVIII

EEUU amenaza con nuevas operaciones militares contra cárteles tras su bombardeo contra una barca en el Caribe

AMP-Bruselas ofrece más control del pacto con Mercosur y apoyo a agricultores para agilizar su ratificación

ENTRETENIMIENTO

“Número desconocido”, el documental de

“Número desconocido”, el documental de Netflix sobre un caso real y perturbador de ciberacoso escolar

Cuándo se estrena ‘NCIS: Tony y Ziva’: tráilers, sinopsis y más sobre el esperado spin-off

La reveladora fotografía de Salma Hayek para celebrar sus 59 años: “Sigo bailando”

Las mujeres Cyrus abrieron las puertas de su familia y revelaron secretos desconocidos

Channing Tatum se reinventa en “Roofman” y prepara su regreso como Gambito en “Avengers: Doomsday”