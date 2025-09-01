América Latina

Impiden salir de Chile a un exdiputado argentino que intentó pasar balas sin declarar por la frontera

Edgardo Della Gáspera fue sorprendido en el Paso Pino Hachado con 50 proyectiles sin contar con documentación alguna

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

El ex legislador está vinculado
El ex legislador está vinculado al Movimiento Popular Neuquino y es cercano al ex gobernador Omar Gutiérrez.

Con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó este fin de semana el exdiputado argentino Edgardo Della Gáspera, quien fue sorprendido el viernes pasado en un control de rutina en el Paso Pino Hachado, región de La Araucanía (800 kms al sur de Santiago), intentando pasar 50 balas calibre 22 para rifle sin su documentación legal, las que se encontraban al interior de su vehículo.

El Tribunal de Garantía de Curacautín formalizó al ex legislador provincial de Neuquén por los delitos de contrabando aduanero e internación ilegal de municiones. Y aunque el Ministerio Público pidió que quedara en prisión preventiva, la corte rechazó dicha medida y la Fiscalía apeló de manera verbal, por lo que ahora será la Corte de Apelaciones la que deberá resolver con qué medida cautelar quedará finalmente el acusado.

El acta oficial de incautación.
El acta oficial de incautación.

El acta

Según consta en el acta oficial, a la que tuvo acceso Infobae, al ser consultado por los Carabineros del Control del Paso Fronterizo Pino Hachado antes de la revisión, los ocupantes del vehículo declararon no portar mercancías fuera del equipaje de viaje.

Incluso, en la declaración jurada presentada ante la Aduana chilena, ratificaron que no llevaban artículos adicionales. Sin embargo, durante la inspección, los funcionarios encontraron en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor una caja con 50 sin percutar marca Orbea, calibre 22 largo para rifle.

Según el documento oficial, el propio Della Gáspera reconoció el hallazgo, manifestó asumir la responsabilidad por los hechos y aceptó estar consciente de la infracción. Pese a ello, las autoridades procedieron a denunciarlo por contrabando, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos.

Así, por orden de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal, la munición fue entregada a Carabineros de Chile bajo cadena de custodia.

Con domicilio en la estancia La Marita de la localidad neuquina de Loncopué, Della Gáspera fue diputado provincial entre los años 2012 y 2015 y coincidió con el segundo mandato de Jorge Sapag. Luego, un año después ocupó la banca que dejó el fallecido Luis Sapag.

Della Gáspera se hizo conocido
Della Gáspera se hizo conocido en 2017 tras viralizarse un video que mostraba su estrecha relación con un cóndor que él mismo rescató.

El diputado y el cóndor

En 2017, Della Gáspera se viralizó con un video de un cóndor acercándosele y mostrando el vínculo entre el ave y quien le había salvado la vida. Las imágenes generaron gran repercusión al mostrar a “Condorito”, como se lo bautizó, interactuando en una estancia del paraje cordillerano de Loncopué.

Della Gáspera había rescatado al cóndor cuando aún era pichón. El ave había caído de su nido, se encontraba herida y fue atendida por Della Gaspera, quien se encargó de alimentarla y facilitar su recuperación colocando trozos de carne en el campo para estimular su instinto de búsqueda de comida.

“Un día de marzo apareció acá solo y con una patita lastimada. Lo estuvimos curando de una lesión que no parecía ser grave y desde ese día se me acerca cada vez que lo llamo. Cuando me contacté con la gente de Fauna me dijeron que era un pichón macho que creen que nació en octubre del año pasado y que aparentemente había perdido contacto con sus padres”, había explicado por 2017 el ex legislador al portal relató al diario La Mañana de Neuquén.

Según contó Della Gaspera por entonces, su estancia se ubica en un área donde los cóndores conviven de manera natural y no era la primera vez que debía socorrer a un ejemplar de la especie. Para ese entonces ya habían rescatado a cuatro cóndores, que luego fueron liberados con la intervención de autoridades nacionales y provinciales dedicadas a la conservación de fauna.

