América Latina

Ecuador: la Armada destruyó una base criminal en el Golfo de Guayaquil vinculada al narcotráfico

El operativo se desarrolló en El Carrizal, donde militares localizaron un campamento clandestino usado para infiltrar droga en buques mercantes

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
El campamento servía para contaminar
El campamento servía para contaminar buques mercantes. (Ecuavisa)

La Armada del Ecuador ejecutó un operativo en el Golfo de Guayaquil que culminó con la destrucción mediante fuego de un campamento ilegal empleado por organizaciones criminales para contaminar buques mercantes con droga.

El procedimiento se desarrolló en la zona conocida como El Carrizal, un área rodeada de manglares y ubicada a escasos minutos de las terminales portuarias del sur de Guayaquil. El despliegue incluyó a más de una veintena de uniformados, apoyados por drones y armamento de largo alcance. De acuerdo con el reporte de Ecuavisa, la intervención militar respondió al seguimiento de inteligencia que identificó a este punto como un enclave logístico del narcotráfico.

Los militares ingresaron a un recinto improvisado, en el que hallaron enseres personales, camas rudimentarias y alimentos recientes, lo que evidenciaba que había sido utilizado poco antes de la incursión.

La ubicación era estratégica: el campamento estaba a corta distancia de un estero que conecta directamente con la ruta internacional por donde circulan los buques de comercio exterior. Este detalle facilitaba a las bandas la colocación de cargamentos ilícitos sin necesidad de pasar por los controles portuarios. Según la Armada, la instalación no solo era un refugio temporal, sino un centro de operaciones diseñado para mantener vigilancia y planificar incursiones en el canal marítimo.

El campamento está a 25
El campamento está a 25 minutos de los puertos de Guayaquil. (Ecuavisa)

En el sitio también se detectó equipo tecnológico que permitía mantener comunicación en un área sin cobertura convencional. Además, los uniformados señalaron que en el entorno había evidencias de tala de manglar, lo que revela el impacto ambiental asociado al avance del narcotráfico. Tras la inspección, la estructura fue destruida para impedir que volviera a ser utilizada.

El Golfo de Guayaquil, con una extensión cercana a los 13 mil kilómetros cuadrados, se ha convertido en un espacio clave para las economías ilegales. Por esta ruta transitan diariamente decenas de buques y miles de embarcaciones menores, lo que la convierte en un corredor de alto valor para las organizaciones criminales que buscan exportar cocaína hacia el extranjero.

La magnitud del área dificulta la vigilancia. Aunque la Armada mantiene patrullajes constantes, la proliferación de campamentos clandestinos demuestra que los grupos delictivos aprovechan la geografía para ocultar sus operaciones. Estos enclaves funcionan tanto para almacenar temporalmente cargamentos como para planear secuestros, extorsiones y otros delitos.

En los últimos meses, la violencia vinculada a estas disputas se ha intensificado. Apenas semanas atrás, pescadores artesanales resultaron asesinados en enfrentamientos entre bandas en aguas cercanas a la provincia de El Oro, lo que reflejó cómo la lucha por el control territorial ha alcanzado niveles alarmantes.

La operación fue ejecutada por
La operación fue ejecutada por la Armada de Ecuador. (Ecuavisa)

Las organizaciones que buscan dominar el golfo son varias y operan en facciones que se reparten el territorio. En Guayas destacan bandas como Los Choneros, Tiguerones y Lagartos, mientras que en El Oro se han consolidado facciones de Los Lobos. Estas agrupaciones, con rivalidades internas y externas, han extendido su influencia más allá de las cárceles y centros urbanos para adentrarse en el mar, donde se juega una parte crucial de la economía ilícita.

El campamento incinerado constituye solo una pieza en un entramado mucho mayor. Sin embargo, su eliminación representa un intento de las Fuerzas Armadas por debilitar la capacidad de estas estructuras para vigilar y contaminar los buques que salen del país. La acción también envía un mensaje sobre la determinación del Estado de recuperar espacios que han sido cooptados por el crimen organizado.

La lucha por el control del Golfo de Guayaquil sigue siendo uno de los principales desafíos de seguridad para Ecuador. El caso demuestra que el narcotráfico no se limita a las calles de las ciudades o a los centros de reclusión, sino que se extiende mar adentro, donde las organizaciones criminales han encontrado nuevas oportunidades para sostener sus operaciones internacionales.

Temas Relacionados

Armada EcuadorCampamento NarcoNarcotráfico EcuadorNarcos Ecuador

Últimas Noticias

Aduana de Ecuador advirtió sobre estafa en línea con cobros ilegales por registro aduanero

Se identificó un portal fraudulento que cobra por un requisito que solo se obtiene sin costo en la web oficial de la institución

Aduana de Ecuador advirtió sobre

El presidente del Frente Amplio uruguayo dijo que las elecciones de 2024 en Venezuela no fueron claras

Fernando Pereira considera que América Latina vive “un momento complicado” y habló sobre Maduro, Milei y Bolsonaro

El presidente del Frente Amplio

Tras la liberación de opositores en Bolivia, el titular del TSJ habla de independencia judicial: “Nunca más perseguidos”

Romer Saucedo afirmó que nunca más el Órgano Judicial será un “instrumento de persecución”. La semana pasada se liberó a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari en medio de cuestionamientos

Tras la liberación de opositores

Empate técnico entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en la carrera presidencial chilena

La carta oficialista pierde en segunda vuelta, según las encuestas

Empate técnico entre José Antonio

Impiden salir de Chile a un exdiputado argentino que intentó pasar balas sin declarar por la frontera

Edgardo Della Gáspera fue sorprendido en el Paso Pino Hachado con 50 proyectiles sin contar con documentación alguna

Impiden salir de Chile a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Premios en efectivo para la

Premios en efectivo para la creatividad inédita: el INE y Yaaj México lanzan Concurso Juventudes 2025, estos son los requisitos

Clara Brugada impulsa protocolo para desalojos en CDMX luego de denuncias de violencia

Sheinbaum destaca baja en pobreza y recuerda a AMLO en Primer Informe de Gobierno: “Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”

Cuál es el precio del oro en Colombia tras alcanzar máximos históricos

Estos son algunos memes que dejó la llegada del popular ‘jingle’: “Desde septiembre se siente que viene diciembre”

INFOBAE AMÉRICA
Discrepancias en el binomio de

Discrepancias en el binomio de Paz y Lara generan polémica en Bolivia

Ucrania calificó de “fracaso diplomático” de Rusia la declaración de la cumbre con China e India

Nacho Cano defiende el nombre de su musical 'Ibiza Paradise' ante la impugnación: "Es un patrimonio de todos!!!"

Greenpeace echa en falta medidas de mitagación y más impuestos en el Pacto climático propuesto por Sánchez

La metformina modifica los niveles de metales en sangre, según un estudio

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS y Song

Jimin de BTS y Song Da-eun: la relación fue confirmada tras años de rumores

Jamie Lee Curtis recordó su particular encuentro con la princesa Diana poco antes de su muerte

Chris Columbus reveló el motivo de su abrupta salida de ‘Los 4 Fantásticos’: “Me dijeron que opinaba demasiado”

Kevin Abstract reflexionó sobre su innovador colectivo musical: “Siempre voy a estar haciendo música con diferentes personas”

Sharon Osbourne se pronuncia en redes por primera vez tras la muerte de Ozzy